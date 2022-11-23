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Хорватія - Канада онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 27 листопада 2022, 18:00 - Международный стадион Халифа
Головний суддя: Matonte, Andres
Рейтинг матчу:
Хорватія
2 - 1
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55'
Канада
Хід матчу
2' Davies, Alphonso 36' Андрей Крамарич 44' Livaja, Marko
46' Larin, Cyle Вийшов: Osorio, Jonathan 46' Eustaquio, Stephen Вийшов: Kone, Ismael
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
49%
Нічия
28%
Канада
23%
Цікаві факти
  • Croatia have a winning streak of 5 matches.
  • Croatia haven't lost in their last 7 games.
  • Croatia have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Croatia wins 1st half in 20% of their matches, Canada in 38% of their matches.
  • Croatia wins 20% of halftimes, Canada wins 38%.
  • When Croatia leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Canada leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Croatia is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Canada is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Croatia's performance of the last 5 matches is better than Canada's.
  • Croatia scores 1.2 goals when playing at home and Canada scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Both teams didn't score on their last match.
Останні матчі - Хорватія
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершено Хорватія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 0 - 1 Завершено Хорватія В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Австрія 1 - 3 Завершено Хорватія В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Хорватія 2 - 1 Завершено Данія В
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Франція 0 - 1 Завершено Хорватія В
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Останні матчі - Канада
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 21:00 Бельгія 1 - 0 Завершено Канада П
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 15:40 Японія 1 - 2 Завершено Канада В
Міжнародні товариські матчі 2022
11.11.2022 - 17:30 Бахрейн 2 - 2 Завершено Канада Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 19:00 Канада 0 - 2 Завершено Уругвай П
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 20:00 Канада 2 - 0 Завершено Катар В
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Новини команд
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Головні події
46'
Larin, Cyle
Вийшов: Osorio, Jonathan
46'
Eustaquio, Stephen
Вийшов: Kone, Ismael
ГООЛ! Livaja, Marko
44'
ГООЛ! Андрей Крамарич
36'
2'
Davies, Alphonso ГООЛ!
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
49%
Нічия
28%
Канада
23%
Склади команд
40
Домінік Ліваковіч
24
Sosa, Borna
32
Gvardiol, Josko
6
Деян Ловрен
88
Juranovic, Josip
77
Brozovic, Marcelo
8
Матео Ковачіч
10
Лука Модрiч
14
Іван Перішич
14
Livaja, Marko
27
Андрей Крамарич
18
Borjan, Milan
22
Johnston, Alistair
19
Стівен Віторія
4
Miller, Kamal
22
Laryea, Richie
17
Buchanan, Tajon
13
Атіба Хатчінсон
46
Eustaquio, Stephen
19
Davies, Alphonso
17
Larin, Cyle
20
David, Jonathan
Стартовий склад
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 14
    Livaja, Marko
    Форвард
    44
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
    36
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 24
    Sosa, Borna
    Захисник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Деян Ловрен
    Захисник
  • 88
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
  • 17
    Larin, Cyle
    Форвард
    46
  • 20
    David, Jonathan
    Форвард
  • 17
    Buchanan, Tajon
    Форвард
  • 13
    Атіба Хатчінсон
    Півзахисник
  • 46
    Eustaquio, Stephen
    Півзахисник
    46
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
    2
  • 22
    Johnston, Alistair
    Захисник
  • 19
    Стівен Віторія
    Захисник
  • 4
    Miller, Kamal
    Захисник
  • 22
    Laryea, Richie
    Півзахисник
  • 18
    Borjan, Milan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Златко Далич
  • Джон Хердман
Статистика матчу
4
Удари в отвір
1
4
Штрафні
7
6
Фоли
2
53%
Володіння м'ячем
47%
1
Офсайди
2
3
Кутові
1
Сейви
2
1
Удари повз
1
Трансляція
52'
Жовта картка
Відвертий удар по ногах іззаду від Б'юконена на лівому фланзі захисту проти Юрановича.
51'
Низька подача з лівого флангу від Соси до ближнього кута воротарського була перехоплена Боряном.
49'
Небезпечний момент
Осоріо прокинув собі м'яч із центральної зони до входу на правий фланг штрафного, після чого пробив повз дальню стійку!
47'
Дріботить м'яч поміж гравцями з відновлення гри.
46'
Заміна
Коне гратиме замість Ларіна.
46'
Заміна
Осоріо гратиме замість Еуштакіу.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Канадці приголомшливо розпочали першу половину гри, проте згодом суперники не тільки відійшли від стартового шоку, а й відвантажили гостям одразу два м'ячі. Хорватія набрала привабливий темп, проте перерва може завадити їй його втримати.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Перішич викладав м'яч для партнера прострілом із лівого флангу під порожні на завершення контратаки, але Міллер устиг зіграти в підкаті.
45+2'
Крамарич отримав пас із лівого флангу перед чужим штрафним, і другим дотиком пробив над воротами.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 5 хв.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Просування правим флангом атаки від Юрановича завершилось передачею до межі штрафного з боротьби на Ліваю, а партнер пробив у дальній кут низом!
42'
Офсайд
Закидання до лівого флангу атаки Ларі отримав у офсайді.
40'
Ларей та Модрич щось не поділили біля технічної зони.
39'
Перішич знову вирізав із лівого флангу до центру штрафного, але цього разу захисники читали.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Перішич із лівого флангу тонко зіграв до штрафного на Крамарича, і партнер пробив низом у дальній!
35'
Небезпечний момент
Модрич продерся через центральну зону, зіграв до правого флангу штрафного на Ліваю, а той бив у ближній, проте Борян парирував.
33'
Подачу з лівого флангу Модрич замикав у центрі штрафного, але не захисники кинулись під м'яч.
31'
Девіс зі стандарту з лівого флангу виконав подачу на голову супернику.
29'
Юранович на правому фланзі захисту відмахнувся від Девіса.
26'
Офсайд
Офсайд! Крамарич майстерно з-під захисника пробив із-під захисника в дальній кут на завершення передачі Ліваї до правого флангу штрафного, проте партнер до цього отримав пас Ковачича з правого флангу до офсайду.
24'
Команди влаштували боротьбу в центрі поля.
22'
Лівая отримав передачу Ковачича з лівого флангу до центру штрафного, але в падінні надіслав м'яч до рук голкіпера.
19'
Б’юкенен із правого флангу накидав на дальню, але там Юранович зняв м'яч на кутовий.
18'
До центру штрафного скинув м'яч Ларін п'ятою з правого флангу, але ніхто не встигав.
16'
Джонстона на лівому фланзі штрафного сбив Перішич при спробі прокинути м'яч.
14'
Господарі поля тримають м'яч у себе на половині, а суперники відповідно пресингують.
12'
Хорвати вантажать до штрафного з лівого флангу, а суперники нервово відбиваються.
11'
На кутовий перевів Джонстон м'яч у підкаті проти Перішича на правому фланзі власного штрафного.
8'
Офсайд
Ларін на центральному вході до штрафного отримав передачу в офсайд.
6'
Рикошет від подачі Крамарича з правого флангу штрафного пішов у ворота, але Борян забрав м'яч до рук.
4'
Крамарича в центральному колі поклали на газон.
3'
Інфо
Перший гол Канади на чемпіонатах світу.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу з правого флангу від Б'юкенена головою в центрі штрафного завершив Девіс!
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Сент-Клер, Пантеміс, Адекугбе, П'єтт, Фрейзер, Кавалліні, Гойлетт, Угбо, Кей, Коне, Осоріо, Міллар, Вотерспун, Корнеліус, Вотерман.
Канада: Борян — Джонстон, Віторія, Міллер — Ларея, Гатчинсон, Еуштакіу, Девіс — Б’юкенен, Ларін, Девід.
Запасні: Грбич, Івушич, Станишич, Барішич, Ерлич, Маєр, Влашич, Пашалич, Петкович, Будимір, Оршич, Шутало, Сучич, Якич.
Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Лівая, Крамарич, Перішич.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Хорватія в першому турі зіграла внічию проти Марокко (0:0), а Канада програла Бельгії (0:1).
Андрес Матіас Матонте (Уругвай) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи F. На полі стадіону Міжнародний стадіон Халіфа (Доха, Катар) зіграють Хорватія та Канада.
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Анонс матчу Хорватія - Канада 27.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Хорватія та командою Канада проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Международный стадион Халифа.

Дата проведення матчу: 27.11.2022
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Джон Хердман розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хорватія - Канада можна подивитися 27.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Хорватія - Канада, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий матч команди Хорватія був зіграний проти Марокко - 23.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Канада
Країна: Канада
Тренер: Джон Хердман

Прошедший матч команди Канада був зіграний проти Бельгія - 23.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Слідкуйте за результатами матчу Хорватія - Канада онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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