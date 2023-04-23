Ювентус - Наполі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ювентус - Наполі 08.12.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Ювентус (Турин) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 08.12.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ювентус (Турин) та командою Наполі (Неаполь):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та Наполі у попередньому футбольному матчі 23.04.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Вальтер Маццарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)

Рік заснування Ювентус (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший поединок команди Ювентус був зіграний проти Монца - 01.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Вальтер Мадзарри



Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти "Інтер" - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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