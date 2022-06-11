Шотландія - Ірландія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Шотландія та командою Ірландія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Хэмпден Парк.
Дата проведення матчу: 24.09.2022
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Шотландія та командою Ірландія:
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ірландія, тоді як команда Шотландія залишилася з поразкою . Зіткнення Ірландія та Шотландія у попередньому футбольному матчі 11.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Стив Кларк и Стефен Кенни розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шотландія
Країна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк
Предыдущий поединок команди Шотландія був зіграний проти Україна - 21.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шотландія.
Назва: Ірландія
Країна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони
Предыдущий матч команди Ірландія був зіграний проти Україна - 14.06.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.
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