Сампдорія - Аталанта онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Сампдорія (Генуя) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Луиджи Феррарис.
Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между командами Сампдорія (Генуя) та командою "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Аталанта", тоді як команда Сампдорія залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Сампдорія у попередньому футбольному матчі 28.02.2022 закінчилось с такими результатами: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Марко Джампаоло и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Сампдорія (Генуя)
Рік заснування Сампдорія (Генуя): 1946
Країна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса
Предыдущий поединок команди Сампдорія був зіграний проти Реджина 1914 - 05.08.2022, у рамках турнира Кубок Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сампдорія.
Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команди "Аталанта" був зіграний проти Емполі - 21.05.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Емполі.
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