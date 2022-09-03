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Баварія - Уніон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 26 лютого 2023, 18:30 - Альянц Арена
Головний суддя: Фриц, Марко
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
0 - 0
Оновити
24'
Уніон
Берлин
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
33%
Уніон
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Union Berlin is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, Bayern Munich have won 5 times, there have been 3 draws while Union Berlin have won 0 times. The goal difference is 19-7 in favour of Bayern Munich.
  • Last season Bayern Munich won both games against Union Berlin (4-0 at home and 5-2 away).
  • Did you know that Bayern Munich scores 31% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Union Berlin scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 23 home matches.
  • Union Berlin haven't lost in their last 14 games.
  • Union Berlin have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Bayern Munich have not lost to Union Berlin in their last 3 encounters.
  • Bayern Munich haven't scored in 0 of their 10 home matches in Bundesliga this season.
  • Union Berlin haven't scored in 3 of their 11 away matches in Bundesliga this season.
  • Bayern Munich's home record this season: 6-4-0.
  • Jamal Musiala is Bayern Munich's top scorer with 10 goals. Sheraldo Becker has scored 7 times for Union Berlin.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 63% of their matches, Union Berlin in 39% of their matches.
  • Bayern Munich wins 63% of halftimes, Union Berlin wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Union Berlin leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Union Berlin is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Bundesliga, Union Berlin has better performance than Bayern Munich.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Union Berlin's.
  • Union Berlin has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 games against Union Berlin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 2, Union Berlin won 0, 3 draws.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 Bundesliga games against Union Berlin.
  • Union Berlin have won just 0 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich scores 2.4 goals in a match against Union Berlin and Union Berlin scores 1 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Union Berlin is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Union Berlin is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Bundesliga.
  • Bayern Munich scores 2.86 goals when playing at home and Union Berlin scores 1.48 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Баварія
3
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Уніон
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.09.2022 - 16:30 Уніон 1 - 1 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
19.03.2022 - 19:30 Баварія 4 - 0 Завершено Уніон
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
30.10.2021 - 16:30 Уніон 2 - 5 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2020/2021
10.04.2021 - 16:30 Баварія 1 - 1 Завершено Уніон
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
18.02.2023 - 16:30 Боруссія 3 - 2 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.02.2023 - 16:30 Баварія 3 - 0 Завершено Бохум В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Вольфсбург 2 - 4 Завершено Баварія В
Кубок Німеччини 2022/2023
01.02.2023 - 21:45 Майнц 0 - 4 Завершено Баварія В
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Останні матчі - Уніон
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Уніон 3 - 1 Завершено Аякс В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
19.02.2023 - 16:30 Уніон 0 - 0 Завершено Шальке Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Аякс 0 - 0 Завершено Уніон Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 2 Завершено Уніон В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
04.02.2023 - 16:30 Уніон 2 - 1 Завершено Майнц В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
33%
Уніон
29%
Склади команд
27
Sommer, Yann
44
Stanisic, Josip
4
De Ligt, Matthijs
5
Бенжамен Павар
19
Davies, Alphonso
8
Леон Горецка
6
Kimmich, Joshua
42
Musiala, Jamal
20
Кінгслі Коман
13
Choupo-Moting, Eric Maxim
25
Томас Мюллер
22
Ronnow, Frederik
13
Doekhi, Danilho
31
Робін Кнохе
4
Leite, Diogo
28
Trimmel, Christopher
20
Laidouni, Aissa
8
Khedira, Rani
2
Мортен Торсбі
26
Roussillon, Jerome
27
Becker, Sheraldo
45
Siebatcheu, Jordan
Стартовий склад
  • 13
    Choupo-Moting, Eric Maxim
    Форвард
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 20
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 5
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 27
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 27
    Becker, Sheraldo
    Форвард
  • 45
    Siebatcheu, Jordan
    Форвард
  • 28
    Trimmel, Christopher
    Півзахисник
  • 20
    Laidouni, Aissa
    Півзахисник
  • 8
    Khedira, Rani
    Півзахисник
  • 2
    Мортен Торсбі
    Півзахисник
  • 26
    Roussillon, Jerome
    Захисник
  • 13
    Doekhi, Danilho
    Захисник
  • 31
    Робін Кнохе
    Півзахисник
  • 4
    Leite, Diogo
    Захисник
  • 22
    Ronnow, Frederik
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юлиан Нагельсманн
  • Урс Фишер
Статистика матчу
77%
Володіння м'ячем
23%
1
Штрафні
1
2
Кутові
Офсайди
1
1
Удари повз
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
1
Фоли
Трансляція
19'
Швидко увірвалися до карного суперника мюнхенці, Коман верхом віддавав на Чупо-Мотінга. Не розрахував силу Кінгслі, партнер не дотягнувся до м'яча.
15'
Лайдуні протягнув м'яч до карного та віддав на вільного Руссійона. Француз, таке враження, не прийняв рішення щодо продовження атаки та виконав чи то простріл, чи то удар. У підсумку м'яч опинився в руках у Зоммера.
10'
Мусіала з лінії карного цілився у ближній кут, м'яч пройшов поруч зі штангою.
5'
Небезпечний момент
Відмінний момент у Баварії! Девіс однією передачею розрізав оборону суперника, Чупо-Мотінг прийняв м'яч і викотив партнеру під удар по порожніх воротах. Мюллер не зміг акцентовано пробити, прикра помилка.
3'
Кімміх виконав перший кутовий у сьогоднішній грі, Уніон відбився.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Марко Фріц.
Запасні: Ульрайх (в), Блінд, Гнабрі, Гравенберх, Канселу, Мане, Сане, Сарр, Тел.
Інфо
Стартовий склад Баварії (4-2-3-1): Зоммер — Девіс, де Лігт, Павар, Станішич — Горецка, Кімміх (к) — Мусіала, Мюллер, Коман — Чупо-Мотінг. Головний тренер — Юліан Нагельсманн.
Запасні: Гріль (в), Беренс, Габерер, Гісельманн, Єкель, Левелінг, Міхель, Сегуїн, Юранович.
Інфо
Стартовий склад Уніона (3-5-2): Реннов — Лейте, Кнохе, Духі — Руссійон, Торсбю, Хедіра, Лайдуні, Тріммель (к) — Сібачо, Бекер. Головний тренер — Урс Фішер.
Зустріч лідерів. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 22-го раунду Бундесліги між Баварією та Уніоном.
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Анонс матчу "Баварія" - "Уніон" 26.02.2023, Чемпіонат Німеччини

Противостояние між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Уніон" (Берлин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Німеччини 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Уніон" (Берлин):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Уніон" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Урс Фишер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Уніон" можна подивитися 26.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Німеччини. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Уніон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Боруссія - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Боруссія.

Команда гостей

Назва: "Уніон" (Берлин)
Рік заснування "Унион" (Берлин): 1966
Країна: Германия
Тренер: Урс Фишер

Предыдущий матч команди "Уніон" був зіграний проти Аякс - 23.02.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Уніон".

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