Англія - Італія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Англія - Італія 17.10.2023, Евро 2024

Поединок між командою Англія та командою Італія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 17.10.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Англія та командою Італія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Англія, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Англія у попередньому футбольному матчі 23.03.2023 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія

Країна: Англия

Тренер: Гарет Саутгейт



Прошедший поединок команди Англія був зіграний проти Україна - 16.10.2023, у рамках турнира Молодіжна збірна 23-25 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Італія

Країна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Прошедший матч команди Італія був зіграний проти Мальта - 14.10.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Італія.

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