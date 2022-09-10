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Брест - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 11 березня 2023, 22:00 - Стад Франсис Ле Бле
Головний суддя: Bollengier, Marc
Рейтинг матчу:
Брест
Брест
0 - 0
Оновити
5'
Парі Сен-Жермен
Париж
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Брест
37%
Нічия
32%
Парі Сен-Жермен
32%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Stade Brest 29 playing at home, Stade Brest 29 have won 0 times, there have been 1 draws while Paris Saint-Germain have won 7 times. The goal difference is 22-7 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 14 meetings, Stade Brest 29 have won 0 times, there have been 1 draws while Paris Saint-Germain have won 13 times. The goal difference is 35-9 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Last season Paris Saint-Germain won both games against Stade Brest 29 (2-0 at home and 4-2 away).
  • Stade Brest 29 have a losing streak of 3 matches in Ligue 1.
  • Did you know that Stade Brest 29 scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Stade Brest 29 have lost 3 matches in a row.
  • Stade Brest 29 haven't won in their last 5 games.
  • Stade Brest 29 haven't won any of their last 12 games against Paris Saint-Germain.
  • Stade Brest 29 haven't scored in 4 of their 12 home matches in Ligue 1 this season.
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 2 of their 13 away matches in Ligue 1 this season.
  • Jeremy Le Douaron is Stade Brest 29's top scorer with 6 goals. Kylian Mbappe has scored 18 times for Paris Saint-Germain.
  • Pierre Lees Melou has more yellow cards (6) than any other player at Stade Brest 29. Marco Verratti has collected 8 for Paris Saint-Germain.
  • Stade Brest 29 wins 1st half in 22% of their matches, Paris Saint-Germain in 62% of their matches.
  • Stade Brest 29 wins 22% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 62%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 1 goals.
  • When Stade Brest 29 leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Stade Brest 29 is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Ligue 1, Paris Saint-Germain has better performance than Stade Brest 29.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Stade Brest 29's.
  • Paris Saint-Germain have lost just 0 of their last 5 games against Stade Brest 29 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Stade Brest 29 won 0, Paris Saint-Germain won 5, 0 draws.
  • Paris Saint-Germain have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Stade Brest 29.
  • Stade Brest 29 have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Paris Saint-Germain.
  • Stade Brest 29 scores 0.4 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 2.4 goals against Stade Brest 29 (on average).
  • Average number of goals in meetings between Stade Brest 29 and Paris Saint-Germain is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Stade Brest 29 and Paris Saint-Germain is 1.6.
  • Stade Brest 29 scores 1.1 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.79 goals when playing away (on average).
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 3 matches in Ligue 1.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Брест
0
Перемог
10
Ігор
10
Перемог
Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
10.09.2022 - 18:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Брест
Чемпіонат Франції 2021/2022
15.01.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Брест
Чемпіонат Франції 2021/2022
20.08.2021 - 22:00 Брест 2 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Брест 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Брест
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Страсбур 0 - 1 Завершено Брест В
Чемпіонат Франції 2022/2023
24.02.2023 - 22:00 Лілль 2 - 1 Завершено Брест П
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Брест 1 - 2 Завершено Монако П
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Монпельє 3 - 0 Завершено Брест П
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 18:05 Брест 1 - 1 Завершено Ланс Н
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
08.03.2023 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.03.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 4 - 2 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 14:00 Парі Сен-Жермен 4 - 3 Завершено Лілль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія П
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Брест
37%
Нічия
32%
Парі Сен-Жермен
32%
Склади команд
40
Марко Бізот
3
Brassier, Lilian
2
Duverne, Jean-Kevin
20
Dari, Achraf
99
Fadiga, Noah
20
Lees-Melou, Pierre
10
Del Castillo, Romain
7
Belkebla, Haris
8
Magnetti, Hugo
9
Honorat, Franck
15
Стів Муньє
99
Джанлуїджі Доннарумма
15
Pereira, Danilo
4
Серхiо Рамос
29
Pembele, Timothee
28
Soler, Carlos
6
Марко Верратті
33
Zaire Emery, Warren
8
Ruiz, Fabian
25
Mendes, Nuno
30
Лiонель Мессi
10
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 15
    Стів Муньє
    Форвард
  • 10
    Del Castillo, Romain
  • 7
    Belkebla, Haris
    Півзахисник
  • 8
    Magnetti, Hugo
  • 9
    Honorat, Franck
    Форвард
  • 20
    Lees-Melou, Pierre
  • 3
    Brassier, Lilian
  • 2
    Duverne, Jean-Kevin
    Захисник
  • 20
    Dari, Achraf
    Півзахисник
  • 99
    Fadiga, Noah
    Захисник
  • 40
    Марко Бізот
    Воротар
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 28
    Soler, Carlos
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 33
    Zaire Emery, Warren
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 15
    Pereira, Danilo
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 29
    Pembele, Timothee
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Roy, Eric
  • Кристоф Гальтье
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Брест: Бізот, Дюверн, Брассьє, Дарі, Фадіга, Ліс-Мелоу, Белькебла, Магнетті, Дель-Кастільо, Онора, Муньє. ПСЖ: Доннарума, Пембеле, Рамос, Мендеш, Вератті, Фабіан, Даніло, Солер, Заїр-Емері, Мбаппе, Мессі.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Брест - ПСЖ.
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Анонс матчу Брест - "Парі Сен-Жермен" 11.03.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Брест (Брест) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стад Франсис Ле Бле.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брест (Брест) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Брест залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Брест у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брест - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Брест - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брест (Брест)
Рік заснування Брест (Брест): 1950
Країна: Франция
Тренер: Эрик Руа

Предыдущий поединок команди Брест був зіграний проти Страсбур - 05.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брест.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Баварія" - 08.03.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу Брест - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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