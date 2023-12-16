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Евертон - Бернлі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 квітня 2024, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Бернлі
Бернли
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
30%
Бернлі
37%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 7 times, there have been 0 draws while Burnley FC have won 2 times. The goal difference is 16-5 in favour of Everton FC.
  • During the last 18 meetings, Everton FC have won 10 times, there have been 1 draws while Burnley FC have won 7 times. The goal difference is 31-17 in favour of Everton FC.
  • Did you know that Everton FC scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Burnley FC scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Everton FC haven't won in their last 10 games.
  • Everton FC have played 4 home matches in a row without winning.
  • Burnley FC haven't won any of their last 7 away matches.
  • Burnley FC have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Burnley FC haven't scored in 4 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Burnley FC have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 17% of their matches, Burnley FC in 25% of their matches.
  • Everton FC wins 17% of halftimes, Burnley FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 2 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Burnley FC has better performance than Everton FC.
  • Burnley FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 3, Burnley FC won 2, 0 draws.
  • Everton FC scores 2.2 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 1.2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Burnley FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Burnley FC is 1.8.
  • Everton FC scores 1.09 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Everton FC have lost 3 matches in a row.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that Burnley FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Burnley FC haven't lost in their last 4 games.
  • Dwight McNeil has assisted the most goals for Everton FC with 5. Dara O'Shea is Burnley FC's biggest assister (4).
Особисті зустрічі
Евертон
9
Перемог
17
Ігор
7
Перемог
Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Евертон
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.04.2022 - 21:30 Бернлі 3 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.09.2021 - 22:00 Евертон 3 - 1 Завершено Бернлі
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Бернлі 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 17:00 Бернлі 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 15:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Борнмут П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
30%
Бернлі
37%
Трансляція
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі, Коулмен (к) — Макніл, Гомеш, Гарнер, Янг — Дукуре — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Бернлі:
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 32-го раунду АПЛ між Евертоном і Бернлі.
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Анонс матчу Евертон - "Бернлі" 06.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 06.04.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та Евертон у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Попередній поєдинок команди "Бернлі" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 02.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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