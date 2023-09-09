Північна Македонія - Італія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Північна Македонія та командою Італія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Tose Proeski National Arena.
Дата проведення матчу: 09.09.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Північна Македонія та командою Італія:
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Північна Македонія, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Північна Македонія у попередньому футбольному матчі 24.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Предыдущий поединок команди Північна Македонія був зіграний проти Англія - 19.06.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Прошедший матч команди Італія був зіграний проти Нідерланди - 18.06.2023, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Італія.
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