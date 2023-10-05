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Servette - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 30 листопада 2023, 22:00 - Стад де Женев . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниел Стефански
Рейтинг матчу:
Servette
Женева
0 - 1
Оновити
33'
Рома
Рим
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Хід матчу
21' Ромелу Лукаку
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Servette
39%
Нічия
29%
Рома
32%
Цікаві факти
  • Servette Geneva have a winning streak of 6 matches.
  • Servette Geneva haven't lost in their last 9 games.
  • Servette Geneva have won 6 home matches in a row.
  • Servette Geneva haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Servette Geneva have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Servette Geneva wins 1st half in 33% of their matches, AS Roma in 38% of their matches.
  • Servette Geneva wins 33% of halftimes, AS Roma wins 38%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 4 goals.
  • When Servette Geneva leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Servette Geneva is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than Servette Geneva.
  • Servette Geneva's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Servette Geneva scores 1.87 goals when playing at home and AS Roma scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Servette
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Рома
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершено Servette
Останні матчі - Servette
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
26.11.2023 - 17:30 Servette 2 - 0 Завершено Grasshopper Club Zurich В
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
12.11.2023 - 17:30 Servette 4 - 1 Завершено Базель В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Servette 2 - 1 Завершено Шериф В
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
04.11.2023 - 21:30 Цюрих 0 - 2 Завершено Servette В
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Servette 4 - 2 Завершено Luzern В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 19:00 Рома 3 - 1 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Лаціо 0 - 0 Завершено Рома Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Славія 2 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.11.2023 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.10.2023 - 19:00 Інтер 1 - 0 Завершено Рома П
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Головні події
21'
Ромелу Лукаку ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Servette
39%
Нічия
29%
Рома
32%
Склади команд
32
Жеремі Фрік
6
Baron, Anthony
19
Severin, Yoan
4
Rouiller, Steve
3
Tsunemoto, Keigo
77
Bolla, Bendeguz
5
Гаель Ондуа
8
Cognat, Timothe
9
Stevanovic, Miroslav
29
Bedia, Chris
17
Kutesa, Dereck
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
14
Дiего Льоренте
5
N Dicka, Evan
92
El Shaarawy, Stephan
22
Aouar, Houssem
16
Paredes, Leandro
4
Cristante, Bryan
52
Едоардо Бове
21
Пауло Дібала
90
Ромелу Лукаку
Стартовий склад
  • 29
    Bedia, Chris
    Форвард
  • 17
    Kutesa, Dereck
  • 77
    Bolla, Bendeguz
  • 5
    Гаель Ондуа
    Півзахисник
  • 8
    Cognat, Timothe
    Півзахисник
  • 9
    Stevanovic, Miroslav
    Півзахисник
  • 6
    Baron, Anthony
    Захисник
  • 19
    Severin, Yoan
    Захисник
  • 4
    Rouiller, Steve
    Захисник
  • 3
    Tsunemoto, Keigo
    Захисник
  • 32
    Жеремі Фрік
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
    21
  • 22
    Aouar, Houssem
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 52
    Едоардо Бове
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 14
    Дiего Льоренте
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рене Вейлер
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
3
Штрафні
5
5
Фоли
2
40%
Володіння м'ячем
60%
2
Удари в отвір
1
3
Удари повз
1
Сейви
2
2
Кутові
1
Блоковано ударів
3
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу - Рома
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
28'
Серветт також не полишає спроб забити. В основному це удари з дальньої-середньої дистанції. Щойно другий вистріл Конья за сьогодні зазнав невдачі.
25'
Небезпечний момент
Лукаку мав ще одну нагоду відзначитись, але в дотик після пасу Ауара запустив мʼяч над воротами.
22'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Рома! Творець цього голу — Льоренте. Саме він протягнув мʼяч аж до карного й асистував Лукаку. Бельгієць був настільки самотнім біля чужих воріт, що виникли підозри про офсайд, але насправді все було за правилами.
16'
Рома трохи прийшла до тями та почала атакувати, але браку в їхніх діях чимало. Особливо вирізняється Ель-Шаараві своїми невдалими навісами.
12'
Небезпечний момент
Болла мав по-справжньому небезпечний момент! Свілар зреагував і дістав мʼяч з-під поперечки, а так це міг бути гол.
10'
Ще удар від Серветта. Конья стріляв у ближній з лінії карного, трохи не вистачило до цілі.
7'
А от після спроби Цунемото Свілару довелося вступити в гру. Без особливих труднощів голкіпер Роми накрив мʼяч.
6'
Бедія пробив здалеку вище воріт. Жодної загрози володінням Свілара.
5'
Початок за Ромою, але це не означає, що вони створюють моменти. Якісної комбінаційної гри поки не видно.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Даніель Стефанський (Польща).
Запасні: Бессон (в), Обер (в), Діба, Маньїн, Уаттара, Війо, Антунеш, Гійємено, Туаті.
Інфо
Стартовий склад Серветта: Фрік — Барон, Северін, Рульє, Цунемото — Болла, Ондуа, Конья, Стеванович — Бедія, Кутеша. Головний тренер — Рене Вейлер.
Запасні: Боер (в), Патрісіу (в), Белотті, Залевський, Карсдорп, Керубіні, Манчіні, Пагано, Пеллегріні, Піціллі, Санчеш, Спінаццола.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Ель-Шаараві, Ндіка, Льоренте, Челік — Бове, Крістанте (к), Паредес, Ауар — Лукаку, Дибала. Головний тренер — Жозе Моурінью.
По мотивації: Ромі сьогодні потрібно не програти, щоб забезпечити собі плей-офф і виграти, щоб не грати у 1/16. Для Серветта ситуація протилежна, їм потрібно обов’язково перемагати.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи Серветт – Рома.
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Анонс матчу - Рома 30.11.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою (Женева) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Стад де Женев.

Дата проведення матчу: 30.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между (Женева) та командою Рома (Рим):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та у попередньому футбольному матчі 05.10.2023 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рене Вейлер и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу - Рома можна подивитися 30.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: (Женева)
Країна: Швейцария

Предыдущий поединок команди був зіграний проти - 26.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Швейцарії 2023/2024 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти "Удінезе" - 26.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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