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Рома - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 18 квітня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
2 - 0
Оновити
26'
Мілан
Милан
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Хід матчу
12' Mancini, Gianluca
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Рома
40%
Нічия
27%
Мілан
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and AC Milan is 1-2. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 12 times, there have been 11 draws while AC Milan have won 11 times. The goal difference is 44-39 in favour of AS Roma.
  • During the last 69 meetings, AS Roma have won 20 times, there have been 22 draws while AC Milan have won 27 times. The goal difference is 93-89 in favour of AC Milan.
  • AS Roma's last home win against AC Milan was in 2019.
  • AS Roma have won 5 home matches in a row.
  • AC Milan have a winning streak of 4 matches away from home.
  • The result of the first leg: AC Milan - AS Roma 0-1.
  • AS Roma have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • AS Roma wins 1st half in 37% of their matches, AC Milan in 47% of their matches.
  • AS Roma wins 37% of halftimes, AC Milan wins 47%.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than AC Milan.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, AC Milan won 2, 2 draws.
  • AS Roma scores 1.2 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 1.6 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and AC Milan is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and AC Milan is 0.8.
  • AS Roma scores 2.14 goals when playing at home and AC Milan scores 1.76 goals when playing away (on average).
  • AS Roma haven't lost in their last 4 games.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • AC Milan have lost none of their last 5 away matches.
Особисті зустрічі
Рома
8
Перемог
26
Ігор
8
Перемог
Мілан
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Мілан 0 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
14.01.2024 - 21:45 Мілан 3 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.09.2023 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.04.2023 - 19:00 Рома 1 - 1 Завершено Мілан
Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Мілан 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.04.2024 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.04.2024 - 19:00 Лечче 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.03.2024 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Сассуоло В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Рома П
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Сассуоло 3 - 3 Завершено Мілан Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Мілан 0 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.04.2024 - 16:00 Мілан 3 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.03.2024 - 21:45 Фіорентина 1 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.03.2024 - 16:00 Еллас Верона 1 - 3 Завершено Мілан В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Mancini, Gianluca
12'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Рома
40%
Нічия
27%
Мілан
33%
Склади команд
99
Svilar, Mile
37
Леонардо Спінаццола
6
Smalling, Chris
23
Mancini, Gianluca
19
Celik, Zeki
52
Едоардо Бове
16
Paredes, Leandro
7
Лоренцо Пеллегріні
21
Пауло Дібала
90
Ромелу Лукаку
92
El Shaarawy, Stephan
16
Maignan, Mike
2
Давіде Калабрія
46
Gabbia, Matteo
23
Tomori, Fikayo
19
Hernandez, Theo
80
Musah, Yunus
4
Bennacer, Ismael
11
Крістіан Пулішич
8
Рубен Лофтус-Чік
10
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
Стартовий склад
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 52
    Едоардо Бове
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
    12
  • 19
    Celik, Zeki
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 4
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Де Росси, Даниэле
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
Кутові
3
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
48%
Володіння м'ячем
52%
Удари повз
2
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Мілан"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рома продовжує принижувати суперника! Пеллегріні віддає передачу на хід Лукаку, яку Ромелу виграє у Габбії, не дивлячись на падіння на газон, і віддає передачу у штрафний майданчик, але її перехоплює все той же Габбія та намагається вибити м'яч, але в результаті віддає м'яч прямо у ноги Дибали, який потужним ударом у дальній кут, під саму стійку, відправляє м'яч у сітку! Рахунок стає 2:0 на користь Роми у матчі і 3:0 за сумою двох зустрічей
20'
Кутовий
Знову кутовий виконали россонері і цього разу Габбія виграв верхову боротьбу та скинув на дальню стійку, де перебував Леау, але Рафаел не встиг за м'ячем
20'
Небезпечний момент
Неймовірний удар від Лофтус-Чіка з меж штрафного майданчику і після відскоку від газону м'яч влучає у поперечину, після чого його вибивають на кутовий
17'
Кутовий
Гості виконали ще один кутовий і після навісу у карному майданчику Роми почалася повна метушня, декілька гравців з обох команд опинилися на газоні, обидва колективи апелювали до арбітра з приводу порушення правил, але не дивлячись на те, що м'яч був у руках у Свілара, арбітр зафіксував порушення правил в атаці
15'
Ернндес спробував пробити з-за меж штрафного майданчику, але відправив м'яч значно вище воріт
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рома виходить вперед! Манчіні виграв боротьбу у суперника за межами штрафного майданчику, віддав передачу на Пеллегріні, який пробив по воротах, але влучив у стійку, і поки Меньян лежав на газоні, Манчіні чудово зіграв на добиванні та відправив м'яч у порожні ворота! Рахунок стає 1:0 на користь Роми у матчі і 2:0 за сумою двох поєдинків
9'
У Римі сьогодні лише дощило, але фанати зуміли зробити над всім полем "туман" і видимість стала набагато меншою
7'
Поки россонері заволоділи м'ячем і катають його по полю, шукаючи варіанти розвитку своєї атаки
5'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після навісу Смоллінг виграє верхову боротьбу та вибиває м'яч
3'
Перші хвилини матчу вовки контролюють м'яч і намагаються забити швидкий гол
1'
Лукаку прорвався лівим флангом та виконав простріл, але він був перехоплений суперниками
1'
Свисток
Шимон Марциняк дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
На Стадіо Олімпіко панує неймовірна атмосфера і весь стадіон співає клубні пісні на підтримку своєї команди
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Польщі: Шимон Марциняк
Головний тренер Мілану: Стефано Піолі
На лаві запасних: Адлі, Бартезагі, Дзеролі, Йович, Нава, Окафор, Рейндерс, Спортьєлло, Терраччано, Тіав, Флоренці, Чуквуезе
Інфо
Стартовий склад Мілану (4-2-3-1): Меньян - Ернандес, Томорі, Габбія, Калабрія - Боннасер, Муса - Леау, Лофтус-Чік, Пулішич - Жиру
Головний тренер Роми: Даніеле Де Россі
На лаві запасних: Азмун, Анхеліно, Ауар, Бальданці, Боер, Ебрахам, Залевський, Карсдорп, Кошта Джедісон, Льоренте, Патрісіу, Санчеш
Інфо
Стартовий склад Роми (4-3-3): Свілар - Спінаццола, Смоллінг, Манчіні, Челік - Бове, Паредес, Пеллегріні - Дибала, Лукаку, Ель-Шаараві
Нагадаємо, що у першому матчі, який пройшов на Сан-Сіро, римляни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Манчіні і напередодні матчу Рома має перевагу над суперником в один м'яч
Матч пройде у Римі на Стадіо Олімпіко та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи, в якому Рома прийме у гостях Мілан
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Анонс матчу Рома - "Мілан" 18.04.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 18.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою "Мілан" (Милан):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рома, тоді як команда "Мілан" залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та Рома у попередньому футбольному матчі 11.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Де Росси, Даниэле и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Мілан" можна подивитися 18.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - "Мілан", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий матч команди Рома був зіграний проти "Мілан" - 11.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Попередній матч команди "Мілан" був зіграний проти Сассуоло - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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