Італія - Північна Македонія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Італія та командою Північна Македонія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 17.11.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Італія та командою Північна Македонія:
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Північна Македонія та Італія у попередньому футбольному матчі 09.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Благоя Милевски розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий поединок команди Італія був зіграний проти Англія - 17.10.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Прошедший поединок команди Північна Македонія був зіграний проти Вірменія - 17.10.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Північна Македонія.
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