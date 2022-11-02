Рух U19 - Інтер U19 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух U19 - Інтер U19 08.02.2023, Юнацька Ліга УЄФА

Матч між командою Рух U19 (Львов) та командою Інтер U19 (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 08.02.2023

Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух U19 (Львов)

Країна: Украина



Прошедший поединок команди Рух U19 був зіграний проти Галатасарай U19 - 02.11.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.

Команда гостей

Назва: Інтер U19 (Милан)

Країна: Италия



Предыдущий поединок команди Інтер U19 був зіграний проти Баварія U19 - 01.11.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Баварія U19.

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