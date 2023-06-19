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Англія - Північна Македонія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 19 червня 2023, 21:45 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Англія
3 - 0
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54'
Північна Македонія
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Хід матчу
29' Kane, Harry 38' Saka, Bukayo 41' Rice, Declan 45' Rashford, Marcus
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Англія
43%
Нічия
32%
Північна Македонія
25%
Цікаві факти
  • England have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • England wins 1st half in 45% of their matches, North Macedonia in 14% of their matches.
  • England wins 45% of halftimes, North Macedonia wins 14%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When England leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When England is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When North Macedonia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • England's performance of the last 5 matches is better than North Macedonia's.
  • England have lost just 0 of their last 4 games against North Macedonia (in all competitions).
  • In the last 4 meetings England won 2, North Macedonia won 0, 2 draws.
  • England scores 1.25 goals in a match against North Macedonia and North Macedonia scores 0.75 goals against England (on average).
  • Average number of goals in meetings between England and North Macedonia is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between England and North Macedonia is 1.25.
  • England scores 2.43 goals when playing at home and North Macedonia scores 0 goals when playing away (on average).
  • England have a winning streak of 3 matches in UEFA EURO, Qualification.
  • North Macedonia have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Англія
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:46 Мальта 0 - 4 Завершено Англія В
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Україна В
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Італія 1 - 2 Завершено Англія В
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 21:00 Англія 1 - 2 Завершено Франція П
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 21:00 Англія 3 - 0 Завершено Сенегал В
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Останні матчі - Північна Македонія
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 3 Завершено Україна П
Міжнародні товариські матчі 2023
27.03.2023 - 19:00 Північна Македонія 1 - 0 Завершено Фарерські острови В
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 1 Завершено Мальта В
Міжнародні товариські матчі 2022
20.11.2022 - 15:00 Північна Македонія 1 - 3 Завершено Азербайджан П
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 19:00 Північна Македонія 1 - 1 Завершено Фінляндія Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Rashford, Marcus
45'
Rice, Declan
41'
ГООЛ! Saka, Bukayo
38'
ГООЛ! Kane, Harry
29'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Англія
43%
Нічия
32%
Північна Македонія
25%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
23
Shaw, Luke
5
Харрі Магуайр
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
14
Джордан Хендерсон
41
Rice, Declan
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Rashford, Marcus
10
Kane, Harry
7
Saka, Bukayo
1
Столе Дiмiтрiевскi
13
Ristovski, Stefan
4
Zajkov, Gjoko
14
Velkovski, Darko
29
Ashkovski, Stefan
7
Elmas, Eljif
5
Ademi, Arijan
10
Bardhi, Enis
8
Alioski, Ezgjan
9
Trajkovski, Aleksandar
23
Nestorovski, Ilija
Стартовий склад
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
    45
  • 10
    Kane, Harry
    29
  • 7
    Saka, Bukayo
    38
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
    41
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Trajkovski, Aleksandar
  • 23
    Nestorovski, Ilija
    Форвард
  • 29
    Ashkovski, Stefan
  • 7
    Elmas, Eljif
    Півзахисник
  • 5
    Ademi, Arijan
    Півзахисник
  • 10
    Bardhi, Enis
    Півзахисник
  • 8
    Alioski, Ezgjan
    Півзахисник
  • 13
    Ristovski, Stefan
  • 4
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 14
    Velkovski, Darko
    Форвард
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Благоя Милевски
Статистика матчу
6
Удари в отвір
Сейви
3
3
Штрафні
8
1
Офсайди
7
Фоли
3
63%
Володіння м'ячем
37%
4
Удари повз
3
Кутові
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Англія - Північна Македонія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
48'
Гоооол!!!
46'
Заміна
У перерві Стефана Рістовського замінив Бейтуляй.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Рахунок говорить сам за себе. Македонці стикнулися з атакою топового рівня та посипалися вже в першому таймі. Єдина інтрига полягає в тому, скільки Англія заб'є ще.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано три хвилини.
45'
Гоооол!!!
Розгром! Тут уже Дімітрієвський не врятував. І знову Рашфорд розстрілював ворота з межі воротарського. Асист в активі Хендерсона.
43'
Небезпечний момент
Могло бути вже 3-0! Дімітрієвський потягнув удар Рашфорда впритул.
41'
Жовта картка
Райс необережно зіграв у відборі, Ковач покарав гравця жовтою карткою.
38'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу збірна Англії! Сака знайшов вільний простір у карному майданчику суперника та потужним ударом у ближній кут прошив Дімітрієвського.
36'
Намагалися перебудуватися та зіграти більше в атаку македонці, але дуже швидко відкотилися назад до своїх воріт.
33'
Класну розмашисту атаку провели господарі, але завершення від Хендерсона нікуди не годиться. Ще й завадив Кейну зробити свою справу.
29'
Гоооол!!!
Англія відкриває рахунок! Покарали за першу ж помилку в обороні. Рашфорд підключив Шоу, а той прострілив точно на Кейна. Капітан і спрямував м'яч у сітку.
26'
Македонці хвилину потримали м'яч на власній половині поля і втратили контроль.
25'
Продовжується безрезультатний тиск на ворота гостей.
19'
Рашфорд розхитав захисника й безадресно прострілив уздовж лицьової. Легка здобич для Дімітрієвського.
16'
Стефан Рістовський і Кейн зіштовхнулися головами у боротьбі за верховий м'яч. Неприємне зіткнення, втім обидва гравці продовжать матч.
15'
Пауза в грі через пошкодження в Ашковського. Він залишив межі поля, але дуже швидко повернувся.
13'
У Північної Македонії половина складу закривається в карному майданчику. На даний момент це працює.
10'
Стоунс відгукнувся на подачу Шоу з кутового, однак пробив невдало. Краще б залишив м'яч Магвайру.
8'
Швидкості на початку зустрічі не найвищі. Англійці атакують, але проблем захисту суперника поки не створюють.
4'
Ашковський увійшов до карного й намагався обіграти Магвайра, але поступився в боротьбі, а потім ще й сфолив.
2'
Сака в оточенні кількох суперників завдав удару по воротах. Кут був досить гострий, тому Дімітрієвський легко впорався.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Іштван Ковач (Румунія).
Запасні: Джонстон (в), Рамсдейл (в), Вілсон, Галлагер, Гріліш, Гуехі, Езе, Меддісон, Мінгс, Тріпп'єр, Філліпс, Фоден.
Інфо
Стартовий склад Англії (4-3-3): Пікфорд — Шоу, Магвайр, Стоунс, Вокер — Хендерсон, Райс, Александер-Арнольд — Рашфорд, Кейн (к), Сака. Головний тренер — Гарет Саутгейт.
Запасні: Ілієв (в), Шишковський (в), Атанасов, Давід Бабунський, Доріан Бабунський, Бейтуляй, Дімоський, Дорієв, Елезі, Манєв, Мілан Рістовський, Серафімов.
Інфо
Стартовий склад Північної Македонії (3-5-2): Дімітрієвський — Велкоський, Зайков, Стефан Рістовський (к) — Аліоський, Барді, Адемі, Ельмас, Ашковський — Несторовський, Трайковський. Головний тренер — Благоя Мілевський.
Востаннє команди зустрічалися у 2006 році, також у рамках відбору на Чемпіонат Європи. Зіграли 0-0 і 0-1 на користь Англії.
Англія з трьома перемогами в трьох матчах упевнено очолює групу С. Македонці йдуть третіми, одразу за Україною.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу кваліфікації до Євро 2024 між Англією та Північною Македонією.
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Коментарі(2)
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Yugoslav (Львов)
19.06.2023 о 22:17
Команда профспілок міських автобусних перевезень (ПМа) проти збірної Англії на Олд Траффорді «грає», тобто поставила автобус перед своїми воротами на 90 хв. матчу.
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Yugoslav (Львів )
19.06.2023 о 22:24
Команда аматорів проти Мансіті
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0
0

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Катар Катар 0 Нова Зеландія Нова Зеландія 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Вірменія Вірменія 1 Латвія Латвія 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Фінляндія Фінляндія 6 Сан-Марино Сан-Марино 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Україна Україна 1 Мальта Мальта 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Jamaica Jamaica 1 Йорданія Йорданія 2

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Анонс матчу Англія - Північна Македонія 19.06.2023, Евро 2024

Матч між командою Англія та командою Північна Македонія проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 19.06.2023
Час початку матчу: 21:45

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Благоя Милевски розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Північна Македонія можна подивитися 19.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Англія - Північна Македонія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команди Англія був зіграний проти Мальта - 16.06.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Предыдущий матч команди Північна Македонія був зіграний проти Україна - 16.06.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Північна Македонія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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