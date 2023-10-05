Servette - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу - Рома 30.11.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою (Женева) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Стад де Женев.

Дата проведення матчу: 30.11.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между (Женева) та командою Рома (Рим):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та у попередньому футбольному матчі 05.10.2023 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рене Вейлер и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: (Женева)

Країна: Швейцария



Предыдущий поединок команди був зіграний проти - 26.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Швейцарії 2023/2024 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти "Удінезе" - 26.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

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