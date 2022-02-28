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Сампдорія - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 13 серпня 2022, 19:30 - Луиджи Феррарис
Головний суддя: Dionisi, Federico
Рейтинг матчу:
Сампдорія
Генуя
0 - 1
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76'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
1' Алекс Феррарі 19' Okoli, Caleb 26' Toloi, Rafael 45' Маріо Пашаліч
58' Caputo, Francesco 58' Філіп Джурічіч Вийшов: Валеріо Верре 58' Бартош Берешиньскі Вийшов: Depaoli, Fabio 63' Луїс Муріель Вийшов: Адемола Лукман
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Сампдорія
32%
Нічия
32%
Аталанта
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sampdoria Genoa and Atalanta BC when Sampdoria Genoa is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Sampdoria Genoa and Atalanta BC is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Sampdoria Genoa playing at home, Sampdoria Genoa have won 12 times, there have been 2 draws while Atalanta BC have won 6 times. The goal difference is 29-18 in favour of Sampdoria Genoa.
  • During the last 41 meetings, Sampdoria Genoa have won 19 times, there have been 5 draws while Atalanta BC have won 17 times. The goal difference is 56-55 in favour of Atalanta BC.
  • Sampdoria Genoa's last home win against Atalanta BC was in 2017.
  • Last season Atalanta BC won both games against Sampdoria Genoa (4-0 at home and 3-1 away).
  • Sampdoria Genoa haven't lost in their last 4 games.
  • Sampdoria Genoa haven't won any of their last 3 games against Atalanta BC.
  • Sampdoria Genoa wins 1st half in 33% of their matches, Atalanta BC in 30% of their matches.
  • Sampdoria Genoa wins 33% of halftimes, Atalanta BC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 4 goals.
  • When Sampdoria Genoa leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Sampdoria Genoa is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Serie A, Sampdoria Genoa has better performance than Atalanta BC.
  • Sampdoria Genoa's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 games against Sampdoria Genoa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sampdoria Genoa won 1, Atalanta BC won 4, 0 draws.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Sampdoria Genoa.
  • Sampdoria Genoa have won just 1 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Sampdoria Genoa scores 0.8 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 2.4 goals against Sampdoria Genoa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sampdoria Genoa and Atalanta BC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sampdoria Genoa and Atalanta BC is 1.4.
  • Sampdoria Genoa scores 1.57 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Atalanta BC have lost 3 away matches in a row.
Особисті зустрічі
Сампдорія
8
Перемог
20
Ігор
9
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
28.02.2022 - 21:50 Аталанта 4 - 0 Завершено Сампдорія
Чемпіонат Італії 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Сампдорія 1 - 3 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
28.02.2021 - 13:30 Сампдорія 0 - 2 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершено Сампдорія
Останні матчі - Сампдорія
Кубок Італії 2022/2023
05.08.2022 - 22:15 Сампдорія 1 - 0 Завершено Реджина 1914 В
Чемпіонат Італії 2021/2022
22.05.2022 - 19:00 Інтер 3 - 0 Завершено Сампдорія П
Чемпіонат Італії 2021/2022
16.05.2022 - 19:30 Сампдорія 4 - 1 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Лаціо 2 - 0 Завершено Сампдорія П
Чемпіонат Італії 2021/2022
30.04.2022 - 19:00 Сампдорія 1 - 0 Завершено Дженоа В
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.05.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 1 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2021/2022
08.05.2022 - 13:30 Spezia Calcio 1 - 3 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2021/2022
02.05.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Салернітана Н
Чемпіонат Італії 2021/2022
27.04.2022 - 21:15 Аталанта 4 - 4 Завершено Торіно Н
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Головні події
63'
Луїс Муріель
Вийшов: Адемола Лукман
Caputo, Francesco
58'
Філіп Джурічіч
Вийшов: Валеріо Верре
58'
Бартош Берешиньскі
Вийшов: Depaoli, Fabio
58'
45'
Маріо Пашаліч
26'
Toloi, Rafael ГООЛ!
19'
Okoli, Caleb
Алекс Феррарі
1'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Сампдорія
32%
Нічия
32%
Аталанта
36%
Склади команд
1
Еміль Аудеро
3
Augello, Tommaso
25
Алекс Феррарі
15
Colley, Omar
24
Бартош Берешиньскі
14
Vieira, Ronaldo
7
Філіп Джурічіч
8
Томас Рінкон
11
Sabiri, Abdelhamid
37
Leris, Mehdi
10
Caputo, Francesco
23
Musso, Juan
2
Toloi, Rafael
5
Okoli, Caleb
19
Djimsiti, Berat
33
Ханс Хатебур
15
De Roon, Marten
7
Koopmeiners, Teun
3
Maehle, Joakim
88
Маріо Пашаліч
9
Луїс Муріель
91
Zapata, Duvan
Стартовий склад
  • 10
    Caputo, Francesco
    58
  • 7
    Філіп Джурічіч
    Півзахисник
    58
  • 8
    Томас Рінкон
    Півзахисник
  • 11
    Sabiri, Abdelhamid
    Півзахисник
  • 37
    Leris, Mehdi
  • 14
    Vieira, Ronaldo
    Півзахисник
  • 3
    Augello, Tommaso
    Захисник
  • 25
    Алекс Феррарі
    Захисник
    1
  • 15
    Colley, Omar
  • 24
    Бартош Берешиньскі
    Захисник
    58
  • 1
    Еміль Аудеро
    Воротар
  • 9
    Луїс Муріель
    Форвард
    63
  • 91
    Zapata, Duvan
    Форвард
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
    45
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 7
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 3
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 2
    Toloi, Rafael
    Захисник
    26
  • 5
    Okoli, Caleb
    19
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 23
    Musso, Juan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марко Джампаоло
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
1
ЖК
2
3
Удари повз
4
4
Блоковано ударів
2
17
Штрафні
8
7
Фоли
15
50%
Володіння м'ячем
50%
1
Удари в отвір
2
1
Офсайди
2
1
Сейви
1
Кутові
2
Трансляція
70'
Небезпечний момент
Штанга! Подача з правого флангу завершилась пострілом головою в падінні від Вієйра в правий каркас воріт.
68'
Леріс покрутив суперників у півколі перед штрафним, проте його збив Околі.
67'
Невдала спроба Коопмейнерса завершити зльоту відскок від перехопленої подачі зі штрафного на правому фланзі.
66'
Сабірі та Вієйра на лівому фланзі зустріли просування Лукмана послідовними фолами.
64'
Простріл від Депаолі з центру штрафного на завершення просування на швидкості блокували захисники.
62'
Заміна
Муріеля замінив Лукман.
60'
Інфо
Порівну наразі володіють м'ячем команди.
58'
Заміна
Депаолі гратиме за Берешинського.
58'
Заміна
Джурічича змінив Верре.
57'
Заміна
Капуто замінили на Де Луку.
55'
Голкіпер перехопив подачу від Мехле з лівого фланга.
53'
Сампдорію намагаються зачинити пресингом на її половині поля суперники.
51'
Небезпечний момент
Сапата не встиг на дальній стійці завершити подачу з глибини лівого флангу атаки.
49'
Тримає м'яч у центрі поля Аталанта.
47'
Палашич та Вієйра покрутились у центрі поля, зціпившись у боротьбі за м'яч.
46'
Фол збоку Сабірі против Толоя на чужій половині поля.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Перша половина гри була доволі витримана, але Аталанта отримала певну перевагу посеред неї, та одразу ж скористалась на свою користь. Суперники також відзначились голом одного разу, але зробили це з попереднім порушення правил. Сампдорії не вистачає швидкостей.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Пашалич та Сапата не дістали на дальній стійці подачу Мехле з лівого флангу.
45+2'
Небезпечний момент
Сабірі зі штрафного поцілив трохи вище правої дев'ятки!
45+1'
Штрафний для господарів перед чужими володіннями.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 2 хв.
44'
Жовта картка
Пашалич вирішив рубити просування Сабірі лівим флангом атаки біля центральної лінії.
43'
Зупинка гру через пошкодження голови в Леріса після боротьби проти Сапати в центрі поля.
41'
Не має швидкості від Сампдорії, тому й моментів у господарів не має.
39'
Фол на правому фланзі захисту від Пашалича проти Сабірі.
37'
Подача з правого флангу від Феррарі була блокована.
35'
Аталанта всім складом сидить на власній половині поля.
33'
Офсайд
В офсайді на лівому фланзі атаки опинився Мехле під час передачі на хід.
31'
Небезпечний момент
Постріл від Сапати з правого флангу штрафного пішов у голкіпера в центрі воріт.
30'
Гатебур із глибини поля закидав до штрафного, проте відправив м'яч до рук голкіпера.
28'
Аталанта продовжує розгойдувати захист суперників.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Із боями, але заніс через лінію воріт м'яч Толой із меж воротарського, після скидки Пашалича, на якого з лівого флангу на дальню стійку навісив Сапата!
24'
Інфо
58% контролю м'яча для Аталанти.
22'
Небезпечний момент
ШТАНГА! Мехле примудрився влучити в дальню стійку, біля якої перед порожніми воротами й замикав простріл із правого флангу штрафного від Гатебура.
21'
Аталанта намагається зафіксувати володіння в центрі поля.
19'
Жовта картка
Околі дали картку за тримання Капуто за корпус під час боротьби в центрі поля.
17'
Гол скасовано через фол Леріса проти Околі під час закидання з глибини поля.
15'
Інфо
Будуть передивлятись гол на повторі.
14'
Небезпечний момент
ГОЛ! Капуто в дотик завершив простріл із правого флангу штрафного від Леріса, відправивши м'яч у дальній кут!
14'
Толой зупинив вихід Сабірі до атаки через лівий фланг.
12'
Аталанта намагається грати якомога ширше.
10'
Берешинські виконав невдале переведення з правого флангу на протилежний бік поля.
8'
Господарі в першій позиційній атаці на чужій половині.
6'
Сампдорія не може розігнатись на перших хвилинах, бо суперники пресингують.
4'
Постріл від Сапати з правого флангу із заблокованого прострілу Гатебура пройшов над воротами.
2'
Аталанта потужно атакує на старті матчу.
1'
Жовта картка
І одразу картка для Феррарі за фол проти Сапати на правому фланзі захисту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Спорт'єлло, Россі, Зортеа, Скальвіні, Руджері, Маліновський, Бога, Лукман.
Аталанта: Муссо — Толой, Околі, Джимсіті — Гатебур, де Роон, Коопмейнерс, Мехле — Пашалич — Муріель, Сапата.
Запасні: Равалья, Контіні, Мурру, Мурільо, Депаолі, Конті, Трімболі, Єпес, Верре, Малагріда, Квальярелла, Де Лука, Габб'ядіні.
Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Феррарі, Коллі, Ауджелло — Вієйра — Леріс, Рінкон, Сабірі, Джурічич — Капуто.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Федеріко Діонісі (Л'Акуїла, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Луїджі Ферраріс (Генуя, Італія) зіграють генуезька Сампдорія та бергамаська Аталанта.
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Анонс матчу Сампдорія - "Аталанта" 13.08.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Сампдорія (Генуя) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Сампдорія (Генуя) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Аталанта", тоді як команда Сампдорія залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Сампдорія у попередньому футбольному матчі 28.02.2022 закінчилось с такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Джампаоло и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сампдорія - "Аталанта" можна подивитися 13.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Сампдорія - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сампдорія (Генуя)
Рік заснування Сампдорія (Генуя): 1946
Країна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса

Предыдущий поединок команди Сампдорія був зіграний проти Реджина 1914 - 05.08.2022, у рамках турнира Кубок Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сампдорія.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команди "Аталанта" був зіграний проти Емполі - 21.05.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Емполі.

Слідкуйте за результатами матчу Сампдорія - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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