Ювентус - Наполі онлайн трансляція матчу

Перші хвилини 15-20 команди грали досить інтенсивно, після чого темп гри впав. Наполі більше, набагато більше володіє м'ячом, але Юве досить впевнено обороняється. Загалом, з моментами поки що не густо. Чекаємо, що другий тайм буде цікавішим