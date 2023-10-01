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Рома - Servette онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 05 жовтня 2023, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Pajac, Igor
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Servette
Женева
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Хто переможе?
80 Користувачів зробило свій вибір
Рома
36%
Нічия
34%
Servette
30%
Цікаві факти
  • AS Roma have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Servette Geneva have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • AS Roma wins 1st half in 32% of their matches, Servette Geneva in 33% of their matches.
  • AS Roma wins 32% of halftimes, Servette Geneva wins 33%.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Servette Geneva leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Servette Geneva is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Servette Geneva's.
  • AS Roma scores 1.78 goals when playing at home and Servette Geneva scores 1.92 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.10.2023 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Фрозіноне В
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.09.2023 - 21:45 Дженоа 4 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2023/2024
24.09.2023 - 21:45 Торіно 1 - 1 Завершено Рома Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
21.09.2023 - 19:45 Шериф 1 - 2 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.09.2023 - 21:45 Рома 7 - 0 Завершено Емполі В
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Останні матчі - Servette
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Servette 2 - 1 Завершено Лозанна Спорт В
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
27.09.2023 - 21:30 Servette 2 - 2 Завершено Винтертур Н
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
24.09.2023 - 17:30 Luzern 2 - 0 Завершено Servette П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
21.09.2023 - 19:45 Servette 0 - 2 Завершено Славія П
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
03.09.2023 - 15:15 Servette 0 - 1 Завершено Янг Бойз П
Показати більше
Хто переможе?
80 Користувачів зробило свій вибір
Рома
36%
Нічия
34%
Servette
30%
LIVE
Трансляція матчу Рома -
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Судитиме матч хорватський арбітр Ігор Паяч
Головний тренер Роми: Жозе Моурінью
На лаві запасних: Боер, Д'Aлессіо, Дібала, Залевський, Карсдорп, Кошта Джедісон, Манніні, Пагано, Патрісіу, Пеллегріні, Пізіллі, Спінаццола
Інфо
Стартовий склад Роми (3-5-2): Свілар - Н'Діка, Крістанте, Манчіні - Ель-Шараві, Ауар, Паредес, Бове, Челік - Белотті, Лукаку
Головний тренер Серветту: Рене Вайлер
На лаві запасних: Бессон, Диба, Дулайн, Хенчоз, Оуттара, Сімо, Болла, Гійємено, Конья, Малль, Туаті
Інфо
Стартовий склад Серветту (4-4-2): Фрік - Мазіку, Севереін, Влойоз, Цунемото - Кутеша, Ондуа, Антунеш, Стеванович - Бедія, Крівеллі
В минулому турі Рома одержала виїзну перемогу над молдавським Шерифом (2:1), а Серветт вдома програв чеській Славія Прага (0:2). За результатами минулого туру Рома, відповідно, ділить першу сходинку з празьким клубом, а Серветт займає останнє місце разом з клубом з Тирасполя
Матч пройде в Римі на арені "Стадіо Олімпіко" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Доброго вечора, любі читачі! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу другого туру групи G Ліги Європи Рома - Серветт
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Анонс матчу Рома - 05.10.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Рома (Рим) та командою (Женева) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 05.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - можна подивитися 05.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти Фрозіноне - 01.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: (Женева)
Країна: Швейцария

Предыдущий поединок команди був зіграний проти Лозанна Спорт - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Швейцарії 2023/2024 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу Рома - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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