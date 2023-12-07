Ньюкасл - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ньюкасл" - Евертон 02.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 02.04.2024

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 07.12.2023 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Борнмут" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

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