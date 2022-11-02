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Мілан U19 - Рух U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 28 лютого 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
Мілан U19
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Рух U19
Львов
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Мілан U19
27%
Нічия
23%
Рух U19
50%
Цікаві факти
  • AC Milan have played 6 home matches in a row without winning.
  • FC Rukh LVIV have a winning streak of 9 matches.
  • FC Rukh LVIV haven't lost in their last 30 games.
  • FC Rukh LVIV have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Rukh LVIV have lost none of their last 21 away matches.
  • FC Rukh LVIV have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 11% of their matches, FC Rukh LVIV in 76% of their matches.
  • AC Milan wins 11% of halftimes, FC Rukh LVIV wins 76%.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Rukh LVIV leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • FC Rukh LVIV's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • AC Milan scores 2.09 goals when playing at home and FC Rukh LVIV scores 2.78 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Мілан U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 15:00 Мілан U19 2 - 1 Завершено Зальцбург U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 15:00 Динамо U19 1 - 2 Завершено Мілан U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 15:30 Мілан U19 3 - 1 Завершено Челсі U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 17:00 Челсі U19 1 - 1 Завершено Мілан U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 15:30 Мілан U19 3 - 0 Завершено Динамо U19 В
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Останні матчі - Рух U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
08.02.2023 - 15:00 Рух U19 1 - 1 Завершено Інтер U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 15:00 Рух U19 3 - 1 Завершено Галатасарай U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 14:00 Галатасарай U19 1 - 3 Завершено Рух U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:00 Заглембе U19 0 - 0 Завершено Рух U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 18:00 Рух U19 1 - 0 Завершено Заглембе U19 В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Мілан U19
27%
Нічия
23%
Рух U19
50%
Трансляція
Інфо
"Рух" U-19 (запасні): Ванівський, Товарницький, Бойко, Боцьків, Квас, Касарда, Михальчук
Інфо
"Рух" U-19 (склад): Герета - Роман, Холод, Слюбик, Кітела - Підгурський, Сапуга, Русяк, Добрянський, Столярчук - Панченко
Інфо
"Мілан" U-19 (запасні): Барточчьоні, Нсьяла-Макенго, Алезі, Куенка, Маласпіна, Манджамелі, Бартезагі
Інфо
"Мілан" U-19 (стартовий склад): Нава - Бакуне, Коубіс, Сіміч, Боццолан - Фольо, Стальмах, Дзеролі - Траоре, Лонгі, Ель-Хілалі
Інфо
У шести зустрічах міланці не зазнали жодної поразки: чотири перемоги та дві нічиї. Завдяки першого місцю у групі команда пропустила раунд плей-офф та одразу вийшла до 1/8 фіналу. Українці у цьому сезоні жодного матчу не програли.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між "Міланом" U-19 та "Рухом" U-19.Гра розпочнеться о 16:00.
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Останні матчі
Завершено 05:00 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 0 Завершено 23:15 - Вчора Віторія Віторія 2 Брага Брага 1 Завершено 22:00 - Вчора Суонсі Суонсі 1 Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1 Завершено 22:00 - Вчора Вільярреал Вільярреал 2 Хетафе Хетафе 1 Завершено 21:45 - Вчора Лаціо Лаціо 1 Сампдорія Сампдорія 0

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Анонс матчу Мілан U19 - Рух U19 28.02.2023, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Мілан U19 (Милан) та командою Рух U19 (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 28.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан U19 - Рух U19 можна подивитися 28.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Мілан U19 - Рух U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан U19 (Милан)
Країна: Италия

Предыдущий поединок команди Мілан U19 був зіграний проти Зальцбург U19 - 02.11.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан U19.

Команда гостей

Назва: Рух U19 (Львов)
Країна: Украина

Прошедший поединок команди Рух U19 був зіграний проти Інтер U19 - 08.02.2023, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Мілан U19 - Рух U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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