Аталанта - Лаціо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - Лаціо 23.10.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 23.10.2022

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Аталанта" (Бергамо) та командою Лаціо (Рим):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лаціо та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 22.01.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Сассуоло - 15.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)

Рік заснування Лацио (Рим): 1900

Країна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Прошедший поединок команди Лаціо був зіграний проти Удінезе - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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