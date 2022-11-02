Мілан U19 - Рух U19 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Мілан U19 - Рух U19 28.02.2023, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Мілан U19 (Милан) та командою Рух U19 (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 28.02.2023

Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан U19 (Милан)

Країна: Италия



Предыдущий поединок команди Мілан U19 був зіграний проти Зальцбург U19 - 02.11.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан U19.

Команда гостей

Назва: Рух U19 (Львов)

Країна: Украина



Прошедший поединок команди Рух U19 був зіграний проти Інтер U19 - 08.02.2023, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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