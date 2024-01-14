Мілан - Рома онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 11.04.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Мілан", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та Рома у попередньому футбольному матчі 14.01.2024 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Минулий матч команди "Мілан" був зіграний проти Лечче - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Лаціо - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.
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