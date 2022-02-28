Сампдорія - Аталанта онлайн трансляція матчу

Перша половина гри була доволі витримана, але Аталанта отримала певну перевагу посеред неї, та одразу ж скористалась на свою користь. Суперники також відзначились голом одного разу, але зробили це з попереднім порушення правил. Сампдорії не вистачає швидкостей.