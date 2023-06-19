Англія - Північна Македонія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Англія та командою Північна Македонія проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 19.06.2023
Час початку матчу: 21:45
Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Благоя Милевски розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший поединок команди Англія був зіграний проти Мальта - 16.06.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Предыдущий матч команди Північна Македонія був зіграний проти Україна - 16.06.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.
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