Марсель - Монако онлайн трансляція матчу

Матч між командою Марсель (Марсель) та командою Монако (Монако) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Велодром.
Дата проведення матчу: 28.01.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Марсель (Марсель) та командою Монако (Монако):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Монако залишилася з поразкою . Зіткнення Монако та Марсель у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось со счетом: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Clement, Philippe розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли
Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Ренн - 20.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.
Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Нико Ковач
Прошедший поединок команди Монако був зіграний проти Аяччо - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.
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