Евертон - Бернлі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Бернлі" 06.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 06.04.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та Евертон у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)

Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882

Країна: Англия

Тренер: Венсан Компани



Попередній поєдинок команди "Бернлі" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 02.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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