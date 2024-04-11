Рома - Мілан онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 18.04.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою "Мілан" (Милан):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рома, тоді як команда "Мілан" залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та Рома у попередньому футбольному матчі 11.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Де Росси, Даниэле и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий матч команди Рома був зіграний проти "Мілан" - 11.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Попередній матч команди "Мілан" був зіграний проти Сассуоло - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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