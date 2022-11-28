Уельс - Англія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Уельс - Англія 29.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Уельс та командою Англія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведення матчу: 29.11.2022

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Уельс та командою Англія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Уельс залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Уельс у попередньому футбольному матчі 08.10.2020 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Уельс

Країна: Уэльс

Тренер: Роберт Пейдж



Предыдущий поединок команди Уельс був зіграний проти Іран - 25.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Іран.

Команда гостей

Назва: Англія

Країна: Англия

Тренер: Гарет Саутгейт



Прошедший поединок команди Англія був зіграний проти США - 25.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

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