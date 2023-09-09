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Північна Македонія - Італія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 09 вересня 2023, 21:45 - Tose Proeski National Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Північна Македонія
До початку
00 : 00 : 00
Італія
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Північна Македонія
30%
Нічия
30%
Італія
41%
Цікаві факти
  • Eljif Elmas is North Macedonia's top scorer with 2 goals. Mateo Retegui has scored 2 times for Italy.
  • North Macedonia wins 1st half in 12% of their matches, Italy in 50% of their matches.
  • North Macedonia wins 12% of halftimes, Italy wins 50%.
  • The winner of their last meeting was North Macedonia.
  • On their last meeting North Macedonia won by 1 goals.
  • When North Macedonia leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Italy leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When North Macedonia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Italy is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In the last 3 meetings North Macedonia won 1, Italy won 1, 1 draws.
  • North Macedonia scores 1.33 goals in a match against Italy and Italy scores 1.33 goals against North Macedonia (on average).
  • Average number of goals in meetings between North Macedonia and Italy is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between North Macedonia and Italy is 0.67.
  • North Macedonia scores 1.17 goals when playing at home and Italy scores 1.83 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Північна Македонія
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Італія
Чемпіонат світу 2022
24.03.2022 - 21:45 Італія 0 - 1 Завершено Північна Македонія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
06.10.2017 - 21:45 Італія 1 - 1 Завершено Північна Македонія
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
09.10.2016 - 21:45 Північна Македонія 2 - 3 Завершено Італія
Останні матчі - Північна Македонія
Останні матчі - Італія
Лига Наций 2022-2024
18.06.2023 - 16:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Італія В
Лига Наций 2022-2024
15.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Італія П
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 21:45 Мальта 0 - 2 Завершено Італія В
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Італія 1 - 2 Завершено Англія П
Міжнародні товариські матчі 2022
20.11.2022 - 21:45 Австрія 2 - 0 Завершено Італія П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Північна Македонія
30%
Нічия
30%
Італія
41%
LIVE
Трансляція матчу Північна Македонія - Італія
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина).
Запасні: Алексовський (в), Шишковський (в), Адемі, Алімі, Бабунський, Дімоський, Дорієв, Ільязовський, Несторовський, Рістовський, Серафімов, Трайковський.
Інфо
Стартовий склад Північної Македонії: Дімітрієвський — Аліоський, Зайков, Мусліу, Манев — Барді (к), Ашковський — Ельмас, Атанасов, Елезі — Міовський. Головний тренер — Благоя Мілевський.
Запасні: Вікаріо (в), Мерет (в), Бірагі, Дарміан, Дзаньйоло, Локателлі, Ньйонто, Распадорі, Ретегі, Романьйолі, Скальвіні, Фраттезі.
Інфо
Стартовий склад Італії: Доннарумма — Дімарко, Бастоні, Манчіні, Ді Лоренцо — Тоналі, Крістанте, Барелла — Дзакканьї, Іммобіле (к), Політано. Головний тренер — Лучано Спалетті.
Зустрічаються конкуренти України по групі С. В італійців 3 очки після 2 матчів, македонці набрали стільки ж за 3 зустрічі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу відбору на Євро-2024 між Північною Македонією та Італією.
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Анонс матчу Північна Македонія - Італія 09.09.2023, Евро 2024

Противостояние між командою Північна Македонія та командою Італія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Tose Proeski National Arena.

Дата проведення матчу: 09.09.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Північна Македонія та командою Італія:

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Північна Македонія, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Північна Македонія у попередньому футбольному матчі 24.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Північна Македонія - Італія можна подивитися 09.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Північна Македонія - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Предыдущий поединок команди Північна Македонія був зіграний проти Англія - 19.06.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший матч команди Італія був зіграний проти Нідерланди - 18.06.2023, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Італія.

Слідкуйте за результатами матчу Північна Македонія - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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