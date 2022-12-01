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Японія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 01 грудня 2022, 21:00 - Международный стадион Халифа . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Виктор Гомес
Рейтинг матчу:
Японія
0 - 1
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24'
Іспанія
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Хід матчу
11' Альваро Мората
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Японія
32%
Нічия
29%
Іспанія
39%
Цікаві факти
  • Spain have a winning streak of 3 matches.
  • Spain have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Japan wins 1st half in 37% of their matches, Spain in 54% of their matches.
  • Japan wins 37% of halftimes, Spain wins 54%.
  • When Japan leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Spain leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Japan is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Spain is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than Japan's.
  • Japan scores 1.79 goals when playing at home and Spain scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Spain haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Японія
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Іспанія
Олимпиада 2012/2013
26.07.2012 - 16:45 Іспанія 0 - 1 Завершено Японія
Останні матчі - Японія
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 12:00 Японія 0 - 1 Завершено Коста-Рика П
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 15:00 Німеччина 1 - 2 Завершено Японія В
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 15:40 Японія 1 - 2 Завершено Канада П
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:55 Японія 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 15:25 Японія 2 - 0 Завершено США В
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Останні матчі - Іспанія
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 21:00 Іспанія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 18:00 Іспанія 7 - 0 Завершено Коста-Рика В
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Португалія 0 - 1 Завершено Іспанія В
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 2 Завершено Швейцарія П
Лига Наций 2022-2024
12.06.2022 - 21:45 Іспанія 2 - 0 Завершено Чехія В
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Новини команд
Головні події
11'
Альваро Мората ГООЛ!
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Японія
32%
Нічия
29%
Іспанія
39%
Склади команд
21
Gonda, Shuichi
5
Taniguchi, Shogo
22
Yoshida, Maya
4
Itakura, Ko
5
Nagatomo, Yuto
17
Tanaka, Ao
13
Morita, Hidemasa
39
Ito, Junya
14
Take
38
Maeda, Daizen
15
Kamada, Daichi
23
Simon, Unai
28
Сезар Аспiлiкуета
16
Родрi
4
Torres, Pau
28
Balde, Alejandro
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
26
Pedri
12
Williams, Nico
19
Альваро Мората
21
Olmo, Dani
Стартовий склад
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 38
    Maeda, Daizen
    Форвард
  • 15
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 5
    Nagatomo, Yuto
    Захисник
  • 17
    Tanaka, Ao
    Півзахисник
  • 13
    Morita, Hidemasa
    Півзахисник
  • 39
    Ito, Junya
    Півзахисник
  • 5
    Taniguchi, Shogo
  • 22
    Yoshida, Maya
    Захисник
  • 4
    Itakura, Ko
  • 21
    Gonda, Shuichi
    Воротар
  • 12
    Williams, Nico
    Форвард
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
    12
  • 21
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 4
    Torres, Pau
    Захисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 23
    Simon, Unai
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хаджим Мориясу
  • Луис Энрике
Статистика матчу
19%
Володіння м'ячем
81%
1
Удари повз
1
1
Штрафні
Фоли
1
Удари в отвір
2
Кутові
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Японія - Іспанія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
23'
Небезпечний момент
Мората погладив м'яч до рук голкіпера, після передачі з правого флангу від Гаві.
22'
Нагатомо прискорився до лівого флангу атаки, але там на нього вже чатував із відбором Аспілікуета.
20'
Гаві з фолом піднявся до правого флангу атаки.
18'
Ольмо дав по обличчю Кубо в боротьбі на фланзі на чужій половині.
15'
І якось не йдуть у відбір японці навіть на власній половині.
13'
Японці продовжують грати без м'яча.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу від правого кута штрафного від Аспілікуети головою у воротарському завершив Мората!
10'
Інфо
Німці забили.
9'
Небезпечний момент
Мората головою перевів подачу з лівого флангу від Ольмо до рук голкіпера слабким ударом.
8'
Небезпечний момент
Дзюня низом пробив із правого флангу штрафного, проте у ближній кут не влучив.
7'
Простріл із правого флангу від Вільямса не дали завершити Мораті, а з відскоку Бускетс пробив над воротами.
5'
Ох і важка в нас гра буде з таким блоком від азійської команди.
4'
Японія сидить у блоці нижче середини поля.
2'
Подача з правого флангу від Гаві вільно перелетіла над штрафним.
1'
Возить м'яч Іспанія вздовж центральної лінії.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Нічия влаштує обидві команди, якщо Коста-Рика програє та Німеччина переможе в один м'яч, і при цьому Японія заб'є не менше одного голу.
Інфо
Японія з поразкою від Коста-Рики (0:1) та перемогою над Німеччиною (2:1) йде другою.
Інфо
Іспанія з перемогою над Коста-Рикою (7:0) та нічиєю проти Німеччини (1:1) йде першою.
Запасні: Санчес, Рая, Гарсія, Льоренте, Коке, Асенсіо, Ф. Торрес, Гільямон, Альба, Піно, Солер, Карвахаль, Сарабія, Лапорт, Фаті.
Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Родрі, П. Торрес, Бальде — Гаві, Бускетс, Педрі — Вільямс, Мората, Ольмо.
Запасні: Кавасіма, Шмідт, Ямане, Сібасакі, Доан, Мітома, Мінаміно, Томіясу, Асано, Сакаї, Матіно, Уеда, Сома, Ендо, Х. Іто.
Японія: Гонда — Ітакура, Йосіда, Танігучі — Д. Іто, Моріта, Танака, Нагатомо — Камада, Маеда, Кубо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віктор Мігель де Фрейтас Гомес (Йоганнесбург, ПАР) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи E. На полі стадіону Міжнародний стадіон Халіфа (Доха, Катар) зіграють Японія та Іспанія.
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Анонс матчу Японія - Іспанія 01.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Японія та командою Іспанія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Международный стадион Халифа.

Дата проведення матчу: 01.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Японія та командою Іспанія:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Японія, тоді як команда Іспанія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Японія у попередньому футбольному матчі 26.07.2012 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хаджим Мориясу и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Японія - Іспанія можна подивитися 01.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Японія - Іспанія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Японія
Країна: Япония
Тренер: Хадзиме Мориясу

Предыдущий матч команди Японія був зіграний проти Коста-Рика - 27.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Коста-Рика.

Команда гостей

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий матч команди Іспанія був зіграний проти Німеччина - 27.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Японія - Іспанія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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