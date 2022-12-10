Марокко - Португалія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Марокко та командою Португалія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al-Thumama Stadium.
Дата проведення матчу: 10.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами Марокко та командою Португалія:
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Марокко залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Марокко у попередньому футбольному матчі 20.06.2018 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги
Прошедший поединок команди Марокко був зіграний проти Іспанія - 06.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Марокко.
Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Прошедший матч команди Португалія був зіграний проти Швейцарія - 06.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.
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