Нідерланди - Франція онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Нідерланди - Франція 13.10.2023, Евро 2024

Матч між командою Нідерланди та командою Франція проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 13.10.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Нідерланди та командою Франція:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Нідерланди залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 24.03.2023 закінчилось с такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди

Країна: Нидерланды

Тренер: Луи ван Гал



Предыдущий поединок команди Нідерланди був зіграний проти Ірландія - 10.09.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Предыдущий матч команди Франція був зіграний проти Німеччина - 12.09.2023, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Німеччина.

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