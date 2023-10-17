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Англія - Італія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 17 жовтня 2023, 21:45 - Уэмбли . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Англія
1 - 1
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44'
Італія
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Хід матчу
8' Phillips, Kalvin 10' Udogie, Iyenoma Destiny 15' Scamacca, Gianluca 30' Di Lorenzo, Giovanni 32' Kane, Harry
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Англія
47%
Нічия
28%
Італія
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between England and Italy is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings, England have won 2 times, there have been 5 draws while Italy have won 4 times.
  • Did you know that England scores 44% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • England haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, England have not conceded a goal so far this season.
  • Harry Kane is England's top scorer with 5 goals. Davide Frattesi has scored 2 times for Italy.
  • England have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Italy have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • England wins 1st half in 53% of their matches, Italy in 55% of their matches.
  • England wins 53% of halftimes, Italy wins 55%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 1 goals.
  • When England leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Italy leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When England is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Italy is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, England has better performance than Italy.
  • Italy have lost just 1 of their last 5 games against England (in all competitions).
  • In the last 5 meetings England won 1, Italy won 2, 2 draws.
  • England scores 0.8 goals in a match against Italy and Italy scores 0.8 goals against England (on average).
  • Average number of goals in meetings between England and Italy is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between England and Italy is 0.8.
  • England scores 2.75 goals when playing at home and Italy scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • England have won 3 home matches in a row.
  • England's performance of the last 5 matches is better than Italy's.
  • Italy haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Англія
1
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Італія
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Італія 1 - 2 Завершено Англія
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Англія
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 0 Завершено Італія
Евро 2024 2021
11.07.2021 - 22:00 Італія 4 - 3 Завершено Англія
Останні матчі - Англія
Молодіжна збірна 23-25
16.10.2023 - 19:30 Україна 3 - 2 Завершено Англія П
Міжнародні товариські матчі 2023
13.10.2023 - 21:45 Англія 1 - 0 Завершено Австралія В
Міжнародні товариські матчі 2023
12.09.2023 - 21:45 Шотландія 1 - 3 Завершено Англія В
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 19:00 Україна 1 - 1 Завершено Англія Н
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 21:45 Англія 7 - 0 Завершено Північна Македонія В
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Останні матчі - Італія
Евро 2024 2024
14.10.2023 - 21:45 Італія 4 - 0 Завершено Мальта В
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Україна В
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 21:45 Північна Македонія 1 - 1 Завершено Італія Н
Лига Наций 2022-2024
18.06.2023 - 16:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Італія В
Лига Наций 2022-2024
15.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Італія П
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Kane, Harry
32'
30'
Di Lorenzo, Giovanni
15'
Scamacca, Gianluca ГООЛ!
10'
Udogie, Iyenoma Destiny
Phillips, Kalvin
8'
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Англія
47%
Нічия
28%
Італія
26%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
3
Кіран Тріпп'єр
6
Харрі Магуайр
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
4
Rice, Declan
8
Phillips, Kalvin
7
Foden, Phil
5
Bellingham, Jude
11
Rashford, Marcus
9
Kane, Harry
99
Джанлуїджі Доннарумма
22
Di Lorenzo, Giovanni
42
Scalvini, Giorgio
15
Франческо Ачербі
6
Udogie, Iyenoma Destiny
16
Frattesi, Davide
4
Cristante, Bryan
23
Ніколо Барелла
10
Berardi, Domenico
90
Scamacca, Gianluca
92
El Shaarawy, Stephan
Стартовий склад
  • 9
    Kane, Harry
    32
  • 7
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 4
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
    8
  • 3
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 10
    Berardi, Domenico
    Форвард
  • 90
    Scamacca, Gianluca
    Форвард
    15
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 16
    Frattesi, Davide
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
    30
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 6
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Захисник
    10
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Лучано Спаллетти
Статистика матчу
6
Штрафні
6
6
Фоли
6
1
ЖК
2
1
Кутові
1
1
Удари повз
1
68%
Володіння м'ячем
32%
2
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
2
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Англія - Італія
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Трансляція
41'
Сподіваємося, що з обома гравцями все буде у порядку і вони зможуть продовжити матч, але поки вони ще отримують допомогу на полі
40'
Невеличка пауза у грі. Беллінгем намагався розхитати Скальвіні, але при спробі обіграти італійця той його блокує, гравці стикаються та вдвох опиняються на газоні. Джуду потрібна допомога медиків
39'
Гості атакують, захист англійців працює на відмінно
38'
Перейшовши центральну лінії англійці повернули м'яч назад, адже варіантів прокидання м'яча далі поки немає
37'
"Три леви" перехоплюють м'яч та шукають варіанти розвитку своїх атак, поки на своїй половині поля
36'
Кутовий
Перший кутовий для "Скуадра Адзурри" та другий в матчі. Навіс з правого флангу невдало і м'яч перелітає всіх гравців
36'
Небезпечний момент
Тепер небезпечна атака від Італії, захисники Англії відбиваються та переводять м'яч на кутовий
35'
Чудова атака від Англії, Беллінгем закидає на Фодена, але той грає рукою
34'
Небезпечний момент
Берардці проходить у карний майданчик суперника та пробиває по воротах, але влучає прямо у Магвайра
33'
Тепер вже гості йдуть в атаку, їм куди більше подобалося вести у рахунку
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кейн забиває 60-ий гол за збірну та робить рахунок у цьому матчі 1:1! Гарі кладе м'яч у верхній правий кут воріт, Доннарумма стрибав у іншу сторону
31'
Кейн йде пробивати пенальті
30'
Жовта картка
Все ж таки пенальті! Ді Лоренцо отримує жовту картку за порушення правил
29'
Інфо
Клеман Тюрпен очікує перегляд VAR
28'
Небезпечний момент
Буде пенальті! Беллінгем вбігає у карний майданчик суперника і Ді Лоренцо збиває його з ніг у підкаті, арбітр вказує на одинадцятиметрову позначку
27'
Небезпечний момент
Два навіси від Тріпп'єра, перший невдалий, а після другого Беллінгем пробив по воротах головою і удар занадто слабкий і Доннарумма спокійно забирає м'яч до рук
26'
Інфо
Станом на зараз володіння м'ячем повністю на боці господарів. У англійців 69%, а у збірної Італії - 31%
25'
"Три леви" з м'ячем і перепасовуються на своїй половині поля
24'
Італійці йшли в атаку і тільки но перейшли центральну лінії "подарували" м'яч супернику
23'
Спроба атаки від Англії, Беллінгем втрачає м'яч біля лінії поля
22'
Небезпечний момент
Скамакка пробиває по воротах з лінії штрафного майданчику, але м'яч летить повз ворота
21'
Англійці втратили м'яч і тепер вже гості йдуть в атаку
20'
"Три леви" вже розвивають свою атаку, але перейшовши центральну лінію не можуть пройти до воріт
19'
Італійці продовжують атакувати, але через непорозуміння між гравцями втратили м'яч
18'
Небезпечно у воріт Англії і Вокер чудово грає у захисті та дозволяє Пікфорду забрати м'яч до рук
18'
Гості перехопили м'яч і вже італійська збірна контролює м'яч граючи на чужій половині поля
17'
"Три леви" продовжують контролювати м'яч, але вийти в атаку поки не можуть
16'
Господарі розвели м'яч з центра поля та будують свою атаку аби зрівнювати рахунок
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ді Лоренцо з правого флангу прострілює у карний майданчик, Фратезі намагався пробити по воротах, але не попав по м'ячу і далі опинився Скамакка, який замкнув передачу потужно пробивши по воротах з кількох метрів. Пікфорд був безсильним проти цього удару
15'
Небезпечний момент
Доннарумма досить небезпечно грає біля своїх воріт з м'ячем обігруючи Кейна в кількох метрах від лінії воріт
14'
М'яч повернувся до гостей, вони контролюють його на своїй половині поля
13'
Гості виходили в свою атаку, але досить швидко втратили м'яч на чужій половині поля
12'
Небезпечний момент
Рашфорд пробиває по воротах і м'яч летить по дуже небезпечній траєкторії, але, все ж таки, вище воріт
11'
Господарі отримують право на небезпечний штрафний неподалік воріт Італії, метрах в 25
10'
Жовта картка
Тепер французький арбітр показує попередження Удогі за порушення правил проти Фодена та зрив потенційно небезпечної атаки
9'
Жовта картка
"Скуадра Адзурра" вибігала в контратаку і Філліпс збиває з ніг Фратезі, аби зірвати атаку і Клеман Тюрпен показує йому жовту картку
8'
Кутовий
Перший кутовий в матчі. Англійці навішують від лівого прапорця, невдала спроба удару головою і суперники перехоплюють м'яч
7'
Господарі контролюють м'яч, поки на своїй половині поля
6'
Гості перехопили м'яч і йдуть в свою атаку, але Райс відмінно працює у захисті та перехоплює м'яч
5'
І знову атака "трьох левів", Навіс на Кейна, той головою скидав далі у карний майданчик, але там нікого і Доннарумма спокійно забирає м'яч
4'
Тепер навіс з лівого флангу від Беллінгема і знову на голову супернику, Ачербі вибиває м'яч
3'
Перша атака господарів, Вокер навісив з правого флангу, але невдало і м'яч прилетів прямо на голову супернику
2'
Гості розіграли штрафний, але потім втратили матч в центрі поля
1'
Англійці розпочали цей матч з порушення правил в центрі поля
1'
Свисток
Клеман Тюрпен дає свисток про старт матчу
Збірна Англії розпочне цей матч з центра поля
Гравці обох збірних вже на полі та прослуховують національні гімни
Інфо
Судите матч арбітр з Франції Клеман Тюрпен
Головний тренер збірної Англії: Гарет Саутгейт
На лаві запасних: Александер-Арнольд, Вест, Боуен, Воткінс, Галлагер, Гріліш, Гуехі, Данк, Джонстон, Колвілл, Меддісон, Ремсдейл, Хендерсон
Інфо
Стартовий склад Англії (4-2-3-1): Пікфорд - Тріпп'єр, Магвайр, Стоунс, Вокер - Райс, Філліпс, Фоден, Беллінгем, Рашфорд - Кейн (с)
Головний тренер збірної Ітілії: Лучано Спалетті
На лаві запасних: Бастоні, Бонавентура, Вікаріо, Гатті, Дарміан, Дімарко, Кін, Локателлі, Манчіні, Мерет, Орсоліні, Распадорі
Інфо
Стартовий склад Італії (4-3-3): Доннарумма (с) - Удогі, Ачербі, Скальвіні, Ді Лоренцо - Барелла, Крістанте, Фраттезі - Ель-Шаараві, Скамакка, Берарді
Напередодні, у п'ятницю, збірна Англії, на "Вемблі", провела товариський матч з Австралією та одержала перемогу 1:0. Італія, у суботу, на виїзді впевнено здолала збірну Мальти 4:0
Збірна Італії також провела п'ять матчів, але має три перемоги, одну нічию та одну поразку, саме від їх сьогоднішніх суперників. В сумі десять очок дають команді змогу ділити другу сходинку з Україною, але за очними зустрічами італійці розташовуються вище у групі С
Після п'яти проведених матчів в активі англійської збірної чотири перемоги та одна нічия з національної командою України. Тринадцять очок дозволяють "трьом левам" очолювати групу С
Матч пройду у Лондоні на стадіоні "Вемблі" та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Доброго вечора, шановні шанувальники футболу! Сьогодні Ua-Fotball проведе для вас текстову трансляцію матчу відбору до Чемпіонату Європи 2024 Англія - Італія
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Фінляндія Фінляндія 1 Казахстан Казахстан 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Албанія Албанія 2 Болгарія Болгарія 0 Завершено 18:00 - Сьогодні Madagascar Madagascar 2 Бенин Бенин 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Замбія Замбія 0 Uganda Uganda 0 Завершено 18:00 - Сьогодні Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1 Малі Малі 3

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Анонс матчу Англія - Італія 17.10.2023, Евро 2024

Поединок між командою Англія та командою Італія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 17.10.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Англія та командою Італія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Англія, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Англія у попередньому футбольному матчі 23.03.2023 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Італія можна подивитися 17.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Англія - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команди Англія був зіграний проти Україна - 16.10.2023, у рамках турнира Молодіжна збірна 23-25 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший матч команди Італія був зіграний проти Мальта - 14.10.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Італія.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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