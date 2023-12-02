Евертон - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Ноттінгем Форест 21.04.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 21.04.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та Евертон у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Нуну Эшпириту Санту розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Ноттінгем Форест можна подивитися 21.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 15.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Попередній поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Вулверхемптон" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.