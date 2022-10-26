Рух U19 - Галатасарай U19 онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Рух U19 (Львов) та командою Галатасарай U19 (Стамбул) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 02.11.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Рух U19 (Львов) та командою Галатасарай U19 (Стамбул):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух U19, тоді як команда Галатасарай U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Галатасарай U19 та Рух U19 у попередньому футбольному матчі 26.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух U19 (Львов)
Країна: Украина
Предыдущий поединок команди Рух U19 був зіграний проти Галатасарай U19 - 26.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.
Назва: Галатасарай U19 (Стамбул)
Країна: Турция
Предыдущий матч команди Галатасарай U19 був зіграний проти Рух U19 - 26.10.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.
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