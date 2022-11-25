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Англія - США онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 25 листопада 2022, 21:00 - Al Bayt Stadium
Головний суддя: Хесус Валенсуэла
Рейтинг матчу:
Англія
0 - 0
Оновити
12'
США
Хід матчу
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Англія
50%
Нічия
21%
США
29%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, England have won 3 times, there have been 1 draws while USA have won 1 times. The goal difference is 8-3 in favour of England.
  • England haven't won in their last 6 games.
  • England wins 1st half in 22% of their matches, USA in 35% of their matches.
  • England wins 22% of halftimes, USA wins 35%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 3 goals.
  • When England leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When England is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When USA is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • USA's performance of the last 5 matches is better than England's.
  • USA has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • England have lost just 1 of their last 5 games against USA (in all competitions).
  • In the last 5 meetings England won 3, USA won 1, 1 draws.
  • England scores 1.6 goals in a match against USA and USA scores 0.6 goals against England (on average).
  • Average number of goals in meetings between England and USA is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between England and USA is 1.6.
  • England scores 2.33 goals when playing at home and USA scores 0.17 goals when playing away (on average).
  • USA haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Англія
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 15:00 Англія 6 - 2 Завершено Іран В
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Англія 3 - 3 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Англія П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 4 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 0 Завершено Італія Н
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Останні матчі - США
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 21:00 США 1 - 1 Завершено Уельс Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:00 Саудівська Аравія 0 - 0 Завершено США Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 15:25 Японія 2 - 0 Завершено США П
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 00:00 США 0 - 0 Завершено Уругвай Н
Міжнародні товариські матчі 2022
02.06.2022 - 02:30 США 3 - 0 Завершено Марокко В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Англія
50%
Нічия
21%
США
29%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
23
Shaw, Luke
6
Харрі Магуайр
5
Джон Стоунз
12
Кіран Тріпп'єр
41
Rice, Declan
19
Мейсон Маунт
22
Bellingham, Jude
17
Рахім Стерлінґ
10
Kane, Harry
17
Saka, Bukayo
30
Turner, Matt
21
Dest, Sergino
25
Zimmerman, Walker
13
Ream, Tim
33
Robinson, Antonee
12
Adams, Tyler
8
McKennie, Weston
6
Musah, Yunus
22
Weah, Tim
19
Wright, Haji
10
Крістіан Пулішич
Стартовий склад
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 10
    Kane, Harry
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 12
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
  • 19
    Wright, Haji
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 8
    McKennie, Weston
  • 6
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 12
    Adams, Tyler
  • 21
    Dest, Sergino
    Захисник
  • 25
    Zimmerman, Walker
    Захисник
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 30
    Turner, Matt
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Грегг Берхалтер
Статистика матчу
56%
Володіння м'ячем
44%
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
11'
Магуайр обвів трьох американців у чужому штрафному! Потім віддав пас під удар, але неточний
9'
Небезпечний момент
Кейн пробиває з центру штрафного майданчика США після комбінації від Беллінгема і Сака. Удар заблоковано
5'
Кейна валять на газон біля центральної лінії. Штрафний для збірної Англії
3'
Сака спробував перехопити м'яч у центрі поля, але лише штовхнув його ближче до воротаря США
Матч розпочато!
Стартовий склад збірної США: Тернер – Дест, Циммерман, Рім, Робінсон – Маккенні, Адамс, Муса – Веа, Райт, Пулішич
Стартовий склад збірної Англії: Пікфорд - Тріпп'є, Стоунс, Магуайр, Шоу - Беллінгем, Райс, Маунт - Сака, Кейн, Стерлінг
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! Це текстова трансляція матчу групового етапу ЧС-2022 у Катарі між збірними Англії та США.
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Останні матчі
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Анонс матчу Англія - США 25.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Англія та командою США проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 25.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Грегг Берхалтер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - США можна подивитися 25.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Англія - США, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий матч команди Англія був зіграний проти Іран - 21.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: США
Країна: США

Прошедший поединок команди США був зіграний проти Уельс - 21.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - США онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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