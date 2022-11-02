  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рух U19 - Інтер U19 Дивитися онлайн
У тренді

Рух U19 - Інтер U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 08 лютого 2023, 15:00
Рейтинг матчу:
Рух U19
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Інтер U19
Милан
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рух U19
42%
Нічия
37%
Інтер U19
21%
Цікаві факти
  • FC Rukh LVIV have a winning streak of 7 matches.
  • FC Rukh LVIV haven't lost in their last 28 games.
  • FC Rukh LVIV have won 7 home matches in a row.
  • FC Rukh LVIV haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • FC Rukh LVIV have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Rukh LVIV wins 1st half in 78% of their matches, Inter Milano in 4% of their matches.
  • FC Rukh LVIV wins 78% of halftimes, Inter Milano wins 4%.
  • When FC Rukh LVIV leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In UEFA Youth League, FC Rukh LVIV has better performance than Inter Milano.
  • FC Rukh LVIV scores 3.6 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.35 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Рух U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 15:00 Рух U19 3 - 1 Завершено Галатасарай U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 14:00 Галатасарай U19 1 - 3 Завершено Рух U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:00 Заглембе U19 0 - 0 Завершено Рух U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 18:00 Рух U19 1 - 0 Завершено Заглембе U19 В
Показати більше
Останні матчі - Інтер U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 17:00 Баварія U19 2 - 0 Завершено Інтер U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 15:00 Інтер U19 4 - 2 Завершено Вікторія U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 17:00 Барселона U19 2 - 0 Завершено Інтер U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 17:00 Інтер U19 1 - 6 Завершено Барселона U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 14:00 Вікторія U19 0 - 3 Завершено Інтер U19 В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рух U19
42%
Нічия
37%
Інтер U19
21%
Трансляція
Інфо
Інтер до цього з сімома балами посів друге місце в групі з Барселоною (14 очок), Баварією (6) та Вікторією Пльзень (5).
Інфо
Рух до цього обіграв у плей-оф чемпіонів Заглембе (1:0) та Галатасарай (двічі по 3:1).
Запасні: Ботіс, Незіревич, Ді Маджо, Станте, Мартіні, Куратоло, Сарр.
Інтер U-19: Каллігаріс — Дзанотті, Кассама, Фонтанароза, Пеламатті — Карбоні, Станкович, Камате — Овусу, Еспозіто, Ілієв.
Запасні: Ванівський, Товарницький, Бойко, Квас, Касарда, Михальчук, Герега.
Рух U-19: Герета — Кітела, Слюбик, Холод, Роман — Русяк, Сапуга, Підгурський — Столярчук, Добрянський — Панченко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ельчин Масіев (Азербайджан) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. На полі стадіону Сталь Сталева-Воля (Сталева-Воля, Польща) зіграють львівський Рух U-19 та міланський Інтер U-19.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:45 - Вчора Sheffield United Sheffield United 3 Рексем Рексем 1 Завершено 21:45 - Вчора Флитвуд Таун Флитвуд Таун 1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0 Завершено 21:45 - Вчора Грімсбі Таун Грімсбі Таун 3 Лутон Лутон 0 Завершено 21:45 - Вчора Бернлі Бернлі 2 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 1 Завершено 21:45 - Вчора Блекпул Блекпул 2 Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Рух U19 - Інтер U19 08.02.2023, Юнацька Ліга УЄФА

Матч між командою Рух U19 (Львов) та командою Інтер U19 (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 08.02.2023
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух U19 - Інтер U19 можна подивитися 08.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рух U19 - Інтер U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух U19 (Львов)
Країна: Украина

Прошедший поединок команди Рух U19 був зіграний проти Галатасарай U19 - 02.11.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.

Команда гостей

Назва: Інтер U19 (Милан)
Країна: Италия

Предыдущий поединок команди Інтер U19 був зіграний проти Баварія U19 - 01.11.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Баварія U19.

Слідкуйте за результатами матчу Рух U19 - Інтер U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Юнацька Ліга УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден