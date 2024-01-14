  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Мілан - Рома Дивитися онлайн
У тренді

Мілан - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 11 квітня 2024, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 1
Оновити
38'
Рома
Рим
Дивитись трансляцію
Хід матчу
17' Mancini, Gianluca 33' Крістіан Пулішич
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
50%
Нічия
27%
Рома
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and AS Roma when AC Milan is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and AS Roma is 2-1. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 16 times, there have been 11 draws while AS Roma have won 7 times. The goal difference is 54-44 in favour of AC Milan.
  • During the last 68 meetings, AC Milan have won 27 times, there have been 22 draws while AS Roma have won 19 times. The goal difference is 93-88 in favour of AC Milan.
  • AS Roma's last away win against AC Milan was in 2017.
  • AC Milan have a winning streak of 7 matches.
  • AC Milan haven't lost in their last 8 games.
  • AC Milan haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, AC Milan have not lost to AS Roma in their last 6 encounters.
  • AC Milan have scored at least one goal for 29 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 50% of their matches, AS Roma in 37% of their matches.
  • AC Milan wins 50% of halftimes, AS Roma wins 37%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 2 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than AC Milan.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AC Milan have lost just 0 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 3, AS Roma won 0, 2 draws.
  • AC Milan scores 2.2 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.2 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and AS Roma is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and AS Roma is 1.2.
  • AC Milan scores 2.06 goals when playing at home and AS Roma scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • AC Milan have won 3 home matches in a row.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AS Roma have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Мілан
8
Перемог
25
Ігор
7
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
14.01.2024 - 21:45 Мілан 3 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.09.2023 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.04.2023 - 19:00 Рома 1 - 1 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.01.2023 - 21:45 Мілан 2 - 2 Завершено Рома
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.04.2024 - 16:00 Мілан 3 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.03.2024 - 21:45 Фіорентина 1 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.03.2024 - 16:00 Еллас Верона 1 - 3 Завершено Мілан В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 19:45 Славія 1 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.03.2024 - 16:00 Мілан 1 - 0 Завершено Емполі В
Показати більше
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.04.2024 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.04.2024 - 19:00 Лечче 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.03.2024 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Сассуоло В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.03.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 2 Завершено Рома Н
Показати більше
Новини команд
Манчестер Юнайтед цікавиться лідером Мілана 11.04.2024 в 14:47 Манчестер Юнайтед цікавиться лідером Мілана Про це повідомляє Fichajes
Мілан - Рома. Анонс та прогноз матчу Ліги Європи на 11.04.2024 11.04.2024 в 01:21 Мілан - Рома. Анонс та прогноз матчу Ліги Європи на 11.04.2024 Чудова реклама Ліги Європи
Де Россі: Ми добре знаємо, наскільки сильні гравці Мілана 10.04.2024 в 23:31 Де Россі: Ми добре знаємо, наскільки сильні гравці Мілана Фахівець прокоментував матч чвертьфіналу ЛЄ
Мілан - Рома. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи 10.04.2024 в 16:26 Мілан - Рома. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи Італійське протистояння – дивитися онлайн чвертьфінал Ліги Європи
Головні події
Крістіан Пулішич
33'
17'
Mancini, Gianluca ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
50%
Нічия
27%
Рома
23%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
28
Thiaw, Malick
46
Gabbia, Matteo
2
Давіде Калабрія
14
Reijnders, Tijani
4
Bennacer, Ismael
10
Leao, Rafael
8
Рубен Лофтус-Чік
11
Крістіан Пулішич
9
Олів'є Жиру
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
6
Smalling, Chris
23
Mancini, Gianluca
37
Леонардо Спінаццола
7
Лоренцо Пеллегріні
4
Cristante, Bryan
16
Paredes, Leandro
92
El Shaarawy, Stephan
90
Ромелу Лукаку
21
Пауло Дібала
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
    33
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 4
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 19
    Celik, Zeki
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
    17
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Де Росси, Даниэле
Статистика матчу
Удари повз
2
49%
Володіння м'ячем
51%
1
Удари в отвір
3
2
Штрафні
4
4
Кутові
2
2
Сейви
1
4
Фоли
2
2
Блоковано ударів
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - Рома
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
30'
21'
Мілан активізувався, заробив декілька кутових і був близький до того, щоб створити серйозну загрозу воротам, але кожен раз чогось не вистачило.
17'
Гоооол!!!
Рома відкриває рахунок з кутового! Манчіні увірвався на лінію воротарського, вистрибнув вище за всіх і впевнено відправив мʼяч у дальній кут.
16'
Жовта картка
Піолі вже встиг заробити жовту картку за надмірні емоції на бровці.
16'
Небезпечний момент
Мʼяч ледь не опинився у воротах Мілана! Меньяну довелося рятувати команду після удару Ель-Шаараві, який ще й підправив захисник.
8'
Але перший удар саме за россонері. Лофтус-Чік потужно приклався з-за меж штрафного, Свілар парирував.
3'
Рома починає активніше. Мілан, незважаючи на рідні стіни, майже всім складом за лінією мʼяча.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Нава (в), Спортьєлло (в), Адлі, Дзеролі, Йович, К'єр, Муса, Окафор, Терраччано, Флоренці, Чуквуезе.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Меньян — Ернандес, Тіав, Габбія, Калабрія (к) — Рейндерс, Беннасер — Леау, Лофтус-Чік, Пулішич — Жиру. Головний тренер — Стефано Піолі.
Запасні: Боер (в), Патрісіу (в), Анхеліньйо, Ауар, Бальданці, Бове, Абрахам, Залевський, Карсдорп, Кошта Джедісон, Льоренте, Санчеш.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Спінаццола, Манчіні, Смоллінг, Челік — Паредес, Крістанте, Пеллегріні (к) — Дібала, Лукаку, Ель-Шаараві. Головний тренер — Даніеле Де Россі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію першого матчу чвертьфіналу Ліги Європи між Міланом і Ромою.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Вікторія Вікторія 0 Фіорентина Фіорентина 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Олімпіакос Олімпіакос 3 Фенербахче Фенербахче 2 Завершено 05:00 - Сьогодні Барселона Барселона 2 Тальєрес Тальєрес 2 Завершено 03:30 - Сьогодні Фламенго Фламенго 2 Palestino Palestino 0 Завершено 01:00 - Сьогодні Cerro Porteno Cerro Porteno 1 Альянса Ліма Альянса Ліма 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Мілан" - Рома 11.04.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 11.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Мілан", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та Рома у попередньому футбольному матчі 14.01.2024 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - Рома можна подивитися 11.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Минулий матч команди "Мілан" був зіграний проти Лечче - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Лаціо - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.