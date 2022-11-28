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Уельс - Англія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 29 листопада 2022, 21:00 - Стадион Ахмед бин Али . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Уельс
До початку
00 : 00 : 00
Англія
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Уельс
39%
Нічия
30%
Англія
30%
Цікаві факти
  • England have previously won 5 of 8 matches against Wales.
  • During the last 8 meetings, Wales have won 0 times, there have been 0 draws while England have won 8 times. The goal difference is 19-2 in favour of England.
  • Wales haven't won in their last 7 games.
  • Wales haven't won any of their last 8 games against England.
  • Wales have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Wales wins 1st half in 18% of their matches, England in 20% of their matches.
  • Wales wins 18% of halftimes, England wins 20%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 3 goals.
  • When Wales leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Wales is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When England is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • England's performance of the last 5 matches is better than Wales's.
  • England have lost just 0 of their last 5 games against Wales (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wales won 0, England won 5, 0 draws.
  • Wales scores 0.2 goals in a match against England and England scores 1.8 goals against Wales (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wales and England is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wales and England is 1.
  • Wales scores 0.86 goals when playing at home and England scores 0.33 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Уельс
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Англія
Міжнародні товариські матчі 2019/2020
08.10.2020 - 21:45 Англія 3 - 0 Завершено Уельс
Евро 2015/2016
16.06.2016 - 16:00 Англія 2 - 1 Завершено Уельс
Останні матчі - Уельс
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 12:00 Уельс 0 - 2 Завершено Іран П
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 21:00 США 1 - 1 Завершено Уельс Н
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Уельс 0 - 1 Завершено Польща П
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Бельгія 2 - 1 Завершено Уельс П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Нідерланди 3 - 2 Завершено Уельс П
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Останні матчі - Англія
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 21:00 Англія 0 - 0 Завершено США Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 15:00 Англія 6 - 2 Завершено Іран В
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Англія 3 - 3 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Англія П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 4 Завершено Угорщина П
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Уельс
39%
Нічия
30%
Англія
30%
LIVE
Трансляція матчу Уельс - Англія
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В ефірі
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Трансляція
Стартовий склад збірної Англії: Пікфорд – Вокер, Стоунс, Магуайр, Шоу – Гендерсон, Беллінгем, Райс – Решфорд, Кейн, Фоден
Стартовий склад збірної Вельсу: Ворд - Вільямс, Мефам, Родон, Девіс - Ампаду, Аллен, Ремзі - Бейл, Мур, Джеймс
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! Це текстова трансляція матчу групового етапу ЧС-2022 у Катарі між збірними Вельсу та Англії.
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Останні матчі
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Анонс матчу Уельс - Англія 29.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Уельс та командою Англія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведення матчу: 29.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Уельс та командою Англія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Уельс залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Уельс у попередньому футбольному матчі 08.10.2020 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Уельс - Англія можна подивитися 29.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Уельс - Англія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Уельс
Країна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Предыдущий поединок команди Уельс був зіграний проти Іран - 25.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Іран.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команди Англія був зіграний проти США - 25.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Уельс - Англія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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