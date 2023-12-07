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Ньюкасл - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 квітня 2024, 21:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
Оновити
1'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
45%
Нічия
27%
Евертон
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Everton FC when Newcastle United is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Everton FC is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 16 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 8 times. The goal difference is 49-35 in favour of Newcastle United.
  • During the last 58 meetings, Newcastle United have won 23 times, there have been 12 draws while Everton FC have won 23 times. The goal difference is 81-81 in favour of Newcastle United.
  • Everton FC's last away win against Newcastle United was in 2019.
  • Last season Newcastle United won both games against Everton FC (1-0 at home and 4-1 away).
  • Did you know that Newcastle United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't won in their last 8 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Newcastle United have not lost to Everton FC in their last 3 encounters.
  • Newcastle United haven't scored in 0 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Alexander Isak is Newcastle United's top scorer with 14 goals. Abdoulaye Doucoure has scored 6 times for Everton FC.
  • Kieran Trippier has assisted the most goals for Newcastle United with 10. Dwight McNeil is Everton FC's biggest assister (5).
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 38% of their matches, Everton FC in 18% of their matches.
  • Newcastle United wins 38% of halftimes, Everton FC wins 18%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 3 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Everton FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 3, Everton FC won 2, 0 draws.
  • Newcastle United scores 1.6 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Everton FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Everton FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Newcastle United scores 2.44 goals when playing at home and Everton FC scores 1.15 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ньюкасл
7
Перемог
22
Ігор
12
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 21:30 Евертон 3 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.03.2022 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 14:30 Ньюкасл 4 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Кубок Англії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:45 Блекберн Роверс 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
45%
Нічия
27%
Евертон
27%
Склади команд
1
Мартін Дубравка
20
Hall, Lewis
33
Деніел Берн
5
Schar, Fabian
17
Еміль Крафт
32
Anderson, Elliot
39
Guimaraes, Bruno
36
Longstaff, Sean
15
Barnes, Harvey
14
Александер Ісак
23
Murphy, Jacob
1
Джордан Пікфорд
22
Godfrey, Ben
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
18
Young, Ashley
27
Gueye, Idrissa
8
Onana, Amadou
7
McNeil, Dwight
16
Абдулайе Дукуре
14
Beto
Стартовий склад
  • 15
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 32
    Anderson, Elliot
    Півзахисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 20
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 17
    Еміль Крафт
    Захисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 14
    Beto
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Шон Дайч
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Відзначимо, що українець Віталій Миколенко повернувся після застуди. Віталій минулий тур пропускав.
Інфо
"Евертон" (стартовий склад): Пікфорд - Годфрі, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко - Янг, Гує, Онана, Макніл, Дукуре - Бету
Інфо
"Ньюкасл" (стартовий склад): Дубравка - Голл, Берн, Шер, Крафт - Андерсон, Гімараєс, Лонгстофф - Барнс, Ісак, Мерфі
Футболісти Ньюкасла виграли обидві очні зустрічі у минулому сезоні. А в грудні вдалося ірискам розгромити суперника 3:0.
Вітаємо всіх прихильників англійського футболу і запрошуємо на текстову трансляцію матчу 31-го туру АПЛ між Ньюкаслом та Евертоном. Гра розпочнеться о 21:30.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - Евертон 02.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 02.04.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 07.12.2023 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - Евертон можна подивитися 02.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Борнмут" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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