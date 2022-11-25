Англія - США онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Англія - США 25.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Англія та командою США проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 25.11.2022

Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Грегг Берхалтер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія

Країна: Англия

Тренер: Гарет Саутгейт



Предыдущий матч команди Англія був зіграний проти Іран - 21.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: США

Країна: США



Прошедший поединок команди США був зіграний проти Уельс - 21.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

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