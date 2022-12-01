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Канада - Марокко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 01 грудня 2022, 17:00 - Al-Thumama Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Рафаел Клаус
Рейтинг матчу:
Канада
1 - 2
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перерыв
Марокко
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Хід матчу
4' Хакім Зієш 7' Hoilett, Junior 23' En-Nesyri, Youssef 26' Osorio, Jonathan 40' Aguerd, Nayef
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Канада
30%
Нічия
34%
Марокко
36%
Цікаві факти
  • Morocco haven't lost in their last 8 games.
  • Morocco have kept a clean sheet in 7 matches in a row.
  • Canada wins 1st half in 35% of their matches, Morocco in 40% of their matches.
  • Canada wins 35% of halftimes, Morocco wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Morocco.
  • On their last meeting Morocco won by 4 goals.
  • When Canada leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Morocco leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Canada is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Morocco is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In World Cup, Canada has better performance than Morocco.
  • Morocco's performance of the last 5 matches is better than Canada's.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Canada scores 2.4 goals when playing at home and Morocco scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • In World Cup, Morocco has better performance than Canada.
  • Canada have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Канада
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 18:00 Хорватія 4 - 1 Завершено Канада П
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 21:00 Бельгія 1 - 0 Завершено Канада П
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 15:40 Японія 1 - 2 Завершено Канада В
Міжнародні товариські матчі 2022
11.11.2022 - 17:30 Бахрейн 2 - 2 Завершено Канада Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 19:00 Канада 0 - 2 Завершено Уругвай П
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Останні матчі - Марокко
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 15:00 Бельгія 0 - 2 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершено Хорватія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 18:00 Марокко 3 - 0 Завершено Грузія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 22:00 Paraguay 0 - 0 Завершено Марокко Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 22:00 Марокко 2 - 0 Завершено Chile В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Aguerd, Nayef
40'
Osorio, Jonathan
26'
23'
En-Nesyri, Youssef ГООЛ!
Hoilett, Junior
7'
4'
Хакім Зієш ГООЛ!
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Канада
30%
Нічия
34%
Марокко
36%
Склади команд
82
Borjan, Milan
23
Adekugbe, Sam
4
Miller, Kamal
19
Стівен Віторія
22
Johnston, Alistair
17
Buchanan, Tajon
14
Kaye, Mark-Anthony
21
Osorio, Jonathan
19
Davies, Alphonso
17
Larin, Cyle
23
Hoilett, Junior
13
Bono
2
Hakimi, Achraf
27
Aguerd, Nayef
26
Saiss, Romain
40
Mazraoui, Noussair
34
Соф'ян Амрабат
8
Ounahi, Azzedine
11
Sabiri, Abdelhamid
22
Хакім Зієш
19
En-Nesyri, Youssef
17
Boufal, Sofiane
Стартовий склад
  • 17
    Larin, Cyle
    Форвард
  • 23
    Hoilett, Junior
    7
  • 17
    Buchanan, Tajon
    Форвард
  • 14
    Kaye, Mark-Anthony
    Півзахисник
  • 21
    Osorio, Jonathan
    Півзахисник
    26
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 23
    Adekugbe, Sam
    Захисник
  • 4
    Miller, Kamal
    Захисник
  • 19
    Стівен Віторія
    Захисник
  • 22
    Johnston, Alistair
    Захисник
  • 82
    Borjan, Milan
    Воротар
  • 22
    Хакім Зієш
    4
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
    23
  • 17
    Boufal, Sofiane
  • 8
    Ounahi, Azzedine
    Півзахисник
  • 11
    Sabiri, Abdelhamid
    Півзахисник
  • 34
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
    40
  • 26
    Saiss, Romain
    Півзахисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джон Хердман
  • Regragui, Walid
Статистика матчу
2
ЖК
52%
Володіння м'ячем
48%
1
Удари в отвір
2
1
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
2
6
Штрафні
7
1
Кутові
2
1
Офсайди
3
6
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу Канада - Марокко
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершився - 1:2.
45+2'
Небезпечний момент
Ен-Несері після стандарту розстріляв ворота Боряна, але у Агерта було зафіксовано поза грою.
45+2'
Жовта картка
Попередження отримує Адекугбе.
Інфо
Арбітр компенсував п'ять хвилин.
40'
Гоооол!!!
Дуже несподівано канадці забивають. Адекугбе прострілював з флангу і м'яч після рикошету від Агерда залітає у ворота.
39'
Грубо зіграв Віторія (Канада) у центрі поля, але арбітр його пробачив.
37'
Мароканці наразі лідирують у групі. У паралельному матчі Хорватія та Бельгія голів не забивали.
34'
Небезпечний момент
Хакімі віддав п'ятою на Буфаля, але його удар заблокував захисник.
33'
У перехідній фазі багато помиляються підопічні Хердмана. З такою грою не варто розраховувати на позитивний результат.
Інфо
У Марокко два удари у площину воріт і два гола. Дуже ефективна гра.
30'
Дуже невиразно грають канадці в атаці у першій половині зустрічі. Від цієї збірної очікували більш агресивного футболу.
27'
Жовта картка
Дуже грубо у підкаті зіграв Осоріо і отримав попередження.
24'
Гоооол!!!
ГОЛЛЛЛЛЛЛ. Феєрична атака від збірної Марокко. Ен-Несері отримав передачу зі своєї половини поля, обійшов Міллера і пробив повз голкіпера.
21'
Канадійці контролюють м'яч на своїй половині поля, але просунутися вперед не можуть.
18'
Темп матчу у нас поки що повільний. Проте, це повністю влаштовує мароканців, які досягнули свого на перших хвилинах.
15'
Перша хороша атака від збірної Канади. Ларін прорвався флангом, але виконати точну передачу не зміг.
13'
Тотальна домінація на перших хвилинах у збірної Марокко. Здається, що Канада просто не увійшла у гру.
10'
Кутовий
Зієш подавав з кутового, але цього разу Борян вдало зіграв на виході.
7'
Жовта картка
Попередження отримує Гойлетт.
7'
Номінальні господарі після пропущеного м'яча намагаються грати першим номером, але пресинг мароканців поки що вражає.
4'
Гоооол!!!
Оце так помилка голкіпера збірної Канади. Борян вибив м"яч прямо на Зієша, який метрів з 30 забив у порожні ворота.
2'
Мароканці активно розпочали гру. На простріл Зієша ніхто з партнерів не зреагував.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже вийшли на поле. Звучать гімни країн.
Інфо
Мароко (запасні): Мунір, Шеддіра, Тагнауті, Абухлаль, Амалла, Аттиат-Аллаль, Банун, Дарі, Абде, Ель-Ханнус, Ель-Ямік, Жабран, Зарурі, Хамдалла, Шер
Інфо
Мароко (стартовий склад): Боно - Мазраві, Се, Агерт, Хакімі, Амрабат, Сабірі, Унахі, Буфаль, Зієш, Ен Несірі
Інфо
Канада (запасні): Пантеміс, Сент-Клер, Возерспун, Вотерман, Гатчінсон, Девід, Кавалліні, Коне, Корнеліус, Лар'ї, Міллар, П'єтт, Угбо, Фрейзер.
Інфо
Канада (стартовий склад): Борян - Міллер, Віторія, Джонстон, Осоріо, Кає, Гойлетт, Адекугбе, Девіс, Ларін, Б'юкенен
Інфо
Канада вже вийти з групи не зможе, а Марокко влаштує навіть нічия. Мароканці можуть оформити свій перший вихід до плей-офф Чемпіонату Світу з 1986-го року.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу третього туру групи F ЧС між Канадою та Марокко. Гра розпочнеться о 17:00.
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Зоря Зоря 2 Колос Колос 2 Завершено 21:00 - Вчора Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1 Мексика Мексика 2 Завершено 21:00 - Вчора Польща Польща 0 Аргентина Аргентина 2 Завершено 17:00 - Вчора Австралія Австралія 1 Данія Данія 0 Завершено 17:00 - Вчора Туніс Туніс 1 Франція Франція 0

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Анонс матчу Канада - Марокко 01.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Канада та командою Марокко проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al-Thumama Stadium.

Дата проведення матчу: 01.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Джон Хердман и Regragui, Walid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Канада - Марокко можна подивитися 01.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Канада - Марокко, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Канада
Країна: Канада
Тренер: Джон Хердман

Прошедший поединок команди Канада був зіграний проти Хорватія - 27.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги

Прошедший поединок команди Марокко був зіграний проти Бельгія - 27.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Марокко.

Слідкуйте за результатами матчу Канада - Марокко онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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