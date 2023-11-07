Боруссія - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 07.11.2023
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между командами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Боруссія", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 25.10.2023 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти "Баварія" - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".
Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Арсенал - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
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