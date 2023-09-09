  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Італія - Північна Македонія Дивитися онлайн
У тренді

Італія - Північна Македонія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 17 листопада 2023, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Італія
1 - 0
Оновити
27'
Північна Македонія
Дивитись трансляцію
Хід матчу
17' Маттео Дарміан
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Італія
37%
Нічия
37%
Північна Македонія
27%
Цікаві факти
  • Did you know that Italy scores 27% of their goals between the minutes 0-15?
  • Italy haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • North Macedonia haven't scored in 2 of their 3 away matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • Davide Frattesi is Italy's top scorer with 3 goals. Eljif Elmas has scored 3 times for North Macedonia.
  • Giovanni Di Lorenzo has more yellow cards (3) than any other player at Italy. Jovan Manev has collected 2 for North Macedonia.
  • Italy have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Italy wins 1st half in 44% of their matches, North Macedonia in 33% of their matches.
  • Italy wins 44% of halftimes, North Macedonia wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Italy leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When North Macedonia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Italy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When North Macedonia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Italy has better performance than North Macedonia.
  • Italy's performance of the last 5 matches is better than North Macedonia's.
  • In the last 4 meetings Italy won 1, North Macedonia won 1, 2 draws.
  • Italy scores 1.25 goals in a match against North Macedonia and North Macedonia scores 1.25 goals against Italy (on average).
  • Average number of goals in meetings between Italy and North Macedonia is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Italy and North Macedonia is 0.5.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA EURO, Qualification.
  • Italy scores 2.33 goals when playing at home and North Macedonia scores 0.67 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Італія
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Північна Македонія
Євро 2024 2024
09.09.2023 - 21:45 Північна Македонія 1 - 1 Завершено Італія
Чемпіонат світу 2022
24.03.2022 - 21:45 Італія 0 - 1 Завершено Північна Македонія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
06.10.2017 - 21:45 Італія 1 - 1 Завершено Північна Македонія
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
09.10.2016 - 21:45 Північна Македонія 2 - 3 Завершено Італія
Останні матчі - Італія
Останні матчі - Північна Македонія
Новини команд
Головні події
ГООЛ! Маттео Дарміан
17'
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Італія
37%
Нічия
37%
Північна Македонія
27%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
32
Федеріко Дімарко
15
Франческо Ачербі
4
Gatti, Federico
36
Маттео Дарміан
5
Bonaventura, Giacomo
8
Жоржиньйо
23
Ніколо Барелла
7
Chiesa, Federico
81
Raspadori, Giacomo
10
Berardi, Domenico
1
Столе Дiмiтрiевскi
4
Manev, Jovan
4
Serafimov, Nikola
16
Musliu, Visar
20
Dimoski, Bojan
22
Elezi, Agon
5
Ademi, Arijan
11
Alioski, Ezgjan
8
Bardhi, Enis
7
Elmas, Eljif
9
Miovski, Bojan
Стартовий склад
  • 7
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 81
    Raspadori, Giacomo
  • 10
    Berardi, Domenico
    Форвард
  • 5
    Bonaventura, Giacomo
    Півзахисник
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
    17
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 9
    Miovski, Bojan
    Форвард
  • 11
    Alioski, Ezgjan
    Півзахисник
  • 8
    Bardhi, Enis
    Півзахисник
  • 7
    Elmas, Eljif
    Півзахисник
  • 22
    Elezi, Agon
    Півзахисник
  • 5
    Ademi, Arijan
    Півзахисник
  • 4
    Manev, Jovan
    Півзахисник
  • 4
    Serafimov, Nikola
  • 16
    Musliu, Visar
    Захисник
  • 20
    Dimoski, Bojan
    Півзахисник
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Благоя Милевски
Статистика матчу
3
Штрафні
3
2
Фоли
3
3
Удари в отвір
Сейви
2
2
Кутові
76%
Володіння м'ячем
24%
1
Офсайди
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Італія - Північна Македонія
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
24'
К'єза дальнім ударом із зони перед штрафним не влучив у правий кут.
22'
Невдалий удар у падінні від Распадорі на лівому фланзі штрафного з передачі К'єзи.
19'
Проти Барелли в центральному колі сфолив Барді.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Розіграш кутового на лівому фланзі завершився подачею Распадорі на дальню стійку для Дарміана.
16'
Небезпечний момент
К'єза з передачі Бонавентури до лівого флангу штрафного під гострим кутом пробив у воротаря.
13'
Офсайд
Офсайд був у Распадорі під час передачі на хід до правого флангу штрафного, тому удар під воротарем сенсу не мав.
11'
Дімоські отримав поштовх у спину від К'єзи на лівому фланзі штрафного.
9'
Позиційна атака від Північної Македонії триває цими хвилинами.
7'
Небезпечний момент
Дімітрієвські забрав до рук дальній постріл від К'єзи з лівого флангу.
6'
Ельмас на ходу пробив із лівого флангу штрафного точно в Дарміана.
4'
Ох і напружений футбол триває цими хвилинами.
2'
Відверто зрубав К'єзу на правому фланзі захисту Дімоські.
1'
Контроль м'яча в глибині від Італії.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Північна Македонія йде четвертою з 2 перемогами, 1 нічиєю та 3 поразками — 7 очок.
Інфо
Італія йде третьою з 3 перемогами, 1 нічиєю та 2 поразками — 10 очок.
Запасні: Алексовські, Шишковські, Ілясовські, Ашковські, Чурлінов, Мітровські, Дав. Бабунські, Алімі, М. Рістовські, Дачі, Атанасов, Тодороські.
Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв, Серафімов, Мусліу, Дімоські — Елезі, Адемі — Аліоські, Барді, Ельмас — Міовські.
Запасні: Проведель, Карнесеккі, Лаццарі, Манчіні, Буонджорно, Скамакка, Крістанте, Фраттезі, Політано, Дзаньйоло, Ель-Шаараві, Камб’язо.
Італія: Доннарумма — Дарміан, Гатті, Ачербі, Дімарко — Барелла, Жоржиньйо, Бонавентура — Берарді, Распадорі, К’єза.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють Італія та Північна Македонія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Україна Україна 4 Люксембург Люксембург 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Молдова Молдова 1 Албанія Албанія 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Греція Греція 2 Нова Зеландія Нова Зеландія 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Фінляндія Фінляндія 4 Північна Ірландія Північна Ірландія 0 Завершено 18:00 - Сьогодні Гана Гана 0 Madagascar Madagascar 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Італія - Північна Македонія 17.11.2023, Євро 2024

Поединок між командою Італія та командою Північна Македонія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 17.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Італія та командою Північна Македонія:

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Північна Македонія та Італія у попередньому футбольному матчі 09.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Благоя Милевски розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Італія - Північна Македонія можна подивитися 17.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Італія - Північна Македонія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий поединок команди Італія був зіграний проти Англія - 17.10.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Прошедший поединок команди Північна Македонія був зіграний проти Вірменія - 17.10.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Північна Македонія.

Слідкуйте за результатами матчу Італія - Північна Македонія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Євро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.