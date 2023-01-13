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Ювентус - Наполі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 23 квітня 2023, 21:45 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Микаэль Фаббри
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
62'
Наполі
Неаполь
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Хід матчу
23' Мануель Локателлі 40' Адріен Рабіо
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
30%
Нічия
37%
Наполі
33%
Цікаві факти
  • During the last 26 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 18 times, there have been 6 draws while SSC Napoli have won 2 times. The goal difference is 50-19 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 56 meetings, Juventus Turin have won 26 times, there have been 16 draws while SSC Napoli have won 14 times. The goal difference is 85-64 in favour of Juventus Turin.
  • SSC Napoli's last away win against Juventus Turin was in 2018.
  • Last season's matches: 1-1 (Juventus Turin at home) and 2-1 (SSC Napoli at home).
  • In Serie A, Juventus Turin have 4 successive home wins.
  • Did you know that Juventus Turin scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that SSC Napoli scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • When playing at home, Juventus Turin have not lost to SSC Napoli in their last 4 encounters.
  • Juventus Turin have received 6 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • Juventus Turin haven't scored in 1 of their 15 home matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli haven't scored in 2 of their 15 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's home record this season: 11-3-1.
  • SSC Napoli's away record this season: 13-1-1.
  • Filip Kostic has assisted the most goals for Juventus Turin with 8. Khvicha Kvaratskhelia is SSC Napoli's biggest assister (10).
  • Manuel Locatelli has more yellow cards (7) than any other player at Juventus Turin. Tanguy Ndombele has collected 5 for SSC Napoli.
  • Juventus Turin wins 1st half in 34% of their matches, SSC Napoli in 55% of their matches.
  • Juventus Turin wins 34% of halftimes, SSC Napoli wins 55%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 4 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 57% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than Juventus Turin.
  • SSC Napoli has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 1, SSC Napoli won 3, 1 draws.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin have won just 1 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • Juventus Turin scores 1 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 2 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and SSC Napoli is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and SSC Napoli is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Juventus Turin scores 1.87 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.21 goals when playing away (on average).
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
Особисті зустрічі
Ювентус
15
Перемог
31
Ігор
9
Перемог
Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.01.2023 - 21:45 Наполі 5 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.01.2022 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
11.09.2021 - 19:00 Наполі 2 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершено Наполі
Останні матчі - Ювентус
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Спортинг 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.04.2023 - 19:00 Сассуоло 1 - 0 Завершено Ювентус П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.04.2023 - 21:45 Лаціо 2 - 1 Завершено Ювентус П
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
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Останні матчі - Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.04.2023 - 19:00 Наполі 0 - 0 Завершено Еллас Верона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.04.2023 - 20:00 Лечче 1 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.04.2023 - 21:45 Наполі 0 - 4 Завершено Мілан П
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Головні події
Адріен Рабіо
40'
Мануель Локателлі
23'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
30%
Нічия
37%
Наполі
33%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
24
Rugani, Daniele
15
Gatti, Federico
17
Філіп Костіч
25
Адріен Рабіо
5
Мануель Локателлі
47
Miretti, Fabio
11
Хуан Куадрадо
30
Soule, Matias
14
Аркадіуш Мілік
22
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
4
Kim, Min-jae
5
Jesus, Juan
17
Olivera, Mathias
99
Zambo Anguissa, Andre
68
Lobotka, Stanislav
91
Ndombele, Tanguy
11
Ірвінг Лосано
9
Osimhen, Victor
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 14
    Аркадіуш Мілік
    Форвард
  • 30
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
    40
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
    23
  • 47
    Miretti, Fabio
    Півзахисник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 24
    Rugani, Daniele
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 11
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 91
    Ndombele, Tanguy
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 22
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Лучано Спаллетти
Статистика матчу
6
Штрафні
10
10
Фоли
6
1
Удари повз
3
2
Удари в отвір
1
2
Кутові
4
1
Сейви
2
32%
Володіння м'ячем
68%
2
ЖК
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - Наполі
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
58'
Ох як Локателлі виходив в атаку зі своєї штрафної - пас через п'яту. В УПЛ би за таке не похвалили
56'
Костич двічі поспіль намагався вішати з лівого флангу. Обидва рази невдало - блок та подача в нікуди з другого разу
54'
Квара покрутився, пробив метрів із 25-ти. Вище. Набагато вище
51'
Кутовий
А ось кутовий для Наполі завершився ударом головою Лосано, але з кута, для Щенсни це так, ны до чого
49'
Ох як Куадрадо класно з флангу вирізав на 11 метрів, а ось Данило трохи не встиг підлаштуватися під удар
47'
Юве в атаки - Костич таки проломився у штрафну, але боротьбі таки упустив м'яч за лицьову
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
Перші хвилини 15-20 команди грали досить інтенсивно, після чого темп гри впав. Наполі більше, набагато більше володіє м'ячом, але Юве досить впевнено обороняється. Загалом, з моментами поки що не густо. Чекаємо, що другий тайм буде цікавішим
45+2'
Свисток
Все, свисток на перерву! 0:0 у нас поки що!
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Лосано класно м'яко навісив, але Осімен до м'яча не дострибнув
42'
Жезус прихопив Міліка, який намагався втекти у контру. Тут обійшлося без жовтої
39'
Жовта картка
Рабіо пішов у підкат заради підкату. Жовта
37'
Небезпечний момент
Ай ай! Три в два вивалювалися неаполітанці, але Лосано не выддыв, пробив сам. І невдало. Віддавати хто буде?
36'
Без воріт пішла гра. Якось затиснута вона в центрі поля зараз
34'
Все нормально, повернувся Хвіча у гру
33'
А Квара все ще на газоні. Пауза у грі
32'
Гатті зачепив Кварацхелію. Фол був, але явно не на жовту, як просять неаполітанці
29'
Кутовий
Кутовий від Наполі – нічого небезпечного. Поки що захист команд працює краще за атаку
27'
А ось Рабіо непогано з флангу увірвався до штрафної, заліз під гострий кут, але небезпечно прострелив. Ніхто, щоправда, на цей простріл не встиг
23'
Жовта картка
Локателлі за підніжку – перша жовта у матчі
22'
Деякий затишок зараз на полі після активних стартових хвилин
19'
Нарешті неаполітанці навісили у штрафну, Хвіча навіть виграв другий поверх, але при цьому сфолив в атаці
17'
Невелика пауза у грі, більше у центрі поля Наполі тягає м'яч
15'
15 хвилин – політ нормальний. Досить інтенсивна гра, хоч і без серйозних загроз воротам
13'
Рабіо відповів своїм ударом метрів із 25-ти. Але теж вище, набагато
11'
Куадрадо ось змістився з флангу і дав силу - але прямо по центру. Мерет не ризикує, кулаками просто виносить
8'
Наполі поки що більше володіє м'ячем. Пробують неаполітанці увійти в останню третину
7'
Лоботка нафолив у центрі поля. Для розуміння важливості матчу
5'
Хвіча намагався навісити на Осімена. Але у боротьбі на другому поверсі захисники Юве поки що без збоїв
4'
Локателлі – перший удар. Ну так, для статистики
3'
Поки що придивляються команди
1'
Свисток
Матч розпочався!
Команди вже на полі
Інфо
Стартовий склад Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Кім Мін Дже, Жесус, Олівера, Ангісса, Лоботка, Н'Домбеле, Лосано, Осімхен, Кварацхелія
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Щенсни, Гатті, Ругані, Данило, Куадрадо, Міретті, Локателлі, Рабйо, Костич, Соуле, Мілік
Наполі продовжує лідирувати у Серії, 75 балів, але неаполітанці вилетіли з Ліги чемпіонів
Ювентусу на тижні повернули 15 очок, які були зняті у справі про фіктивний приріст капіталу. Розслідування продовжиться, але Юве очки повернули. Після повернення очок Юве посідає 3-е місце в Серії А з 59 балами. Відставання від другого Лаціо лише 2 очки.
Інфо
Матч розпочнеться о 21:45, судити гру буде Мікаель Фаббрі
Доброго вечора всім любителям класичного італійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн центрального матчу 31-го туру Серії А, в якому Ювентус прийме Наполі!
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Анонс матчу Ювентус - Наполі 23.04.2023, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Ювентус (Турин) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 23.04.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ювентус (Турин) та командою Наполі (Неаполь):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Ювентус у попередньому футбольному матчі 13.01.2023 закінчилось с таким счетом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - Наполі можна подивитися 23.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Ювентус - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команди Ювентус був зіграний проти "Спортинг" - 20.04.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий матч команди Наполі був зіграний проти Мілан - 18.04.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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