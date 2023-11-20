Північна Македонія - Англія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Північна Македонія та командою Англія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Tose Proeski National Arena.
Дата проведення матчу: 20.11.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Північна Македонія та командою Англія:
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Північна Македонія залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Північна Македонія у попередньому футбольному матчі 19.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 7:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Предыдущий поединок команди Північна Македонія був зіграний проти Італія - 17.11.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Італія.
Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший матч команди Англія був зіграний проти Мальта - 17.11.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
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