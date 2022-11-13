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Марсель - Монако онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 28 січня 2023, 22:00 - Стадион Велодром
Головний суддя: Pignard, Jeremie
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
0 - 0
Оновити
14'
Монако
Монако
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
33%
Нічия
33%
Монако
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and AS Monaco when Olympique Marseille is playing at home is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and AS Monaco is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 13 times, there have been 10 draws while AS Monaco have won 6 times. The goal difference is 47-37 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 58 meetings, Olympique Marseille have won 25 times, there have been 15 draws while AS Monaco have won 18 times. The goal difference is 83-80 in favour of Olympique Marseille.
  • Last season's matches: 0-1 (Olympique Marseille at home) and 0-2 (AS Monaco at home).
  • Olympique Marseille have a winning streak of 6 matches in Ligue 1.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille have 3 successive home wins.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AS Monaco scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Olympique Marseille have a winning streak of 6 matches.
  • Olympique Marseille have won 4 home matches in a row.
  • AS Monaco have lost none of their last 8 away matches.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 10 home matches in Ligue 1 this season.
  • AS Monaco haven't scored in 0 of their 9 away matches in Ligue 1 this season.
  • AS Monaco's away record this season: 6-2-1.
  • Alexis Sanchez is Olympique Marseille's top scorer with 6 goals. Wissam Ben Yedder has scored 11 times for AS Monaco.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • AS Monaco have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 44% of their matches, AS Monaco in 40% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 44% of halftimes, AS Monaco wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 1 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When AS Monaco leads 0-1 away, they win in 65% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 38% of their matches.
  • When AS Monaco is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than AS Monaco.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than AS Monaco's.
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 3, AS Monaco won 2, 0 draws.
  • Olympique Marseille scores 1.6 goals in a match against AS Monaco and AS Monaco scores 1.4 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and AS Monaco is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and AS Monaco is 1.2.
  • Olympique Marseille scores 1.76 goals when playing at home and AS Monaco scores 1.78 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Марсель
5
Перемог
17
Ігор
9
Перемог
Монако
Чемпіонат Франції 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Монако 2 - 3 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
06.03.2022 - 21:45 Марсель 0 - 1 Завершено Монако
Чемпіонат Франції 2021/2022
11.09.2021 - 22:00 Монако 0 - 2 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2020/2021
23.01.2021 - 22:00 Монако 3 - 1 Завершено Марсель
Останні матчі - Марсель
Кубок Франції 2022/2023
20.01.2023 - 22:10 Марсель 1 - 0 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.01.2023 - 20:00 Марсель 3 - 1 Завершено Лор’ян В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Труа 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 20:00 Монпельє 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.12.2022 - 22:00 Марсель 6 - 1 Завершено Тулуза В
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Останні матчі - Монако
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 18:05 Монако 7 - 1 Завершено Аяччо В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Лор’ян 2 - 2 Завершено Монако Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.01.2023 - 16:00 Монако 1 - 0 Завершено Брест В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.12.2022 - 18:00 Осер 2 - 3 Завершено Монако В
Чемпіонат Франції 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Монако 2 - 3 Завершено Марсель П
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Новини команд
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
33%
Нічия
33%
Монако
33%
Склади команд
36
Blanco, Ruben
23
Сеад Колашінац
4
Gigot, Samuel
99
Mbemba, Chancel
30
Tavares, Nuno
27
Жордан Верету
21
Валентін Ронжьє
17
Under, Cengiz
6
Guendouzi, Matteo
70
Алексіс Санчес
18
Руслан Малиновський
16
Александр Нюбель
2
Vanderson
6
Disasi, Axel
3
Maripan, Guillermo
12
Henrique, Caio
27
Diatta, Krepin
19
Fofana, Youssouf
15
Matazo, Eliot
17
Олександр Головін
44
Ben Seghir
10
Віссам Бен Йеддер
Стартовий склад
  • 6
    Guendouzi, Matteo
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 36
    Blanco, Ruben
  • 44
    Ben Seghir
    Півзахисник
  • 10
    Віссам Бен Йеддер
    Півзахисник
  • 27
    Diatta, Krepin
    Півзахисник
  • 19
    Fofana, Youssouf
  • 15
    Matazo, Eliot
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Головін
    Півзахисник
  • 2
    Vanderson
    Захисник
  • 6
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 3
    Maripan, Guillermo
    Захисник
  • 12
    Henrique, Caio
  • 16
    Александр Нюбель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тудор, Игор
  • Clement, Philippe
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
Трансляція
13'
Невдала спроба Колашинаца побудувати атаку передачу лівим флангом.
11'
На трибуни за воротами запустив м'яч Верету пострілом здалеку з передачі Маліновського з правого флангу.
10'
Кайо вибив із-під ніг Тавареша м'яч на лівому фланзі захисту.
9'
Перехопили захисники на ближній простріл Колашинаца з лівого флангу.
8'
На утримання м'яча в центрі поля грає Марсель.
6'
Небезпечний момент
Маліновський потужно здалеку з центральної зони приклався в центр воріт, але Нюбель забрав. Нехай і з другої спроби.
5'
Небезпечний момент
Вандерсону віддавав простріл із правого флангу на ближній кут воротарського Діатта, але той не пробив у дотик належним чином.
3'
Небезпечний момент
Відскок від боротьби поміж Єддером та Колашинацом перед штрафним забрав Сегір, після чого пробив із лівого флангу в ближній кут, але голкіпер потягнув.
3'
Монако потрохи починає володіти ініціативою.
1'
Маліновський не наздогнав передачу до правого флангу від Санчеса.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Монако іде четвертим із 11 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 37 очка.
Інфо
Марсель іде третім із 13 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 42 очка.
Інфо
Марсель виграв 4 з останніх 6 ігор проти Монако в Лізі 1 Uber Eats (2 поразки), включаючи останню. Із іншого боку, OM не вигравав 2 рази проти ASM у одному й тому ж сезоні з сезона-2007/08.
Інфо
Віссам Бен Єддер забив 8 голів проти Марселя в Лізі 1 Uber Eats. Тільки Бафетімбі Гоміс (9) виступив краще проти OM у 21 столітті. У капітана «Монако» зараз 137 голів у вищому дивізіоні, і він міг би зрівнятися з Едінсоном Кавані як 2-й найкращий бомбардир чемпіонату в 21-му столітті в разі іншого досягнення (Кіліан Мбаппе є першим зі 148 голами).
Запасні: Дідійон, Агілар, Якобс, Сарр, Мартінш, Магасса, Мінаміно, Боаду, Емболо.
Монако: Нюбель — Вандерсон, Дісасі, Маріпан, Енріке — Фофана, Матазо — Діатта, Головін — Бен Сегір, Бен Єддер.
Запасні: Нгапандуетнбу, Каборе, Балерді, Гує, Ельмас, Паєт, Мугхе.
Марсель: Бланко — Жиго, Мбемба, Колашинац — Юндер, Верету, Ронж'є, Тавареш — Маліновський, Гендузі — Санчес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Жеремі Піньяр (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру французької Ліги 1. На полі стадіону Велодром (Марсель, Франція) зіграють Марсель та Монако.
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Анонс матчу Марсель - Монако 28.01.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою Марсель (Марсель) та командою Монако (Монако) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 28.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Марсель (Марсель) та командою Монако (Монако):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Монако залишилася з поразкою . Зіткнення Монако та Марсель у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось со счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Clement, Philippe розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Монако можна подивитися 28.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - Монако, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Ренн - 20.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Команда гостей

Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Нико Ковач

Прошедший поединок команди Монако був зіграний проти Аяччо - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - Монако онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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