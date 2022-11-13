Марсель - Монако онлайн трансляція матчу

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Віссам Бен Єддер забив 8 голів проти Марселя в Лізі 1 Uber Eats. Тільки Бафетімбі Гоміс (9) виступив краще проти OM у 21 столітті. У капітана «Монако» зараз 137 голів у вищому дивізіоні, і він міг би зрівнятися з Едінсоном Кавані як 2-й найкращий бомбардир чемпіонату в 21-му столітті в разі іншого досягнення (Кіліан Мбаппе є першим зі 148 голами).