Канада - Марокко онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Канада та командою Марокко проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al-Thumama Stadium.
Дата проведення матчу: 01.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Для здобуття перемоги тренери команд Джон Хердман и Regragui, Walid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Канада
Країна: Канада
Тренер: Джон Хердман
Прошедший поединок команди Канада був зіграний проти Хорватія - 27.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.
Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги
Прошедший поединок команди Марокко був зіграний проти Бельгія - 27.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Марокко.
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