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Північна Македонія - Англія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 20 листопада 2023, 21:45 - Tose Proeski National Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Глова, Филип
Рейтинг матчу:
Північна Македонія
До початку
00 : 00 : 00
Англія
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Північна Македонія
31%
Нічия
31%
Англія
38%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, North Macedonia have won 0 times, there have been 2 draws while England have won 3 times. The goal difference is 12-3 in favour of England.
  • Did you know that England scores 42% of their goals between the minutes 31-45?
  • England have a winning streak of 4 matches.
  • England haven't lost in their last 9 games.
  • England have a winning streak of 3 matches away from home.
  • North Macedonia haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • England's away record this season: 2-1-0.
  • Eljif Elmas is North Macedonia's top scorer with 3 goals. Harry Kane has scored 8 times for England.
  • England have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • North Macedonia wins 1st half in 37% of their matches, England in 53% of their matches.
  • North Macedonia wins 37% of halftimes, England wins 53%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 7 goals.
  • When North Macedonia leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When England leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When North Macedonia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When England is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, England has better performance than North Macedonia.
  • England's performance of the last 5 matches is better than North Macedonia's.
  • England have lost just 0 of their last 5 games against North Macedonia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings North Macedonia won 0, England won 3, 2 draws.
  • North Macedonia scores 0.6 goals in a match against England and England scores 2.4 goals against North Macedonia (on average).
  • Average number of goals in meetings between North Macedonia and England is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between North Macedonia and England is 1.6.
  • North Macedonia scores 1.8 goals when playing at home and England scores 2.6 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Північна Македонія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Англія
Євро 2024 2024
19.06.2023 - 21:45 Англія 7 - 0 Завершено Північна Македонія
Останні матчі - Північна Македонія
Останні матчі - Англія
Євро 2024 2024
17.11.2023 - 21:45 Англія 2 - 0 Завершено Мальта В
Євро 2024 2024
17.10.2023 - 21:45 Англія 3 - 1 Завершено Італія В
Молодіжна збірна 23-25
16.10.2023 - 19:30 Україна 3 - 2 Завершено Англія П
Міжнародні товариські матчі 2023
13.10.2023 - 21:45 Англія 1 - 0 Завершено Австралія В
Міжнародні товариські матчі 2023
12.09.2023 - 21:45 Шотландія 1 - 3 Завершено Англія В
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Північна Македонія
31%
Нічия
31%
Англія
38%
LIVE
Трансляція матчу Північна Македонія - Англія
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Судитиме матч арбітр зі Словаччини Філіп Глова
Головний тренер збірної Англії: Гарет Саутгейт
На лаві запасних: Галлагер, Джонстон, Кейн, Конса, Палмер, Рашфорд, Ремсдейл, Томорі, Філліпс, Хендерсон
Інфо
Стартовий склад збірної Англії (4-2-3-1): Пікфорд - Льюїс, Гуехі, Магвайр, Вокер - Райс, Александер-Арнольд - Гріліш, Фоден, Сака - Воткінс
Головний тренер збірної Північної Македонії: Благоя Мілевський
На лаві запасних: Адемі, Алексовскі, Асковскі, Дачі, Елезі, Ільязовскі, Костадінов, Мітровскі, Рістовскі, Тодороскі, Чурлінов, Шишковскі
Інфо
Стартовий склад збірної Північної Македонії (3-5-2): Дімітрієвські - Мусліу, Серафімов, Манев - Аліоскі, Алімі, Атанасов, Барді, Дімоскі - Ельмас, Міовські
Даний матч не має ніякого турнірного значення для обох збірних. Північна Македонія після поразки від Італії втратила всі, навіть теоретичні шанси, вийти на Євро-2024 і напередодні матчу займає четверту сходинку у групі С з сімома очками. Збірна Англії достроково забезпечила собі вихід у фінальну частину Чемпіонату Європи і гарантовано фінішує на першому місці своєї групи. "Три леви" ще жодного разу не програвали у цій кваліфікації, а єдиний нічийний матч провели зі збірною України
Матч пройде у Скоп'є (Північна Македонія) на стадіоні "Тоше Проескі" та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх поціновувачів футболу на текстовій трансляції матчу заключного, восьмого, туру кваліфікації до Чемпіонату Європи 2024 року в групі С, в якому збірна Північної Македонії прийме у гостях Англію
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Останні матчі
Завершено 21:45 - Вчора Іспанія Іспанія 3 Грузія Грузія 1 Завершено 21:45 - Вчора Ліхтенштейн Ліхтенштейн 0 Люксембург Люксембург 1 Завершено 21:45 - Вчора Португалія Португалія 2 Ісландія Ісландія 0 Завершено 21:45 - Вчора Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1 Словаччина Словаччина 2 Завершено 21:45 - Вчора Шотландія Шотландія 3 Норвегія Норвегія 3

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Анонс матчу Північна Македонія - Англія 20.11.2023, Євро 2024

Противостояние між командою Північна Македонія та командою Англія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Tose Proeski National Arena.

Дата проведення матчу: 20.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Північна Македонія та командою Англія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Північна Македонія залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Північна Македонія у попередньому футбольному матчі 19.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Північна Македонія - Англія можна подивитися 20.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Північна Македонія - Англія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Предыдущий поединок команди Північна Македонія був зіграний проти Італія - 17.11.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Італія.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команди Англія був зіграний проти Мальта - 17.11.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Слідкуйте за результатами матчу Північна Македонія - Англія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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