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Україна - Італія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 20 листопада 2023, 21:45 - Бай-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Україна
До початку
00 : 00 : 00
Італія
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Хто переможе?
393 Користувачів зробило свій вибір
Україна
68%
Нічия
19%
Італія
13%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Ukraine and Italy is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, Ukraine have won 0 times, there have been 2 draws while Italy have won 7 times. The goal difference is 17-4 in favour of Italy.
  • Did you know that Ukraine scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Italy scores 27% of their goals between the minutes 0-15?
  • Ukraine haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Italy haven't scored in 0 of their 3 away matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • Ukraine's home record this season: 2-1-0.
  • Viktor Tsygankov is Ukraine's top scorer with 2 goals. Davide Frattesi has scored 3 times for Italy.
  • Ruslan Malinovskyi has more yellow cards (3) than any other player at Ukraine. Giovanni Di Lorenzo has collected 3 for Italy.
  • Ukraine have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Italy have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Ukraine wins 1st half in 44% of their matches, Italy in 50% of their matches.
  • Ukraine wins 44% of halftimes, Italy wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Italy.
  • On their last meeting Italy won by 1 goals.
  • When Ukraine leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Italy leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Italy is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Italy have lost just 0 of their last 5 games against Ukraine (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ukraine won 0, Italy won 4, 1 draws.
  • Ukraine scores 0.6 goals in a match against Italy and Italy scores 1.8 goals against Ukraine (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ukraine and Italy is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ukraine and Italy is 1.
  • Ukraine scores 1.33 goals when playing at home and Italy scores 1.33 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Італія
Євро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Україна
Чемпіонат Австралії 2020
11.06.2019 - 18:30 Україна 1 - 0 Завершено Італія
Міжнародні товариські матчі 2018
10.10.2018 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Італія
Збірна України 2010/2011
29.03.2011 - 21:45 Україна 0 - 2 Завершено Італія
Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 2025
17.11.2023 - 20:00 Україна 4 - 0 Завершено Люксембург В
Євро 2024 2024
17.10.2023 - 21:45 Мальта 1 - 3 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 23-25
16.10.2023 - 19:30 Україна 3 - 2 Завершено Англія В
Євро 2024 2024
14.10.2023 - 16:00 Україна 2 - 0 Завершено Північна Македонія В
Молодіжна збірна 23-25
12.10.2023 - 20:30 Люксембург 0 - 3 Завершено Україна В
Показати більше
Останні матчі - Італія
Новини команд
Хто переможе?
393 Користувачів зробило свій вибір
Україна
68%
Нічия
19%
Італія
13%
LIVE
Трансляція матчу Україна - Італія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Італія виграла перший матч — 2:1.
Інфо
Італію задовільнить і нічия.
Інфо
Україні для потрапляння на Євро-2024 через кваліфікацію потрібна виключно перемога.
Інфо
Італія йде другою з 4 перемогами, 1 нічиєю, 2 поразками — 13 очок.
Інфо
Україна йде третьою з 4 перемогами, 1 нічиєю, 2 поразками — 13 очок.
Запасні: Проведель, Вікаріо, Гатті, Бірагі, Бонавентура, Скамакка, Кін, Дарміан, Крістанте, Політано, Ель-Шаараві Манчіні.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Ачербі, Бонджорно, Дімарко — Фраттезі, Жоржиньйо, Барелла — Дзаніоло, Распадорі, К’єза.
Запасні: Бущан, Різник, Бондар, Сидорчук, Маліновський, Яремчук, Сікан, Піхальонок, Тимчик, Зубков, Дубінчак, Матвієнко.
Україна: Трубін — Конопля, Сваток, Забарний, Миколенко — Степаненко — Циганков, Судаков, Зінченко, Мудрик — Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 10-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C. На полі стадіону БайАрена (Леверкузен, Німеччина) зіграють Україна та Італія.
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Останні матчі
Завершено 21:45 - Вчора Іспанія Іспанія 3 Грузія Грузія 1 Завершено 21:45 - Вчора Ліхтенштейн Ліхтенштейн 0 Люксембург Люксембург 1 Завершено 21:45 - Вчора Португалія Португалія 2 Ісландія Ісландія 0 Завершено 21:45 - Вчора Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1 Словаччина Словаччина 2 Завершено 21:45 - Вчора Шотландія Шотландія 3 Норвегія Норвегія 3

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Анонс матчу Україна - Італія 20.11.2023, Євро 2024

Противостояние між командою Україна та командою Італія проходитиме в рамках турнира по футболу: Євро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Бай-Арена.

Дата проведення матчу: 20.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Україна та командою Італія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Італія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Україна у попередньому футбольному матчі 12.09.2023 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий матч команди Україна був зіграний проти Люксембург - 17.11.2023, у рамках чемпионата Молодіжна збірна 2025 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий матч команди Італія був зіграний проти Північна Македонія - 17.11.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Італія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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