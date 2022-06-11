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Шотландія - Ірландія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 24 вересня 2022, 21:45 - Хэмпден Парк
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Шотландія
0 - 1
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30'
Ірландія
Хід матчу
18' Egan, John
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Шотландія
31%
Нічия
24%
Ірландія
44%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Scotland have won 1 times, there have been 2 draws while Ireland have won 4 times. The goal difference is 8-2 in favour of Ireland.
  • Scotland wins 1st half in 45% of their matches, Ireland in 40% of their matches.
  • Scotland wins 45% of halftimes, Ireland wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Ireland.
  • On their last meeting Ireland won by 3 goals.
  • When Scotland leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Ireland leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Scotland is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Ireland is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Scotland has better performance than Ireland.
  • Ireland have lost just 1 of their last 5 games against Scotland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Scotland won 1, Ireland won 3, 1 draws.
  • Scotland scores 0.4 goals in a match against Ireland and Ireland scores 1.4 goals against Scotland (on average).
  • Average number of goals in meetings between Scotland and Ireland is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Scotland and Ireland is 1.2.
  • Scotland scores 2 goals when playing at home and Ireland scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • When playing at home, Scotland have not conceded a goal so far this season.
  • Scotland's performance of the last 5 matches is better than Ireland's.
Особисті зустрічі
Шотландія
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Ірландія
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 19:00 Ірландія 3 - 0 Завершено Шотландія
Евро 2014/2015
13.06.2015 - 19:00 Ірландія 1 - 1 Завершено Шотландія
Евро 2014/2015
14.11.2014 - 21:45 Шотландія 1 - 0 Завершено Ірландія
Останні матчі - Шотландія
Лига Наций 2022/2023
21.09.2022 - 21:45 Шотландія 3 - 0 Завершено Україна В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 19:00 Вірменія 1 - 4 Завершено Шотландія В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 19:00 Ірландія 3 - 0 Завершено Шотландія П
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Вірменія В
Чемпіонат світу 2022
01.06.2022 - 21:45 Шотландія 1 - 3 Завершено Україна П
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Останні матчі - Ірландія
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Ірландія Н
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 19:00 Ірландія 3 - 0 Завершено Шотландія В
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Ірландія 0 - 1 Завершено Україна П
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 16:00 Вірменія 1 - 0 Завершено Ірландія П
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 21:45 Ірландія 1 - 0 Завершено Литва В
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Новини команд
Головні події
18'
Egan, John ГООЛ!
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Шотландія
31%
Нічия
24%
Ірландія
44%
Склади команд
1
Gordon, Craig
6
Tierney, Kieran
26
McKenna, Scott
13
Hendry, Jack
22
Hickey, Aaron
42
McGregor, Callum
39
Mctominay, Scott
11
Christie, Ryan
7
McGinn, John
17
Armstrong, Stuart
9
Dykes, Lyndon
31
Bazunu, Gavin
3
Doherty, Matt
17
Collins, Nathan
12
Egan, John
24
Cullen, Joshua
18
O'Shea, Dara
38
Knight, Jason
15
Molumby, Jayson
11
Джеймс Макклін
11
Obafemi, Michael
15
Parrott, Troy
Стартовий склад
  • 9
    Dykes, Lyndon
  • 11
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 17
    Armstrong, Stuart
    Півзахисник
  • 42
    McGregor, Callum
    Півзахисник
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 6
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 26
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 13
    Hendry, Jack
    Захисник
  • 22
    Hickey, Aaron
  • 1
    Gordon, Craig
    Воротар
  • 11
    Obafemi, Michael
  • 15
    Parrott, Troy
    Форвард
  • 18
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 38
    Knight, Jason
    Півзахисник
  • 15
    Molumby, Jayson
    Півзахисник
  • 11
    Джеймс Макклін
    Півзахисник
  • 3
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 17
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 12
    Egan, John
    Захисник
    18
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стив Кларк
  • Стефен Кенни
Статистика матчу
4
Штрафні
3
3
Фоли
3
1
Удари в отвір
1
1
Удари повз
Сейви
1
Офсайди
1
54%
Володіння м'ячем
46%
Блоковано ударів
1
Кутові
1
Трансляція
30'
Дещо активізувалися шотландці, шукають шляхи доставки м'яча в чужу штрафну
28'
Хороший фланговий крос пройшов у господарів, але удар у Макгінна не вийшов. А позиція була гарною
26'
А ось непогано скоти начебто розігнали, і Крісті віддав загострюючу у штрафну, але партнер смикнувся в іншу зону
23'
І знову у нас відрізок – багато боротьби, пара фолів
21'
Чекаємо, чим відповість Шотландія. Поки що господарі попереду не мають нічого
18'
Гоооол!!!
Гоооол! Ірландія! Подали гості кутовий, начебто й винесли скотти, але другим темпом прискакав м'яч до Ігана, котрий і розстріляв ворота!
17'
Ірландці вискочили в потенційно небезпечну контру два на два, але розіграти нормально не зуміли
15'
Дохерті відповів виставленим ліктем лише на рівні щелепи суперника. Нормальна британська гра
14'
Макгінн дав по ногах супернику. Суддя все бачить, але поки що без картки
12'
Офсайд
Гооол! Здається, з нічого! Пройшов розрізний пас на Перротта, ірландець трохи протягнув і дав під поперечину! Але ні, офсайд справді був у момент пасу!
8'
А от начебто і непогана флангова атака господарів, але остання дія незрозуміла - і не удар, і не простріл. Кіпер Ірландії спокійно забирає
6'
Кіпер айрішей не поспішає вводити м'яч. Попив водички, прицілився, розігнався...
4'
Ось ОШі ніжно прихопив суперника руками у центрі поля. Все одно фол свиснув суддя
3'
Поки що все спокійно. Здається, скотти трохи більше володіють м'ячем у центрі поля
1'
Свисток
Ну, поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Цікаво, що у першому матчі команд ірландці розгромили скоттів з рахунком 3:0.
Інфо
Стартовий склад збірної Ірландії: Базуну, ОШі, Іган, Коллінз, Макклін, Моламбі, Каллен, Найт, Дохерті, Перротт, Обафемі
Інфо
Стартовий склад збірної Шотландії: Гордон, Тірні, Маккена, Хендрі, Мактоміней, Хікі, Крісті, Макгрегор, Макгінн, Армстронг, Дайкс
Звичайно, нам буде краще, щоб шотландці втратили очки у цій зустрічі, проте за будь-яких розкладів, все вирішуватиметься (боротьба за 1-е місце у групі) у вівторок у матчі Україна - Шотландія
Нагадаємо, що сьогодні раніше у цій групі Україна розгромила Вірменію 5:0
Інфо
Судитиме гру швейцарець Сандро Шерер
Інфо
Пройде поєдинок у Глазго, розпочнеться о 21:45.
Доброго вечора всім! У нашій групі Ліги націй сьогодні зіграють Шотландія та Ірландія і саме цей матч як текстовий онлайн пропонує вашій увазі UA-Футбол
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Коментарі(1)
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avatar
vismut (Запорожье)
24.09.2022 о 19:52
Будет реванш
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Останні матчі
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Анонс матчу Шотландія - Ірландія 24.09.2022, Лига Наций

Противостояние між командою Шотландія та командою Ірландія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Хэмпден Парк.

Дата проведення матчу: 24.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шотландія та командою Ірландія:

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ірландія, тоді як команда Шотландія залишилася з поразкою . Зіткнення Ірландія та Шотландія у попередньому футбольному матчі 11.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стив Кларк и Стефен Кенни розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шотландія - Ірландія можна подивитися 24.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Шотландія - Ірландія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шотландія
Країна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

Предыдущий поединок команди Шотландія був зіграний проти Україна - 21.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Команда гостей

Назва: Ірландія
Країна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони

Предыдущий матч команди Ірландія був зіграний проти Україна - 14.06.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шотландія - Ірландія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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