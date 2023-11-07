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Боруссія - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 листопада 2023, 19:45 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
1 - 0
Оновити
57'
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хід матчу
9' Hall, Lewis 26' Fullkrug, Niclas
46' Wilson, Callum Вийшов: Gordon, Anthony 46' Hall, Lewis Вийшов: Almiron, Miguel
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
37%
Нічия
27%
Ньюкасл
37%
Цікаві факти
  • Borussia Dortmund haven't lost in their last 8 games.
  • Borussia Dortmund haven't lost in any of their last 27 home matches.
  • Newcastle United have lost none of their last 5 away matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 47% of their matches, Newcastle United in 36% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 47% of halftimes, Newcastle United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Borussia Dortmund.
  • On their last meeting Borussia Dortmund won by 1 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than Newcastle United.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Borussia Dortmund scores 3.1 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund have won 3 home matches in a row.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Боруссія
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ньюкасл
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Боруссія
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Боруссія 0 - 4 Завершено Баварія П
Кубок Німеччини 2023/2024
01.11.2023 - 19:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Хоффенхайм В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
29.10.2023 - 16:30 Айнтрахт 3 - 3 Завершено Боруссія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
20.10.2023 - 21:30 Боруссія 1 - 0 Завершено Вердер В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Крістал Пелес В
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Головні події
46'
Wilson, Callum
Вийшов: Gordon, Anthony
46'
Hall, Lewis
Вийшов: Almiron, Miguel
ГООЛ! Fullkrug, Niclas
26'
9'
Hall, Lewis
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
37%
Нічия
27%
Ньюкасл
37%
Склади команд
1
Kobel, Gregor
26
Ryerson, Julian
4
Schlotterbeck, Nico
15
Матс Хуммельс
25
Ніклас Зюле
6
Ozcan, Salih
8
Nmecha, Felix
20
Sabitzer, Marcel
19
Юліан Брандт
14
Fullkrug, Niclas
27
Adeyemi, Karim
22
Pope, Nick
2
Кіран Тріпп'єр
6
Lascelles, Jamaal
5
Schar, Fabian
20
Hall, Lewis
36
Longstaff, Sean
39
Guimaraes, Bruno
28
Willock, Joseph
21
Livramento, Valentino
9
Wilson, Callum
7
Joelinton
Стартовий склад
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 14
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
    26
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 6
    Ozcan, Salih
    Півзахисник
  • 8
    Nmecha, Felix
  • 20
    Sabitzer, Marcel
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 21
    Livramento, Valentino
    Захисник
  • 9
    Wilson, Callum
    Форвард
    46
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 20
    Hall, Lewis
    Півзахисник
    46 9
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдин Терцис
  • Эдди Хау
Статистика матчу
ЖК
1
53%
Володіння м'ячем
47%
2
Удари повз
2
Штрафні
10
2
Кутові
3
9
Фоли
2
3
Удари в отвір
2
1
Офсайди
2
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - "Ньюкасл"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
50'
Брандту дали стільки часу та простору в чужому карному, що навіть невдала обробка не завадила йому пробити. Поупу довелося рятувати.
48'
Лівраменто дуже небезпечно прострілював. Кобель відмінно зіграв на випередження, не давши супернику замкнути цю передачу.
46'
Адеємі класно протягнув мʼяч до ударної позиції, але у вирішальний момент забарився. У підсумку все ж пробив, Поуп легко впорався незважаючи на рикошет.
46'
Заміна
Одразу ж кидає в гру Гордона та Альмірона Едді Гау. Вілсон і Голл своє відіграли.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Борусія виглядала більш впевненою, господарювала на полі. Ньюкасл створював свої напівмоменти лише зі стандартів. Подивимося, чи зможе Едді Гау щось змінити з такою короткою лавою запасних.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
45'
Ще один небезпечний кутовий від Ньюкасла. Заготовка пройшла, Ласселс скинув на Жоелінтона, а той пробив. Кобель знову сейвить.
40'
Зараз динаміка помітно впала, в порівнянні з початком поєдинку. Це однозначно на руку Борусії.
36'
Забітцер отримав мʼяч від Зюле на межі карного і завдав удару в дотик. Міг пробити точніше такий майстерний футболіст.
31'
Шер виграв боротьбу на кутовому та завдав удару по воротах. Кобель правильно зайняв позицію, завдяки чому намертво зафіксував мʼяч у руках.
26'
Гоооол!!!
Борусія відкриває рахунок! Забітцер і Фюллькруг продемонстрували чудову взаємодію біля чужих воріт, що призвело до голу останнього. Обмінялися передачами в дотик і форвард розстріляв ворота з близької відстані.
22'
Оригінально розіграли кутовий англійці, але це не стало проблемою для суперника. Знадобився час, але все ж відбилася Борусія.
16'
Небезпечний момент
Адеємі увійшов до карного, хитнув захисника та пробив у дальній кут. Поуп врятував, мʼяч йшов ближче до центра воріт.
11'
Активно діє Борусія. Заробили та виконали кілька кутових, було гостро, але без конкретики.
9'
Жовта картка
Голл програв у швидкості Фюллькругу та прихопив його руками.
3'
Початок матчу максимально спокійний. Обидві команди намагаються проводити атаки, але захист спокійно справляється.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Алехандро Ернандес (Іспанія).
Запасні: Лотка (в), Маєр (в), Алле, Байно-Гіттенс, Бенсебаїні, Бланк, Вольф, Мален, Мукоко, Рейна, Ройс.
Інфо
Стартовий склад Борусії: Кобель — Рюерсон, Шлоттербек, Гуммельс (к), Зюле — Озкан, Забітцер — Брандт, Нмеча, Адеємі — Фюллькруг. Головний тренер — Едін Терзич.
Запасні: Дубравка (в), Каріус (в), Альмірон, Гордон, Дамметт, Де Болл, Майлі, Паркінсон.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп — Голл, Шер, Ласселс (к), Тріпп’єр — Віллок, Гімараес, Лонгстофф — Жоелінтон, Вілсон, Лівраменто. Головний тренер — Едді Гау.
Команди посідають сусідні другу та третю сходинку за однакової кількості очок. Дортмунд іде вище за рахунок перемоги в першому матчі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Борусією Дортмунд і Ньюкаслом.
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Анонс матчу "Боруссія" - "Ньюкасл" 07.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 07.11.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Боруссія", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 25.10.2023 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Ньюкасл" можна подивитися 07.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти "Баварія" - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Арсенал - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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