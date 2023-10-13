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Нідерланди - Франція онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 13 жовтня 2023, 21:45 - Йохан Кройф Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Нідерланди
0 - 2
Оновити
67'
Франція
Дивитись трансляцію
Хід матчу
7' Кіліан Мбаппе 29' Veerman, Joey 38' Weghorst, Wout Вийшов: Malen, Donyell
46' De Roon, Marten Вийшов: Wieffer, Mats 51' Dumfries, Denzel 53' Кіліан Мбаппе
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
34%
Нічия
31%
Франція
34%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Netherlands playing at home, Netherlands have won 2 times, there have been 1 draws while France have won 2 times. The goal difference is 7-6 in favour of Netherlands.
  • During the last 11 meetings, Netherlands have won 3 times, there have been 2 draws while France have won 6 times. The goal difference is 19-12 in favour of France.
  • Netherlands have a winning streak of 3 matches in UEFA EURO, Qualification.
  • France have a winning streak of 5 matches in UEFA EURO, Qualification.
  • Did you know that France scores 27% of their goals between the minutes 0-15?
  • When playing at home, Netherlands have not conceded a goal so far this season.
  • When playing away, France have not conceded a goal so far this season.
  • Denzel Dumfries has assisted the most goals for Netherlands with 6. Kylian Mbappe is France's biggest assister (2).
  • Netherlands have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • France have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Netherlands wins 1st half in 54% of their matches, France in 53% of their matches.
  • Netherlands wins 54% of halftimes, France wins 53%.
  • The winner of their last meeting was France.
  • On their last meeting France won by 4 goals.
  • When Netherlands leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When France leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Netherlands is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When France is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, France has better performance than Netherlands.
  • France's performance of the last 5 matches is better than Netherlands's.
  • France have lost just 1 of their last 5 games against Netherlands (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Netherlands won 1, France won 4, 0 draws.
  • Netherlands scores 0.6 goals in a match against France and France scores 2.2 goals against Netherlands (on average).
  • Average number of goals in meetings between Netherlands and France is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Netherlands and France is 1.4.
  • Netherlands scores 2.25 goals when playing at home and France scores 1.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Нідерланди
1
Перемог
6
Ігор
5
Перемог
Франція
Евро 2024 2024
24.03.2023 - 21:45 Франція 4 - 0 Завершено Нідерланди
Лига Наций 2018/2019
16.11.2018 - 21:45 Нідерланди 2 - 0 Завершено Франція
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
31.08.2017 - 21:45 Франція 4 - 0 Завершено Нідерланди
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
10.10.2016 - 21:45 Нідерланди 0 - 1 Завершено Франція
Останні матчі - Нідерланди
Останні матчі - Франція
Міжнародні товариські матчі 2023
12.09.2023 - 22:00 Німеччина 2 - 1 Завершено Франція П
Евро 2024 2024
07.09.2023 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Ірландія В
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 21:45 Франція 1 - 0 Завершено Греція В
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Гібралтар 0 - 3 Завершено Франція В
Евро 2024 2024
27.03.2023 - 21:45 Ірландія 0 - 1 Завершено Франція В
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Новини команд
Головні події
53'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
Dumfries, Denzel
51'
De Roon, Marten
Вийшов: Wieffer, Mats
46'
Weghorst, Wout
Вийшов: Malen, Donyell
38'
Veerman, Joey
29'
7'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
34%
Нічия
31%
Франція
34%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
5
Натан Аке
4
Вірджил ван Дейк
4
Geertruida, Lutsharel
5
Hartman, Quilindschy
23
Veerman, Joey
15
De Roon, Marten
2
Dumfries, Denzel
20
Simons, Xavi
9
Weghorst, Wout
14
Reijnders, Tijani
16
Maignan, Mike
7
Clauss, Jonathan
13
Ібраїма Конате
21
Hernandez, Lucas
19
Hernandez, Theo
18
Tchouameni, Aurelien
7
Антуан Грiзманн
25
Адріен Рабіо
11
Кінгслі Коман
23
Kolo Muani, Randal
7
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 20
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 9
    Weghorst, Wout
    Форвард
    38
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 5
    Hartman, Quilindschy
    Захисник
  • 23
    Veerman, Joey
    Півзахисник
    29
  • 15
    De Roon, Marten
    46
  • 2
    Dumfries, Denzel
    51
  • 5
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 4
    Geertruida, Lutsharel
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 23
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    53 7
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 21
    Hernandez, Lucas
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рональд Куман
  • Дидье Дешам
Статистика матчу
3
Удари в отвір
5
5
Штрафні
15
4
Офсайди
1
11
Фоли
4
43%
Володіння м'ячем
57%
3
Сейви
3
2
ЖК
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
1
Кутові
2
LIVE
Трансляція матчу Нідерланди - Франція
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
61'
Кутовий
Ще один кутовий для французів. Грізман навішує з правого флангу, суперники вибивають м'яч
60'
Кутовий
Другий кутовий в матчі, перший для збірної Франції. "Мушкетери" його розіграли, але пробити по воротах так і не змогли
59'
Гості не зупиняються та продовжують йти в атаку заробляючи кутовий
58'
Гравці збірної Нідерландів повірили, що можуть забити і почали грати вже більш активно
57'
Офсайд
Фелікс Цваєр вказує на ворота французів сигналізуючи про те, що гол не зараховано! Рахунок залишається 2:0 і ворота французів досі сухі весь відбір до Євро 2024
56'
Інфо
Лайнцмен підіймає прапорець фіксуючи положення поза грою. Чекаємо перегляд VAR
55'
Гоооол!!!
ГОЛ!!! Аке віддає чудовий пас на Малена на дальню стійку, а той забиває м'яч у порожні ворота і зменшує відрив суперника! Перший пропущений гол французів на цьому відборі
54'
Господарі розвели з центра поля та пішли в свою атаку
53'
Гоооол!!!
ГОЛ!!! Дубль робить Мбаппе! Неймовірний гол забиває француз! Він проходить до лінії штрафного майданчику та пробиває по воротах прямо під саму поперечину! Вербругген просто не дотягнувся до цього м'яча! 2:0 на користь гостей
По жовтим карткам антилідер цього матчу - збірна Нідерландів. У господарів два попередження, а у французів поки жодного
51'
Жовта картка
Дюмфріс збиває з ніг суперника на своїй половині поля аби зірвати атаку збірної Франції, за що Фелікс Цваєр й показує нідерландцю жовту картку
50'
Коман опиняється на газоні після зіткнення з суперником, але обходиться без допомоги лікарів
48'
Коман виконує навіс у карний майданчик господарів, але навіс досить слабкий і летить прямо у руки Вербруггена
49'
Небезпечний момент
Мален отримує пас в карному майданчику збірної Франції, розвертається та б'є по воротах, але м'яч пригальмовується після попадання в суперника і Меньян спокійно забирає м'яч
47'
Французи повернули собі м'яч і шукають варіанти розвитку своєї атаки
46'
Французи розвели м'яч з центра поля, але дуже швидко його втратили і м'яч вже в гравців збірної Нідерландів
46'
Свисток
Фелікс Цваєр дає свисток про початок другого тайму
Заміна
Другу заміну у перерві проводить Рональд Куман. Замість де Рона на поле вийшов Віффер
Гравці обох збірних повертаються на поле
Чудовий футбол демонструють обидві збірні. Французи виглядають краще, а Нідерландці більше "кусаються" в атаці виходячи у небезпечні контратаки. "Мушкетери" мінімально ведуть у рахунку, але суперники створюють дуже багато небезпечних моментів і цей рахунок дуже хиткий. Сподіваюся, що у другому таймі нас чекатиме не менш цікавий футбол, адже французи намагатимуться забити ще мінімум один гол, аби закріпити рахунок, а господарі будуть намагатися відігратися
45+3'
Свисток
Фелікс Цваєр дає свисток про завершення першого тайму
45+2'
Небезпечний момент
Чудовий навіс зі штрафного у карний майданчик французів, але м'яч перелітає всіх гравців і господарі не змогли завдати удару по воротах
45+1'
Інфо
До першого тайму додано дві хвилини
45'
Небезпечний момент
Гартман виконує чудовий удар по воротах з-за меж штрафного майданчику, м'яч летить прямо під поперечину і Меньян перехоплює цей удар, хоча не фіксує м'яч і той ледве не залітає у ворота і французький голкіпер на дограванні забирає м'яч до рук
44'
Господарі контролюють м'яч, але поки перепасовуються на чужій половині поля
43'
Небезпечний момент
Небезпечна атака від французів. Грізман віддає пас на Мбаппе, той пробиває по воротах і влучає у Дюмфріса, на підбиранні знову гравець ПСЖ, але після чергової спроби удару м'яч виходить за межі поля
42'
Мбаппе забіг в карний майданчик суперника, але так і не зміг виконати ані навіс, ані віддати пас і випустив м'яч за межі поля
41'
Французи перехоплювали м'яч, але втратили його в центрі поля, тепер м'яч знову у "летючих голландців"
40'
Господарі контролюють м'яч та намагаються розвинути свою атаку, але поки невдало
39'
Небезпечний момент
Небезпечний удар від Чуамені з-за меж карного майданчику, але удар у ближній кут, саме там де стояв Вербругген і голкіпер забирає м'яч до рук
38'
Заміна
Очікувана заміна від Рональда Кумана. Замість травмованого Вегхорста на поле виходить Мален
37'
Коман вбігав в карний майданчик суперника, але захисник збірної Нідерландів випередив француза
36'
Небезпечний момент
Сімонс пробиває з-за меж штрафного майданчику, Меньян реагує та відбиває цей удар
Інфо
Поки команди мають рівну статистику по ударам по воротах. У обох збірних по три удари. Тільки у збірної Франції всі удари в площину воріт, а у збірної Нідерландів тільки один
34'
І знову контратака французів, знову з м'ячем біжить Мбаппе і захисникам збірної Нідерландів доводить лише збивати його з ніг в центрі поля, аби зупинити його
33'
Господарі побігли в атаку, але суперник чудово обороняється
32'
Небезпечний момент
Французи отримали право на доволі небезпечний стандарт метрів з 22-25. Грізман виконує навіс, Коман пробиває головою, але удар слабкий і Вербругген забирає м'яч до рук
31'
Рональд Куман вже готує заміну травмованому гравці, але поки Вегхорст повертається на поле
31'
Нападнику збірної Нідерландів доводить покинути поле задля отримання допомоги
30'
Невеличка пауза в матчі. Вегхорст після зіткнення з Грізманом опинився на газоні та потребує допомоги від лікарів команди
29'
Жовта картка
Перше попередження в матчі. Верман збиває з ніг в підкаті Мбаппе, чим зриває атаку французів і Фелікс Цваєр показує "гірчичник" гравцю збірної Нідерландів
28'
Кутовий
Перший кутовий в матчі. Господарі виконують навіс з правого флангу, Ван Дейк намагається пробити головою, але невдало і французи вибивають м'яч за подалі від воріт
27'
Небезпечний момент
Сімонс б'є з лінії карного майданчику і м'яч після рикошету летить повз ворота
27'
Небезпечний момент
Верман отримує пас на одинадцять метрів і б'є по воротах, але м'яч летить вище
26'
"Летючі голандці" з м'ячем на чужій половині поля та намагаються розвинути свою атаку
25'
Коман отримував перспективну передачу, але не встиг за м'ячем і випустив його за межі поля
24'
Мбаппе з м'ячем на лівому фланзі віддає діагональну передачу задля розвитку атаки своєї команди, але суперники впевнено пресингують і французам доводить повернути м'яч в центральну частину
23'
Офсайд
Дюмфріс отримує пас від Ван Дейка, збирався вже бігти в атаку, але пролунав свисток арбітра, який зафіксував положення поза грою
22'
Чуамені пробивав по воротах з-за меж штрафного майданчику, але удар вийшов невдалим, слабким та прямо у руки Вербруггена
21'
Коло Муані біг в атаку, віддав пас на хід на Тео Ернандеса, суперники перехопили м'яч
20'
Господарі поля тільки но намагалися вийти в атаку, але втратили м'яч тільки но перейшовши центральну лінію
19'
Небезпечний момент
Небезпечне закидання від Комана в карний майданчик суперника, але м'яч перелітає Коло Муані та Мбаппе і виходить за межі поля
18'
Гості контролюють м'яч на своїй половині поля
17'
Французи грають досить спокійно, а розвиток своїх атак розпочинають від своїх воріт
16'
Грізман виконує скидку на Коло Муані, але голкіпер збірної господарів перехоплює м'яч
15'
Коман спробував пробити по воротах, але удар занадто слабкий і Вербругген спокійно забрав м'яч
14'
Інфо
Володіння м'ячем на боці гостей. У збірної Франції - 60%, а у збірної Нідерландів відповідно 40%
13'
Поки гра йде в центрі поля, без особливих змін та загострень від обох команд
12'
Французи намагалися створити свою атаку, але втратили м'яч
11'
"Летючі голландці" контролюють м'яч, але перейти центр поля їм поки не вдається
10'
Офсайд
Рейндерс робить рахунок по офсайдам 1:1
9'
Офсайд
Перший офсайд в матчі. Мбаппе занадто поспішив в атаку і забіг за лінію останнього захисника
8'
Нідерландці розвели м'яч з центра поля і одразу побігли в атаку, але порушили правила проти Комана
7'
Гоооол!!!
ГОЛ!!! Перша атака і перший гол! Коман віддає пас на Грізмана, той на Клоса і останній закидає на Мбаппе, а нападник ПСЖ чудовим ударом зльоту пробиває по воротах, Вербругген безсильний проти цього удару
6'
Дюмфріс виконав прострільну передачу в карний майданчик "мушкетерів", Меньян чудово на виході забирає м'яч до рук
5'
Закидання в карний майданчик Франції, але французи перехопили м'яч
4'
Господарі контролювали м'яч, але втратили його на чужій половині поля
3'
М'яч досі у гостей, а "летючі голландці" не можуть його перехопити поки
2'
Французи перехопили м'яч і поки катають його на своїй половині поля
1'
Першу хвилину господарі контролювали м'яч, але після невдалого закидання його випустили за межі поля
1'
Свисток
Фелікс Цваєр дає свисток про початок матчу
Гравці збірної Нідерландів розпочнуть цей матч з центра поля
Гравці обох збірних вже на полі та прослуховують національні гімни своїх держав
Інфо
Судити матч буде арбітр з Німеччини Фелікс Цваєр
Головний тренер збірної Нідерландів: Рональд Куман
На лаві запасних: Бергвейн, Блінд, Броббі, ван де Вен, Віффер, Де Врей, Мален, Матсен, Нопперт, Олей, Стенгс, Фрімпонг
Інфо
Стартовий склад збірної Нідерландів (3-4-3): Вербругген - Аке, Ван Дейк, Геертрейда - Гартман, Верман, де Рон, Дюмфріс - Сімонс, Вегхорст, Рейндерс
Головний тренер збірної Франції: Дідьє Дешам
На лаві запасних: Ареола, Густо, Дембеле, Жиру, Камавінга, Камара, Люкеба, Павар, Самба, Тодібо, Тюрам, Фофана
Інфо
Стартовий склад збірної Франції (4-3-3): Меньян - Тео Ернандес, Лукас Ернандес, Конате, Клос - Рабіо, Грізманн, Чуамені - Мбаппе (с), Коло Муані, Коман
Збірна Франції провела вже п'ять матчів і кожного разу перемагала свого суперника. У команди ще жодного пропущеного голу у даній кваліфікації, а забито вже 11 м'ячів у ворота суперника. П'ятнадцять очок дозволяють збірній очолювати групу В
Нідерланди у даному відборі провели чотири матчі, в яких одержали три перемоги та одного разу зазнали поразки, саме від Франції у першому турі відбору (0:4). Дев'ять очок у сумі дають можливість збірній займати другу сходинку у групі В
Матч пройде в Амстердамі на стадіоні "Йоган Кройф Арена" та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Доброго вечора, шановні прихильники футболу! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу шостого туру кваліфікації Євро 2024 Нідерланди - Франція
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Коментарі(1)
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vismut (Запорожье)
13.10.2023 о 22:04
Киля всю интригу запорол
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Останні матчі
Завершено 21:00 - Сьогодні Йорданія Йорданія 1 Іран Іран 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Гвінея Гвінея 1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Нова Зеландія Нова Зеландія 0 Конго ДР Конго ДР 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1 Нігерія Нігерія 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Естонія Естонія 0 Азербайджан Азербайджан 2

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Анонс матчу Нідерланди - Франція 13.10.2023, Евро 2024

Матч між командою Нідерланди та командою Франція проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 13.10.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Нідерланди та командою Франція:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Нідерланди залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 24.03.2023 закінчилось с такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Франція можна подивитися 13.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Предыдущий поединок команди Нідерланди був зіграний проти Ірландія - 10.09.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий матч команди Франція був зіграний проти Німеччина - 12.09.2023, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Франція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Евро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.