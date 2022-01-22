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Аталанта - Лаціо онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 23 жовтня 2022, 19:00 - Gewiss Stadium
Головний суддя: Росарио Абиссо
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
До початку
00 : 00 : 00
Лаціо
Рим
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
29%
Нічия
38%
Лаціо
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atalanta BC and Lazio Rome when Atalanta BC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Atalanta BC and Lazio Rome is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Atalanta BC playing at home, Atalanta BC have won 9 times, there have been 8 draws while Lazio Rome have won 7 times. The goal difference is 35-33 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 49 meetings, Atalanta BC have won 14 times, there have been 13 draws while Lazio Rome have won 22 times. The goal difference is 74-56 in favour of Lazio Rome.
  • Last season's matches: 2-2 (Atalanta BC at home) and 0-0 (Lazio Rome at home).
  • Did you know that Atalanta BC scores 38% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Lazio Rome scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Atalanta BC haven't lost in their last 10 games.
  • Atalanta BC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Lazio Rome haven't lost in their last 6 games.
  • Atalanta BC haven't scored in 0 of their 5 home matches in Serie A this season.
  • Lazio Rome haven't scored in 1 of their 4 away matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC's home record this season: 3-2-0.
  • Lazio Rome's away record this season: 2-2-0.
  • Brandon Soppy has assisted the most goals for Atalanta BC with 3. Sergej Milinkovic-Savic is Lazio Rome's biggest assister (7).
  • A year ago, Atalanta BC were number 5 in the table with 18 points. Now they are number 1 with 24 points.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 31% of their matches, Lazio Rome in 33% of their matches.
  • Atalanta BC wins 31% of halftimes, Lazio Rome wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Lazio Rome leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 26% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Serie A, Lazio Rome has better performance than Atalanta BC.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Lazio Rome's.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 games against Lazio Rome (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atalanta BC won 2, Lazio Rome won 1, 2 draws.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Lazio Rome.
  • Lazio Rome have won just 1 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Atalanta BC scores 2 goals in a match against Lazio Rome and Lazio Rome scores 1.6 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and Lazio Rome is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and Lazio Rome is 2.
  • Atalanta BC scores 1.74 goals when playing at home and Lazio Rome scores 1.71 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Аталанта
9
Перемог
26
Ігор
9
Перемог
Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
22.01.2022 - 21:45 Лаціо 0 - 0 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
30.10.2021 - 16:00 Аталанта 2 - 2 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершено Лаціо
Кубок Італії 2020/2021
27.01.2021 - 18:45 Аталанта 3 - 2 Завершено Лаціо
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.10.2022 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Сассуоло В
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Удінезе 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершено Кремонезе Н
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Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Лаціо 0 - 0 Завершено Удінезе Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Лаціо 2 - 2 Завершено Штурм Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.10.2022 - 21:45 Фіорентина 0 - 4 Завершено Лаціо В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Штурм 0 - 0 Завершено Лаціо Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 13:30 Лаціо 4 - 0 Завершено Spezia Calcio В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
29%
Нічия
38%
Лаціо
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 57
    Sportiello, Marco
    Воротар
  • 5
    Okoli, Caleb
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 7
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 93
    Soppy, Brandon
    Захисник
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 9
    Луїс Муріель
    Форвард
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
  • 29
    Lazzari, Manuel
    Півзахисник
  • 15
    Casale, Nicolo
  • 13
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 21
    Сергей Мілінковіч-Савіч
    Півзахисник
  • 32
    Даніло Катальді
    Півзахисник
  • 5
    Матіас Весіно
    Півзахисник
  • 9
    Педро Родрiгес
    Півзахисник
  • 7
    Феліпе Андерсон
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Маурицио Сарри
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Спортьєлло – Скальвіні, Демірал, Околі – Гатебур, Копмейнерс, де Рон, Соппі – Пашалич, Муріель, Лукман.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Лаціо: Проведел – Марушич, Романьйолі, Казале, Лаццарі – Весіно, Катальді, Мілінкович-Савич – Дзакканьї, Андерсон, Педро.
Запасні:
Розбірка нагорі турнірної таблиці. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 11-го туру Серії А Аталанта – Лаціо.
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Анонс матчу "Аталанта" - Лаціо 23.10.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Аталанта" (Бергамо) та командою Лаціо (Рим):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лаціо та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 22.01.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Лаціо можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Лаціо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Сассуоло - 15.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команди Лаціо був зіграний проти Удінезе - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - Лаціо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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