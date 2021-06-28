Хорватія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Хорватія та командою Іспанія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч состоится на стадіоні Де Куип.
Дата проведення матчу: 18.06.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Хорватія та командою Іспанія:
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Іспанія, тоді як команда Хорватія залишилася з поразкою . Зіткнення Хорватія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 28.06.2021 закінчилось со счетом: 3:5 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и De La Fuente, Luis розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Прошедший поединок команди Хорватія був зіграний проти Нідерланди - 14.06.2023, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Хорватія.
Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Прошедший матч команди Іспанія був зіграний проти Італія - 15.06.2023, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
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