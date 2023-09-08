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Грузія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 08 вересня 2023, 19:00 - Стадион Бориса Пайчадзе . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Грузія
0 - 1
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28'
Іспанія
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Хід матчу
22' Альваро Мората
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Грузія
28%
Нічия
25%
Іспанія
47%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Georgia have won 1 times, there have been 0 draws while Spain have won 4 times. The goal difference is 9-2 in favour of Spain.
  • Georgia haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Georges Mikautadze is Georgia's top scorer with 2 goals. Joselu has scored 2 times for Spain.
  • Georgia have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Georgia wins 1st half in 28% of their matches, Spain in 36% of their matches.
  • Georgia wins 28% of halftimes, Spain wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Spain.
  • On their last meeting Spain won by 4 goals.
  • When Georgia leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Spain leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Georgia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Spain is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than Georgia's.
  • Spain have lost just 1 of their last 5 games against Georgia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Georgia won 1, Spain won 4, 0 draws.
  • Georgia scores 0.4 goals in a match against Spain and Spain scores 1.8 goals against Georgia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Georgia and Spain is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Georgia and Spain is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA EURO, Qualification.
  • Georgia scores 3 goals when playing at home and Spain scores 0.83 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Грузія
0
Перемог
4
Ігор
4
Перемог
Іспанія
Чемпіонат світу 2022
05.09.2021 - 21:45 Іспанія 4 - 0 Завершено Грузія
Чемпіонат світу 2022
28.03.2021 - 19:00 Грузія 1 - 2 Завершено Іспанія
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
15.10.2013 - 22:00 Іспанія 2 - 0 Завершено Грузія
Чемпионат мира FIFA 2012/2013
11.09.2012 - 20:30 Грузія 0 - 1 Завершено Іспанія
Останні матчі - Грузія
Евро 2024 2024
20.06.2023 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Грузія П
Евро 2024 2024
17.06.2023 - 21:45 Кіпр 1 - 2 Завершено Грузія В
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 19:00 Грузія 1 - 1 Завершено Норвегія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 18:00 Марокко 3 - 0 Завершено Грузія П
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Гібралтар 1 - 2 Завершено Грузія В
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Останні матчі - Іспанія
Лига Наций 2022-2024
18.06.2023 - 21:45 Хорватія 0 - 1 Завершено Іспанія В
Лига Наций 2022-2024
15.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Італія В
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Іспанія П
Евро 2024 2024
25.03.2023 - 21:45 Іспанія 3 - 0 Завершено Норвегія В
Чемпіонат світу 2022
06.12.2022 - 17:00 Марокко 1 - 0 Завершено Іспанія П
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Новини команд
Головні події
22'
Альваро Мората ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Грузія
28%
Нічия
25%
Іспанія
47%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
13
Gocholeishvili, Giorgi
5
Kverkvelia, Saba
4
Kashia, Guram
16
Irakli Azarov
10
Kiteishvili, Otar
29
Aburjania, Giorgi
9
Lobzhanidze, Saba
34
Gagnidze, Luka
77
Kvaratskhelia, Khvicha
19
Mikautadze, Georges
1
Simon, Unai
2
Данiель Карвахаль
24
Le Normand, Robin
27
Laporte, Aymeric
14
Gaya, Jose
6
Gavi
16
Родрi
8
Ruiz, Fabian
11
Asensio, Marco
19
Альваро Мората
7
Olmo, Dani
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 19
    Mikautadze, Georges
    Півзахисник
  • 10
    Kiteishvili, Otar
    Півзахисник
  • 29
    Aburjania, Giorgi
  • 9
    Lobzhanidze, Saba
    Півзахисник
  • 34
    Gagnidze, Luka
    Півзахисник
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 5
    Kverkvelia, Saba
  • 4
    Kashia, Guram
    Захисник
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 7
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 6
    Gavi
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 27
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Вилли Саньоль
  • De La Fuente, Luis
Статистика матчу
Удари в отвір
1
Удари повз
3
Кутові
2
1
Сейви
2
Штрафні
1
1
Офсайди
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Грузія - Іспанія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
25'
Азарові не дістався до передачі на хід лівим флангом атаки через втручання Гаві.
23'
Лобжанідзе на правому фланзі чужої штрафного штовхнув у спину Гая.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Азарові на лівому фланзі дав Асенсіо подати на голову Мораті в центр штрафного, а той пробив із-під Гочолеішвілі в дальній кут.
20'
Мікаутадзе в центрі штрафного не зачепився за передачу з лівого флангу від Хвічі.
18'
Офсайд
Морату розігнали в офсайд передачею з глибини до лівого флангу штрафного.
16'
Карвахаль чистим підкатом зупинив просування Хвічі лівим флангом атаки.
14'
Небезпечний момент
Ле Норман головою не пустив подачу Ольмо з лівого флангу на дальню стійку на Лапорта, а сам пробив повз ворота.
13'
Кверквелія не пустив на дальню подачу з правого флангу від Асенсіо в напрямку голови Морати.
11'
Іспанці утримують м'яч у центрі поля без просування.
9'
Небезпечний момент
Пас із лівого флангу знайшов Ольмо в центрі штрафного, але удар пішов над воротами.
8'
Мікаутадзе не зачепився за передачу на хід лівим флангом атаки від Хвічі.
6'
Офсайд
Лобжанідзе зіграв у явний офсайд на правий фланг атаки на хід Гочолеішвілі.
5'
У повітрі перебуває м'яч цими хвилинами переважно.
3'
Інфо
Не було гри рукою в тому епізоді, що засвідчив VAR.
2'
Небезпечний момент
У Морати вийшло дістати подачу з лівого флангу на дальній стійці, скинути на Асенсіо позаду, але партнер пробив у захисника.
1'
Іспанці тримають м'яч на старті протистояння.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Запасні Іспанії: Аррісабалага, Рая, Аспілікуета, Бальде, Пау Торрес, Меріно, Вільямс, Хоселу, Д. Гарсія, Баена, Ямал, Субіменді.
Інфо
Стартовий склад Іспанії: Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Гая – Гаві, Родрі, Руїс – Асенсіо, Мората, Ольмо
Інфо
Запасні Грузії: Лорія, Гугешашвілі, Каландадзе, Зівзівадзе, Давіташвілі, Меквабішвілі, Кочорашвілі, Сазонов, Мамучашвілі, Цітаішвілі, Чакветадзе, Двалі.
Інфо
Стартовий склад Грузії: Мамардашвілі – Гочолеішвілі, Кашия, Кверквелія, Азарові – Гагнідзе, Лобжанідзе, Абурджанія, Кітеішвілі – Мікаутадзе, Кварацхелія
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн відбіркового матчу Євро-2024, в якому збірна Грузії прийме Іспанію.
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Анонс матчу Грузія - Іспанія 08.09.2023, Евро 2024

Матч між командою Грузія та командою Іспанія проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Стадион Бориса Пайчадзе.

Дата проведення матчу: 08.09.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Грузія та командою Іспанія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Грузія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Грузія у попередньому футбольному матчі 05.09.2021 закінчилось со счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вилли Саньоль и De La Fuente, Luis розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Грузія - Іспанія можна подивитися 08.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Грузія - Іспанія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Грузія
Країна: Грузия

Предыдущий поединок команди Грузія був зіграний проти Шотландія - 20.06.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Команда гостей

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший матч команди Іспанія був зіграний проти Хорватія - 18.06.2023, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Грузія - Іспанія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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