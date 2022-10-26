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Рух U19 - Галатасарай U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 02 листопада 2022, 15:00
Рейтинг матчу:
Рух U19
Львов
1 - 0
Оновити
21'
Галатасарай U19
Стамбул
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Рух U19
39%
Нічия
32%
Галатасарай U19
29%
Цікаві факти
  • FC Rukh LVIV haven't lost in their last 23 games.
  • FC Rukh LVIV have won 4 home matches in a row.
  • FC Rukh LVIV haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • The result of the first leg: Galatasaray SK - FC Rukh LVIV 1-3.
  • FC Rukh LVIV have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Rukh LVIV have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Rukh LVIV wins 1st half in 60% of their matches, Galatasaray SK in 2% of their matches.
  • FC Rukh LVIV wins 60% of halftimes, Galatasaray SK wins 2%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh LVIV.
  • On their last meeting FC Rukh LVIV won by 2 goals.
  • When FC Rukh LVIV leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Galatasaray SK leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Galatasaray SK is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In UEFA Youth League, FC Rukh LVIV has better performance than Galatasaray SK.
  • FC Rukh LVIV's performance of the last 5 matches is better than Galatasaray SK's.
  • FC Rukh LVIV scores 3 goals when playing at home and Galatasaray SK scores 1.73 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Рух U19
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Галатасарай U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 14:00 Галатасарай U19 1 - 3 Завершено Рух U19
Останні матчі - Рух U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 14:00 Галатасарай U19 1 - 3 Завершено Рух U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:00 Заглембе U19 0 - 0 Завершено Рух U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 18:00 Рух U19 1 - 0 Завершено Заглембе U19 В
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Останні матчі - Галатасарай U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 14:00 Галатасарай U19 1 - 3 Завершено Рух U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 15:00 Галатасарай U19 4 - 0 Завершено FK Csikszereda Miercurea Ciuc U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 17:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc U19 1 - 1 Завершено Галатасарай U19 Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Рух U19
39%
Нічия
32%
Галатасарай U19
29%
Live Zone
Трансляція
21'
Змогли дещо заспокоїти гру гравці турецької команди, але їх цей результат взагалі не влаштовує.
18'
Небезпечний момент
Кітела прострілив з правого флангу, але в останній момент Їлмаз дотягнувся до м'яча.
17'
На газоні опинився Марко Сапуга. Сподіваємося, що з нашим гравцем все буде добре.
Інфо
Через технічні проблеми зникла трансляція матчу.
15'
Кутовий
Небезпечно подавали з кутового гості, але дякувати богу м'яч пролетів повз всіх.
13'
Небезпечний момент
Помилився захисник "Галатасарая", але Пастух не влучив у площину. Поки що у нас гра в одні ворота.
12'
Знову провалює початок зустрічі турецька команда. У епізоді з голом м'яч від поперечини залетів у ворота, але варто відзначити майстерний простріл Столярчука.
11'
Гоооол!!!
ГООЛЛЛЛЛЛ. Столярчук прострілив, а Олег Федор пробив під поперечину. Оце так краса!!!! Дуже важливий гол.
10'
Поки що початок зустрічі нагадує нам перше протистояння цих команд. Не вистачає лише забитих м'ячів від нашої команди.
8'
Олег Федор увірвався до штрафної, але акцентованої передачі не зміг зробити.
8'
У турецької команди поки що м'яч не тримається і це не може не радувати. Українці почали гру солідно.
6'
З далекої відстані пробивав Пастух ,але м'яч пролетів прямо в руки голкіперу. Хороший вихід в атаку від українців.
4'
Поки що без ударів по воротам у нашому матчі. Українці більше контролюють м'яч.
2'
Дуже важливо українцям максимально надійно зіграти на початку зустрічі, адже гості безперечно зроблять ставку на швидкий гол.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже виходять на поле. Скоро розпочинаємо!
Інфо
"Галатасарай" U-19: Їлмаз - Турап, Яваш, Ешілюрт, Ердем, Каяр, Аксака, Ефе Акман, Азмазбеков, Хамза Акман, Сакі
Інфо
"Рух" U-19: Герета - Холод, Слюбик, Роман, Кітела, Сапуга, Підгурський, Столярчук, О.Федор, Добрянський, Пастух.
Інфо
Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою львів'ян із рахунком 3:1. У разі проходу турків на "Рух" чекає стикові ігри за вихід до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
Добрий день! Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу-відповіді другого раунду плей-офф Юнацької ліги УЄФА, в якому "Рух" U-19 прийматиме "Галатасарай" U-19. Гра розпочнеться о 15:00.
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Анонс матчу Рух U19 - Галатасарай U19 02.11.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Рух U19 (Львов) та командою Галатасарай U19 (Стамбул) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 02.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рух U19 (Львов) та командою Галатасарай U19 (Стамбул):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух U19, тоді як команда Галатасарай U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Галатасарай U19 та Рух U19 у попередньому футбольному матчі 26.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух U19 - Галатасарай U19 можна подивитися 02.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рух U19 - Галатасарай U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух U19 (Львов)
Країна: Украина

Предыдущий поединок команди Рух U19 був зіграний проти Галатасарай U19 - 26.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.

Команда гостей

Назва: Галатасарай U19 (Стамбул)
Країна: Турция

Предыдущий матч команди Галатасарай U19 був зіграний проти Рух U19 - 26.10.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.

Слідкуйте за результатами матчу Рух U19 - Галатасарай U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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