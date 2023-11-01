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Бернлі - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 грудня 2023, 19:30 - Турф Муур
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Бернлі
Бернли
0 - 2
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50'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
19' Onana, Amadou 25' Майкл Кін
46' Джей Родрігес Вийшов: Foster, Lyle 46' Абдулайе Дукуре Вийшов: Dobbin, Lewis Norman
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
27%
Нічия
27%
Евертон
45%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Burnley FC playing at home, Burnley FC have won 5 times, there have been 1 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 13-12 in favour of Everton FC.
  • During the last 17 meetings, Burnley FC have won 7 times, there have been 1 draws while Everton FC have won 9 times. The goal difference is 29-17 in favour of Everton FC.
  • Everton FC's last away win against Burnley FC was in 2018.
  • Did you know that Burnley FC scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Everton FC scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Everton FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • When playing at home, Burnley FC have not lost to Everton FC in their last 3 encounters.
  • Burnley FC haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Burnley FC's home record this season: 1-0-7.
  • Burnley FC wins 1st half in 32% of their matches, Everton FC in 18% of their matches.
  • Burnley FC wins 32% of halftimes, Everton FC wins 18%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 3 goals.
  • When Burnley FC leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Burnley FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Burnley FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • In the last 5 meetings Burnley FC won 2, Everton FC won 2, 1 draws.
  • Burnley FC scores 1.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 2 goals against Burnley FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Burnley FC and Everton FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Burnley FC and Everton FC is 1.8.
  • Burnley FC scores 1.77 goals when playing at home and Everton FC scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • Everton FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Everton FC have a winning streak of 3 matches.
  • Everton FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Бернлі
7
Перемог
16
Ігор
8
Перемог
Евертон
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.04.2022 - 21:30 Бернлі 3 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.09.2021 - 22:00 Евертон 3 - 1 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.03.2021 - 19:30 Евертон 1 - 2 Завершено Бернлі
Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 21:30 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Бернлі 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Бернлі П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 21:30 Евертон 3 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 3 Завершено Евертон В
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Головні події
Джей Родрігес
Вийшов: Foster, Lyle
46'
46'
Абдулайе Дукуре
Вийшов: Dobbin, Lewis Norman
25'
Майкл Кін ГООЛ!
19'
Onana, Amadou ГООЛ!
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
27%
Нічия
27%
Евертон
45%
Склади команд
1
Trafford, James
44
Delcroix, Hannes
5
Beyer, Louis
2
O'Shea, Dara
22
Vitinho
47
Odobert, Wilson
8
Джош Браунхілл
16
Berge, Sander
34
Bruun Larsen, Jacob
25
Amdouni, Zeki
9
Джей Родрігес
1
Джордан Пікфорд
2
Patterson, Nathan
6
Tarkowski, James
5
Майкл Кін
22
Godfrey, Ben
11
Джек Гарісон
8
Onana, Amadou
37
Garner, James
7
McNeil, Dwight
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 25
    Amdouni, Zeki
    Форвард
  • 9
    Джей Родрігес
    Форвард
    46
  • 47
    Odobert, Wilson
    Форвард
  • 8
    Джош Браунхілл
    Півзахисник
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 34
    Bruun Larsen, Jacob
  • 44
    Delcroix, Hannes
  • 5
    Beyer, Louis
    Захисник
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 22
    Vitinho
    Захисник
  • 1
    Trafford, James
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
    46
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
    19
  • 37
    Garner, James
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 2
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
    25
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Компани, Венсан
  • Шон Дайч
Статистика матчу
8
Штрафні
5
5
Фоли
5
1
Удари повз
2
3
Кутові
4
Офсайди
3
Удари в отвір
4
2
Сейви
69%
Володіння м'ячем
31%
3
Блоковано ударів
Трансляція
46'
Заміна
У перерві Фостер замінив Родрігеса.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Евертон продовжує не помічати своїх суперників. Якщо вони так продовжуватимуть, то здобудуть свою четверту перемогу поспіль. Але щось підказує, що Бернлі ще не сказав останнього слова.
45+5'
Свисток
Перерва.
45+3'
Небезпечний момент
Як же Годфрі рятує свою команду! Блискучою передачею з глибини розрізали оборону, Амдуні прострілив на партнера, який був готовий замикати в порожні, але захисник Евертона в підкаті вибив мʼяч.
45+1'
Інфо
Додано 4 хвилини.
40'
Бернлі виглядає якось приречено в ці хвилини. Евертон, звичайно ж, у феноменальній формі, але і підопічні Компані цілком можуть загрожувати чужим воротам. Незрозуміло чому вони так знітилися.
35'
Пауза в грі виникла через пошкодження в Одобера. Тренери по максимуму користуються цим, надаючи настанови своїм гравцям.
25'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Евертон! Кін скористався скиданням Тарковскі та з другої спроби пробив Траффорда. Серйозна заявка від ірисок.
22'
Бернлі намагається реагувати на пропущений мʼяч і створювати свої моменти. Декілька разів були близькі до того, щоби створити проблеми супернику, але той відбивався.
19'
Гоооол!!!
А от Онана зміг! Тиск на воротаря Бернлі призвів до того, що він все ж таки помилився на виході при кутовому. Цим і скористався бельгійський півзахисник.
18'
Небезпечний момент
Відмінний момент був у Калверта-Льюїна! Мʼяч після подачі Паттерсона йшов ідеально для форварда Евертона, але він не зміг переграти Траффорда ударом головою.
14'
Серія кутових у виконанні гостей нічим небезпечним не закінчилася. Траффорд надійно зіграв як на виході, так і на стрічці.
10'
5'
Бернлі починає першим номером. Вони більше володіють мʼячем і вже виконали декілька стандартів, поки без загрози воротам суперника.
1'
Свисток
Інфо
Віталій Миколенко відсутній у заявці через легке м’язове пошкодження, отриманого на тренуванні.
Інфо
Стартовий склад Бернлі: Траффорд — Делькруа, Баєр, Оші, Вітінью — Одобер, Браунхілл, Берге, Бруун Ларсен — Амдуні, Родрігес. Головний тренер — Венсан Компані.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Годфрі, Кін, Тарковскі (к), Паттерсон — Макніл, Гарнер, Онана, Гаррісон — Дукуре — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 17-го туру АПЛ Бернлі – Евертон.
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Анонс матчу "Бернлі" - Евертон 16.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Бернлі" (Бернли) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 16.12.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Бернлі" (Бернли) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Компани, Венсан и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Бернлі" - Евертон можна подивитися 16.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Бернлі" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Прошедший матч команди "Бернлі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 10.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

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