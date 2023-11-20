Україна - Італія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Україна та командою Італія проходитиме в рамках турнира по футболу: Євро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Бай-Арена.
Дата проведення матчу: 20.11.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между клубами Україна та командою Італія:
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Італія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Україна у попередньому футбольному матчі 12.09.2023 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Предыдущий матч команди Україна був зіграний проти Люксембург - 17.11.2023, у рамках чемпионата Молодіжна збірна 2025 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий матч команди Італія був зіграний проти Північна Македонія - 17.11.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Італія.
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