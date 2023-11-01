Бернлі - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Бернлі" - Евертон 16.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Бернлі" (Бернли) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 16.12.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Бернлі" (Бернли) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Компани, Венсан и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)

Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882

Країна: Англия

Тренер: Венсан Компани



Прошедший матч команди "Бернлі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 10.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

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