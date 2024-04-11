Рома - Мілан онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Рома продовжує принижувати суперника! Пеллегріні віддає передачу на хід Лукаку, яку Ромелу виграє у Габбії, не дивлячись на падіння на газон, і віддає передачу у штрафний майданчик, але її перехоплює все той же Габбія та намагається вибити м'яч, але в результаті віддає м'яч прямо у ноги Дибали, який потужним ударом у дальній кут, під саму стійку, відправляє м'яч у сітку! Рахунок стає 2:0 на користь Роми у матчі і 3:0 за сумою двох зустрічей