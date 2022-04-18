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Еллас Верона - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 28 серпня 2022, 19:30 - Stadio Marcantonio Bentegodi
Головний суддя: Prontera, Alessandro
Рейтинг матчу:
Еллас Верона
Верона
0 - 1
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69'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
23' Soppy, Brandon 38' Koopmeiners, Teun
46' Адемола Лукман Вийшов: Луїс Муріель 46' Soppy, Brandon Вийшов: Ederson 50' Koopmeiners, Teun 52' Veloso, Miguel Вийшов: Hongla, Martin 59' Руслан Малиновський
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Еллас Верона
32%
Нічия
35%
Аталанта
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Hellas Verona and Atalanta BC when Hellas Verona is playing at home is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Hellas Verona and Atalanta BC is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Hellas Verona playing at home, Hellas Verona have won 6 times, there have been 2 draws while Atalanta BC have won 5 times. The goal difference is 18-15 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 26 meetings, Hellas Verona have won 10 times, there have been 4 draws while Atalanta BC have won 12 times. The goal difference is 38-30 in favour of Atalanta BC.
  • Hellas Verona's last home win against Atalanta BC was in 2016.
  • Last season's matches: 1-2 (Hellas Verona at home) and 1-2 (Atalanta BC at home).
  • Hellas Verona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Hellas Verona wins 1st half in 37% of their matches, Atalanta BC in 32% of their matches.
  • Hellas Verona wins 37% of halftimes, Atalanta BC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Hellas Verona.
  • On their last meeting Hellas Verona won by 1 goals.
  • When Hellas Verona leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Hellas Verona is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than Hellas Verona.
  • In the last 5 meetings Hellas Verona won 2, Atalanta BC won 2, 1 draws.
  • Hellas Verona scores 1.2 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 1.2 goals against Hellas Verona (on average).
  • Average number of goals in meetings between Hellas Verona and Atalanta BC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Hellas Verona and Atalanta BC is 1.
  • Hellas Verona scores 1.81 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Hellas Verona's.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Hellas Verona have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Еллас Верона
5
Перемог
11
Ігор
4
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Еллас Верона
Чемпіонат Італії 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Еллас Верона 1 - 2 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
21.03.2021 - 13:30 Еллас Верона 0 - 2 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2017/2018
18.03.2018 - 16:00 Еллас Верона 0 - 5 Завершено Аталанта
Останні матчі - Еллас Верона
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершено Еллас Верона Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.08.2022 - 19:30 Еллас Верона 2 - 5 Завершено Наполі П
Кубок Італії 2022/2023
07.08.2022 - 19:00 Еллас Верона 1 - 4 Завершено Барі П
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.05.2022 - 21:45 Лаціо 3 - 3 Завершено Еллас Верона Н
Чемпіонат Італії 2021/2022
14.05.2022 - 19:00 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Торіно П
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Сампдорія 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.05.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 1 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2021/2022
08.05.2022 - 13:30 Spezia Calcio 1 - 3 Завершено Аталанта В
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Головні події
59'
Руслан Малиновський
Veloso, Miguel
Вийшов: Hongla, Martin
52'
50'
Koopmeiners, Teun ГООЛ!
46'
Адемола Лукман
Вийшов: Луїс Муріель
46'
Soppy, Brandon
Вийшов: Ederson
38'
Koopmeiners, Teun
23'
Soppy, Brandon
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Еллас Верона
32%
Нічия
35%
Аталанта
32%
Склади команд
1
Montipo, Lorenzo
17
Ceccherini, Federico
21
Gunter, Koray
42
Coppola, Diego
8
Lazovic, Darko
14
Ilic, Ivan
4
Veloso, Miguel
61
Tameze, Adrien
24
Terracciano, Filippo
9
Henry, Thomas
11
Lasagna, Kevin
23
Musso, Juan
15
Okoli, Caleb
28
Demiral, Merih
2
Toloi, Rafael
33
Ханс Хатебур
15
De Roon, Marten
20
Koopmeiners, Teun
93
Soppy, Brandon
18
Руслан Малиновський
11
Адемола Лукман
91
Zapata, Duvan
Стартовий склад
  • 9
    Henry, Thomas
    Форвард
  • 11
    Lasagna, Kevin
    Форвард
  • 8
    Lazovic, Darko
    Форвард
  • 14
    Ilic, Ivan
  • 4
    Veloso, Miguel
    Півзахисник
    52
  • 61
    Tameze, Adrien
    Півзахисник
  • 24
    Terracciano, Filippo
    Півзахисник
  • 17
    Ceccherini, Federico
    Захисник
  • 21
    Gunter, Koray
    Захисник
  • 42
    Coppola, Diego
    Захисник
  • 1
    Montipo, Lorenzo
    Воротар
  • 91
    Zapata, Duvan
    Форвард
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
    59
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
    46
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
    50 38
  • 93
    Soppy, Brandon
    Захисник
    46 23
  • 15
    Okoli, Caleb
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
  • 2
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 23
    Musso, Juan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Габриеле Чиоффи
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
5
Штрафні
12
11
Фоли
5
4
Удари повз
2
46%
Володіння м'ячем
54%
Блоковано ударів
3
3
Кутові
4
1
ЖК
3
1
Офсайди
Удари в отвір
1
Трансляція
63'
Небезпечний момент
Ух, Лазович перевірив поперечку воріт Аталанти на міцність.
62'
Жовта картка
Жовта для Чеккеріні (Верона).
61'
Муссо забрав до рук досить потужний удар Тамеза (Верона) у площину.
59'
Жовта картка
Жовта для Маліновського. Українець надто емоційно врізався в опонента. Причиною вибуху стало порушення на партнерові кількома секундами раніше - його арбітр чомусь не зафіксував.
57'
Лазанья (Верона) не розрахував і врізався в голкіпера Аталанти. Муссо трохи полежав на газоні, потягнув час під гул трибун, але все одно вже готовий продовжити гру.
52'
Заміна
Заміна імені УПЛ: колишній гравець Карпат Онгла поміняв ексфутболіста Динамо Велозу.
51'
Маліновський у щільній боротьбі відібрав м'яч у власному штрафному. Господарі апелювали про пенальті, але суддя вирішив не призначати його.
50'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Аталанта забиває! Де Рон скотив на Копмайнерса, той прийняв м'яч і низом з метрів 25-ти пробив у правий кут. М'яч торкнувся рукавичок голкіпера, але все одно залетів у ворота!
47'
Ось і шанс в Едерсона: захисник з меж штрафного зовсім трохи не поцілив у ворота.
46'
Заміна
Дві заміни провели бергамаски у перерві: Едерсон і Муріель поміняли Соппі та Лукмана.
Свисток
Трохи затягнулася перерва. Другий тайм розпочався!
Відверто - матч, який важко дивитися. Багато боротьби в центрі поля, багато браку від обох сторін і дуже мало конструктиву в завершальній фазі атаки. Кілька ударів, один постріл в площину (який і став єдиним більш-менш небезпечним моментом) - все, на що були спроможні команди.
Свисток
Перший тайм завершено!
43'
Кутовий
Обмінялися команди подачами від кутового, і в обох нічого не вийшло.
41'
Небезпечний момент
Лукман міг скотити Маліновському під удар, але взяв ініціативу на себе і намагався прошити голкіпера з кута - той парирував.
40'
Маліновський отримав м'яч на своїй половині поля і відразу ж втратив його. Довго думав з рішенням.
38'
Жовта картка
Очевидний зрив атаки господарів від Копманейрса. Арбітр відразу показав жовту.
36'
Сапата після подачі зі стандарту головою пробив повз праву стійку. Голкіпер лише продовжав м'яч за лицьову.
33'
Чеккеріні (Верона) п'ятою віддавав у центр штрафного, але бергамаски ліквідували загрозу.
32'
Жовта картка
Гасперіні отримав жовту. Надто емоційний 64-річний італієць.
29'
Спробу дальнього удару Лазаньї (Верона) заблокував Толой. Потужно летіло в площину.
25'
Прилетіло Маліновському в голову від суперника. Руслан дуже голосно почав кричати, але наче все обійшлося.
24'
Сапата головою виніс потужну подачу Велозу (Верона) зі стандарту.
23'
Жовта картка
Жовта для Соппі (Аталанта). У Верони буде хороший шанс подати зі стандарту.
19'
Верона втратила м'яч у центрі поля, Гатебур намагався розвинути контратаку, проте відразу ж втратив м'яч.
16'
Кутовий
Маліновський розіграв з партнером кутовий, а той навісив м'яч аж за лицьову лінію.
14'
Лазанья (Верона) отримав м'яч на підступах до штрафного, увійшов в нього і пробив в ближню праву частину сітки воріт. Було потужно, але неточно.
9'
Верона тримає м'яч, намагаючись атакувати. Аталанта у відповідь пресингує.
5'
Удар Велозу (Верона) з меж штрафного пролетів поруч з правою стійкою.
2'
Стандарт Аталанти завершився подачею в нікуди.
Свисток
Матч розпочався!
Аталанта: Муссо - Околі, Демірал, Толой - Гатебур, де Рон, Копмайнерс, Соппі - Маліновський, Лукман - Сапата.
Верона: Монтіпо - Коппола, Гюнтер, Чеккеріні - Террачано, Тамез, Велозу, Іліч, Лазович - Лазанья, Анрі.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру Серії А, в якому Верона прийме Аталанту.
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Анонс матчу Еллас Верона - "Аталанта" 28.08.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Еллас Верона (Верона) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Stadio Marcantonio Bentegodi.

Дата проведення матчу: 28.08.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Еллас Верона (Верона) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Еллас Верона, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Еллас Верона у попередньому футбольному матчі 18.04.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Габриеле Чиоффи и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Еллас Верона - "Аталанта" можна подивитися 28.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Еллас Верона - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еллас Верона (Верона)
Рік заснування Еллас Верона (Верона): 1903
Країна: Италия
Тренер: Игор Тудор

Прошедший матч команди Еллас Верона був зіграний проти Болонья - 21.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Мілан - 21.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Еллас Верона - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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