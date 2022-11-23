Хорватія - Канада онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Хорватія та командою Канада проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Международный стадион Халифа.
Дата проведення матчу: 27.11.2022
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Джон Хердман розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Предыдущий матч команди Хорватія був зіграний проти Марокко - 23.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.
Назва: Канада
Країна: Канада
Тренер: Джон Хердман
Прошедший матч команди Канада був зіграний проти Бельгія - 23.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бельгія.
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