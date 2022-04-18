Еллас Верона - Аталанта онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Еллас Верона (Верона) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Stadio Marcantonio Bentegodi.
Дата проведення матчу: 28.08.2022
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между командами Еллас Верона (Верона) та командою "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Еллас Верона, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Еллас Верона у попередньому футбольному матчі 18.04.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Габриеле Чиоффи и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Еллас Верона (Верона)
Рік заснування Еллас Верона (Верона): 1903
Країна: Италия
Тренер: Игор Тудор
Прошедший матч команди Еллас Верона був зіграний проти Болонья - 21.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Мілан - 21.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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