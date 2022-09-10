Брест - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брест - "Парі Сен-Жермен" 11.03.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Брест (Брест) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стад Франсис Ле Бле.

Дата проведення матчу: 11.03.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брест (Брест) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Брест залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Брест у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брест (Брест)

Рік заснування Брест (Брест): 1950

Країна: Франция

Тренер: Эрик Руа



Предыдущий поединок команди Брест був зіграний проти Страсбур - 05.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брест.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Кристоф Галтье



Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Баварія" - 08.03.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

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