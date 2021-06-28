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Хорватія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 18 червня 2023, 21:45 - Де Куип . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Хорватія
0 - 0
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53'
Іспанія
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
37%
Нічия
33%
Іспанія
30%
Цікаві факти
  • Croatia have previously won 4 of 6 matches against Spain.
  • During the last 6 meetings, Croatia have won 2 times, there have been 1 draws while Spain have won 3 times. The goal difference is 15-9 in favour of Spain.
  • Croatia haven't lost in their last 4 games.
  • Croatia wins 1st half in 30% of their matches, Spain in 40% of their matches.
  • Croatia wins 30% of halftimes, Spain wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Spain.
  • On their last meeting Spain won by 2 goals.
  • When Croatia leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Spain leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Croatia is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Spain is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Croatia has better performance than Spain.
  • Croatia's performance of the last 5 matches is better than Spain's.
  • In the last 5 meetings Croatia won 2, Spain won 3, 0 draws.
  • Croatia scores 1.6 goals in a match against Spain and Spain scores 3 goals against Croatia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Croatia and Spain is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Croatia and Spain is 1.4.
  • Croatia scores 1.67 goals when playing at home and Spain scores 1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Хорватія
2
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Іспанія
Евро 2024 2021/2022
28.06.2021 - 19:00 Хорватія 3 - 5 Завершено Іспанія
Лига Наций 2018/2019
15.11.2018 - 21:45 Хорватія 3 - 2 Завершено Іспанія
Лига Наций 2018/2019
11.09.2018 - 21:45 Іспанія 6 - 0 Завершено Хорватія
Евро 2015/2016
21.06.2016 - 22:00 Хорватія 2 - 1 Завершено Іспанія
Останні матчі - Хорватія
Лига Наций 2022-2024
14.06.2023 - 21:45 Нідерланди 2 - 4 Завершено Хорватія В
Міжнародні товариські матчі 2023
08.06.2023 - 19:00 Катар 0 - 1 Завершено Хорватія В
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Туреччина 0 - 2 Завершено Хорватія В
Евро 2024 2024
25.03.2023 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Уельс Н
Чемпіонат світу 2022
17.12.2022 - 17:00 Хорватія 2 - 1 Завершено Марокко В
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Останні матчі - Іспанія
Лига Наций 2022-2024
15.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Італія В
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Іспанія П
Евро 2024 2024
25.03.2023 - 21:45 Іспанія 3 - 0 Завершено Норвегія В
Чемпіонат світу 2022
06.12.2022 - 17:00 Марокко 1 - 0 Завершено Іспанія П
Чемпіонат світу 2022
01.12.2022 - 21:00 Японія 2 - 1 Завершено Іспанія П
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Новини команд
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
37%
Нічия
33%
Іспанія
30%
Склади команд
40
Домінік Ліваковіч
14
Іван Перішич
28
Мартін Ерліч
37
Sutalo, Josip
18
Juranovic, Josip
8
Матео Ковачіч
77
Brozovic, Marcelo
10
Лука Модрiч
7
Ivanusec, Luka
27
Андрей Крамарич
88
Маріо Пашаліч
1
Simon, Unai
16
Хесус Навас
24
Le Normand, Robin
14
Laporte, Aymeric
18
Alba, Jordi
16
Родрi
8
Ruiz, Fabian
10
Asensio, Marco
30
Gavi
21
Pino, Yeremy
19
Альваро Мората
Стартовий склад
  • 7
    Ivanusec, Luka
    Півзахисник
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 28
    Мартін Ерліч
    Захисник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 18
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 10
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 21
    Pino, Yeremy
    Форвард
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Златко Далич
  • De La Fuente, Luis
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
2
2
Удари в отвір
1
9
Штрафні
6
1
Офсайди
2
1
Сейви
2
5
Фоли
7
54%
Володіння м'ячем
46%
Удари повз
3
1
Кутові
2
LIVE
Трансляція матчу Хорватія - Іспанія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
51'
Небезпечний момент
Юранович на дальньому боці штрафного зупинив подачу від Першіича з лівого флангу від лицьової, але пробив другим дотиком повз ліву стійку.
50'
Юранович виконав подачу з правого флангу, але Сімон кулаками зіграв перед воротарським.
48'
Пашалича запускав передачею до правого флангу штрафного Модрич, але не підіграв у темп партнеру.
46'
Асенсіо дуже невдало виконав подачу штрафного з правого флангу, спрямував ши м'яч за лицьову на дальньому боці поля.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри команди продемонстрували рівний футбол. Десь хорвати були ближчими до голу, десь іспанці. Швидкості пристойні, матч цікавий — а що ще потрібно від фіналу?
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Модрич підштовхнув на газон Піно біля правого кута власного штрафного.
42'
Небезпечний момент
Мората на ближній стійці завершив подачу з лівого флангу ударом головою над воротами.
39'
Навіс із правого флангу від Юрановича завершував удар головою від Перішича, але вийшло тільки скинути м'яч до рук воротарю.
38'
Так і прокотився без завершення простріл від Брозовича з лицьової на лівому фланзі штрафного воротарським.
37'
Отримав по ногах від Гаві, який пішов у підкат, Пашалич на власній половині.
35'
Ле Норману на чужій половині дав по ногах Перішич.
33'
Пашалич не дотягнувся до подачі з лівого флангу від Перішича.
31'
Сімон із другої спроби забрав до рук спробу Перішича завершити глибоку передачу до лівого флангу штрафного.
30'
Руїс у центрі поля зі спини з фолом атакував Модрича.
28'
Більше стало володіння м'ячем на чужій половині в Хорватії.
26'
Було заблоковано спробу Руїса виконати дальній удар із лівого флангу.
24'
Не вдався удар зльоту в Пашалича в центрі штрафного на завершення подачі з правого флангу в боротьбі проти Ле Нормана.
23'
На Крамарича закинули м'яч із глибини до центру штрафного, проте Лапорт у підкаті не дав пробити. Кутовий.
22'
Лівакович на ближньому виході забрав подачу Наваса з правого флангу.
20'
Жорсткий підкат на чужій половині поля від Піно проти Крамарича.
19'
Пішли фаери на трибунах Хорватії.
16'
Розігрує м'яч у широкій атаці на чужій половині Іспанія.
14'
Офсайд
Перішич підняв м'яч до лівого флангу штрафного в офсайд для Пашалича.
12'
Небезпечний момент
Гаві відібрав м'яч у Брозовича перед чужим штрафним, після чого вкладав удар низом під ліву стійку, але пробив трохи повз.
10'
Небезпечний момент
Руїс запустив постріл здалеку з лівого флангу в ближній кут, Лівакович випустив м'яч із рук на лінії воріт, але Мората добивав із офсайду.
9'
Руїс не зміг обіграти двох суперників на лівому фланзі штрафного.
7'
Номінальні господарі спокійно себе почувають себе без м'яча в ногах.
5'
Сімон спокійно забрав до рук подачу з правого флангу від Юрановича.
4'
Утримують м'яч на власній половині іспанці.
2'
Заблоковано дальній постріл із лівого флангу від Альби.
1'
Пресинг від Хорватії на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Іспанія — учасник 1/8 фіналу мундіалю.
Інфо
Хорватія — чинний "бронзовий" призер чемпіонату світу.
Інфо
Іспанія натомість здолала Італію (2:1).
Інфо
У півфіналі Хорватія обіграла Нідерланди в овертаймі — 4:2.
Запасні: Кепа, Рая, Карвахаль, Начо, Субіменді, Меріно, Каналес, Фаті, Фран, Родріго, Хоселу, Ольмо.
Іспанія: Сімон — Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба — Родрі, Руїс — Асенсіо, Гаві, Піно — Мората.
Запасні: Лабрович, Івушич, Станишич, Барішич, Маєр, Влашич, Петкович, Муса, Соса, Бельо, Віда.
Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Ерлич, Перішич — Модрич, Брозович, Ковачич — Пашалич, Крамарич, Іванушец.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку фінального поєдинку Ліги націй УЄФА. На полі стадіону Де Кейп (Роттердам, Нідерланди) зіграють Хорватія та Іспанія.
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Анонс матчу Хорватія - Іспанія 18.06.2023, Лига Наций

Поединок між командою Хорватія та командою Іспанія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч состоится на стадіоні Де Куип.

Дата проведення матчу: 18.06.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Хорватія та командою Іспанія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Іспанія, тоді як команда Хорватія залишилася з поразкою . Зіткнення Хорватія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 28.06.2021 закінчилось со счетом: 3:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и De La Fuente, Luis розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хорватія - Іспанія можна подивитися 18.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Хорватія - Іспанія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Прошедший поединок команди Хорватія був зіграний проти Нідерланди - 14.06.2023, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший матч команди Іспанія був зіграний проти Італія - 15.06.2023, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Хорватія - Іспанія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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