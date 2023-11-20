Північна Македонія - Англія онлайн трансляція матчу

Даний матч не має ніякого турнірного значення для обох збірних. Північна Македонія після поразки від Італії втратила всі, навіть теоретичні шанси, вийти на Євро-2024 і напередодні матчу займає четверту сходинку у групі С з сімома очками. Збірна Англії достроково забезпечила собі вихід у фінальну частину Чемпіонату Європи і гарантовано фінішує на першому місці своєї групи. "Три леви" ще жодного разу не програвали у цій кваліфікації, а єдиний нічийний матч провели зі збірною України