Еллас Верона - Аталанта онлайн трансляція матчу

Відверто - матч, який важко дивитися. Багато боротьби в центрі поля, багато браку від обох сторін і дуже мало конструктиву в завершальній фазі атаки. Кілька ударів, один постріл в площину (який і став єдиним більш-менш небезпечним моментом) - все, на що були спроможні команди.