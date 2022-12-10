  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Марокко - Португалія Дивитися онлайн
У тренді

Марокко - Португалія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 10 грудня 2022, 17:00 - Al-Thumama Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Tello, Facundo
Рейтинг матчу:
Марокко
До початку
00 : 00 : 00
Португалія
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Марокко
34%
Нічия
24%
Португалія
42%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Марокко
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Португалія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
20.06.2018 - 15:00 Португалія 1 - 0 Завершено Марокко
Останні матчі - Марокко
Чемпіонат світу 2022
06.12.2022 - 17:00 Марокко 1 - 0 Завершено Іспанія В
Чемпіонат світу 2022
01.12.2022 - 17:00 Канада 1 - 2 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 15:00 Бельгія 0 - 2 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершено Хорватія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 18:00 Марокко 3 - 0 Завершено Грузія В
Показати більше
Останні матчі - Португалія
Чемпіонат світу 2022
06.12.2022 - 21:00 Португалія 6 - 1 Завершено Швейцарія В
Чемпіонат світу 2022
02.12.2022 - 17:00 Південна Корея 2 - 1 Завершено Португалія П
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 21:00 Португалія 2 - 0 Завершено Уругвай В
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 18:00 Португалія 3 - 2 Завершено Гана В
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 20:45 Португалія 4 - 0 Завершено Нігерія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Марокко
34%
Нічия
24%
Португалія
42%
LIVE
Трансляція матчу Марокко - Португалія
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Португалія (запасні): Патрісіу, Жозе Са, Андре Сілва, Антоніо Сілва, Вітінья, Жоау Маріу, Канселу, Карвалью, Леау, Нунес, Орта, Пальїнья, Роналду
Інфо
Португалія (стартовий склад): Кошта - Далот, Пепе, Діаш, Геррейро, Невіш, Бернарду Сілва, Отавіу, Жоау Фелікс, Рамош,Фернандес
Інфо
Марроко (запасні): Мунір, Тагнауті, Абухлаль, Банун, Дарі, Ез Абде, Ель-Ханнус, Жабран, Зарурі, Сабірі, Хамдалла, Шеддіра, Шер
Інфо
Марроко (стартовий склад): Боно - Атіат Аллах, Се, Ель-Ямік, Хакімі, Амрабат, Амалла, Унахі, Буфаль, Ен-Несірі, Зієш
Збірна Марроко шокувала весь футбольний світ перемогою над Іспанією. Чи зможуть африканці здолати Португалію?
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 1/4 фіналу ЧС між Марокко та Португалією. Гра розпочнеться о 17:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Ипсвич Таун Ипсвич Таун 2 Пітерборо Пітерборо 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Шрусбері Таун Шрусбері Таун 2 Болтон Болтон 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1 Брістоль Сіті Брістоль Сіті 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Блекберн Роверс Блекберн Роверс 1 Престон Норт Енд Престон Норт Енд 4 Завершено 22:45 - Вчора Famalicao Famalicao 0 Тондела Тондела 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Марокко - Португалія 10.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Марокко та командою Португалія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al-Thumama Stadium.

Дата проведення матчу: 10.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Марокко та командою Португалія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Марокко залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Марокко у попередньому футбольному матчі 20.06.2018 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марокко - Португалія можна подивитися 10.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Марокко - Португалія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги

Прошедший поединок команди Марокко був зіграний проти Іспанія - 06.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Марокко.

Команда гостей

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший матч команди Португалія був зіграний проти Швейцарія - 06.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Марокко - Португалія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат світу та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден