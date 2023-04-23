  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ювентус - Наполі Дивитися онлайн
У тренді

Ювентус - Наполі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 08 грудня 2023, 21:45 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
5'
Наполі
Неаполь
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
35%
Нічия
32%
Наполі
32%
Цікаві факти
  • During the last 27 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 18 times, there have been 6 draws while SSC Napoli have won 3 times. The goal difference is 50-20 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 57 meetings, Juventus Turin have won 26 times, there have been 16 draws while SSC Napoli have won 15 times. The goal difference is 85-65 in favour of Juventus Turin.
  • Last season SSC Napoli won both games against Juventus Turin (5-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Juventus Turin scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that SSC Napoli scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Juventus Turin haven't lost in their last 9 games.
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Juventus Turin haven't scored in 0 of their 7 home matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli haven't scored in 1 of their 7 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's home record this season: 5-2-0.
  • SSC Napoli's away record this season: 5-2-0.
  • Dusan Vlahovic is Juventus Turin's top scorer with 5 goals. Victor Osimhen has scored 6 times for SSC Napoli.
  • Filip Kostic has assisted the most goals for Juventus Turin with 3. Giovanni Di Lorenzo is SSC Napoli's biggest assister (4).
  • Adrien Rabiot has more yellow cards (5) than any other player at Juventus Turin. Jens-Lys Cajuste has collected 4 for SSC Napoli.
  • A year ago, Juventus Turin were number 7 in the table with 18 points. Now they are number 2 with 33 points.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 30% of their matches, SSC Napoli in 42% of their matches.
  • Juventus Turin wins 30% of halftimes, SSC Napoli wins 42%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 1 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than SSC Napoli.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 1, SSC Napoli won 3, 1 draws.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin have won just 1 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • Juventus Turin scores 1 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 2 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and SSC Napoli is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and SSC Napoli is 1.2.
  • Juventus Turin scores 1.47 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2 goals when playing away (on average).
  • A year ago, SSC Napoli were number 1 in the table with 38 points. Now they are number 5 with 24 points.
  • SSC Napoli have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Ювентус
15
Перемог
32
Ігор
10
Перемог
Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 21:45 Ювентус 0 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.01.2023 - 21:45 Наполі 5 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.01.2022 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
11.09.2021 - 19:00 Наполі 2 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.12.2023 - 21:45 Монца 1 - 2 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
11.11.2023 - 19:00 Ювентус 2 - 1 Завершено Кальярі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.11.2023 - 21:45 Фіорентина 0 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.10.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Показати більше
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.12.2023 - 21:45 Наполі 0 - 3 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал 4 - 2 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.11.2023 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 13:30 Наполі 0 - 1 Завершено Емполі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 19:45 Наполі 1 - 1 Завершено Уніон Н
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
35%
Нічия
32%
Наполі
32%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
3
Bremer
4
Gatti, Federico
11
Філіп Костіч
25
Адріен Рабіо
5
Мануель Локателлі
16
McKennie, Weston
27
Андреа Камбіассо
9
Vlahovic, Dusan
7
Chiesa, Federico
1
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
13
Амір Ррахмані
5
Jesus, Juan
3
Natan
99
Zambo Anguissa, Andre
68
Lobotka, Stanislav
20
Пьотр Зеліньский
21
Маттео Політано
9
Osimhen, Victor
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 7
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 11
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 16
    McKennie, Weston
  • 27
    Андреа Камбіассо
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 3
    Bremer
    Захисник
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
  • 3
    Natan
  • 1
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Вальтер Маццарри
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
Удари в отвір
1
Кутові
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - Наполі
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
5'
Кутовий
Іще один кутовий у гравців Наполі, цього разу з правого флангу і після навісу на ближню стійку "б'янконері" вибили м'яч на іще один кутовий
2'
Кутовий
Перший кутовий у матч і Зелінський виконав навіс з лівого флангу, але там боротьбу виграли туринці та вибили м'яч
1'
Небезпечний момент
Неаполітанці заробили право на стандарт на половині поля суперника і після навісу у штрафний майданчик господарі перевели м'яч на кутовий
1'
Свисток
Даніеле Орсато дав свисток про початок матчу, гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Даніеле Орсато
Головний тренер Наполі: Вальтер Маццаррі
На лаві запасних: Гаетано, Голліні, Демме, Дзанолі, Дзербін, Ельмас, Естігор, Каюсте, Контіні, Ліндстрем, Распадорі, Сімеоне
Інфо
Стартовий склад Наполі (4-3-3): Мерет - Натан, Жуан Жезус, Ррахмані, Ді Лоренцо - Зелінський, Лоботка, Ангісса - Кварцхелія, Осімхен, Політано
Головний тренер Ювентуса: Массімільяно Аллегрі
На лаві запасних: Нонге Боенде, Алекс Сандро, Їлдіз, Ілінг-Джуніор, Кін, Мілік, Міретті, Ніколуссі, Перін, Пінсольйо, Ругані, Хейсен
Інфо
Стартовий склад Ювентуса (3-5-2): Щенсний - Данілу, Бремер, Гатті - Костич, Рабіо, Локателлі, Маккенні, Камб'ясо - Влахович, К'єза
Перед початком матчу обидві команди розташовуються у верхній частині таблиці. Ювентус займає другу сходинку і відстає від лідера турнірної таблиці - Мілана, на два бали. Наполі, наразі, розташовується на п'ятому місці відстаючи від лідера на одинадцять очок
Матч пройде у Турині на арені "Ювентус Стедіум" та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Доброго вечора, шановне панство. Раді вітати вас на текстовій трансляції матчу п'ятнадцятого туру Італійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться Ювентус та Наполі
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Ruch Chorzow Ruch Chorzow 2 Заглембе Заглембе 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Галатасарай Галатасарай 2 Адана Демирспор Адана Демирспор 1 Завершено 18:30 - Сьогодні Локомотіва Локомотіва 1 Хайдук Хайдук 1 Завершено 17:30 - Сьогодні Візела Візела 1 Брага Брага 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Шахтар Шахтар 2 Верес Верес 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Ювентус - Наполі 08.12.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Ювентус (Турин) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 08.12.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ювентус (Турин) та командою Наполі (Неаполь):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та Наполі у попередньому футбольному матчі 23.04.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Вальтер Маццарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - Наполі можна подивитися 08.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Ювентус - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команди Ювентус був зіграний проти Монца - 01.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Вальтер Мадзарри

Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти "Інтер" - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.