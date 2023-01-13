Ювентус - Наполі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Ювентус (Турин) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 23.04.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Ювентус (Турин) та командою Наполі (Неаполь):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Ювентус у попередньому футбольному матчі 13.01.2023 закінчилось с таким счетом: 5:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команди Ювентус був зіграний проти "Спортинг" - 20.04.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Предыдущий матч команди Наполі був зіграний проти Мілан - 18.04.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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