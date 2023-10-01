Рома - Servette онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - 05.10.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Рома (Рим) та командою (Женева) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 05.10.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - можна подивитися 05.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти Фрозіноне - 01.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: (Женева)

Країна: Швейцария



Предыдущий поединок команди був зіграний проти Лозанна Спорт - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Швейцарії 2023/2024 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу Рома - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.