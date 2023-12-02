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Евертон - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 квітня 2024, 15:30 - Гудисон Парк
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
перерыв
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хід матчу
29' Gueye, Idrissa
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
30%
Нічия
37%
Ноттінгем Форест
33%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 2 times, there have been 1 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 7-4 in favour of Everton FC.
  • During the last 12 meetings, Everton FC have won 5 times, there have been 3 draws while Nottingham Forest have won 4 times. The goal difference is 17-12 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Everton FC at home) and 2-2 (Nottingham Forest at home).
  • Did you know that Everton FC scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Nottingham Forest scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 7 away matches.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 5 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest's away record this season: 2-4-10.
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 6 goals. Chris Wood has scored 12 times for Nottingham Forest.
  • Dwight McNeil has assisted the most goals for Everton FC with 5. Anthony Elanga is Nottingham Forest's biggest assister (8).
  • James Tarkowski has more yellow cards (9) than any other player at Everton FC. Morgan Gibbs-White has collected 9 for Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Nottingham Forest have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 19% of their matches, Nottingham Forest in 24% of their matches.
  • Everton FC wins 19% of halftimes, Nottingham Forest wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 36% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Everton FC.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Nottingham Forest won 1, 3 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Nottingham Forest is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Nottingham Forest is 0.6.
  • Everton FC scores 1.09 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.07 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • If James Tarkowski receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 10 yellow cards so far this season.
Особисті зустрічі
Евертон
1
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Челсі 6 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 20:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 3 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
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Головні події
ГООЛ! Gueye, Idrissa
29'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
30%
Нічия
37%
Ноттінгем Форест
33%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
18
Young, Ashley
7
McNeil, Dwight
21
Gomes, Andre
27
Gueye, Idrissa
11
Джек Гарісон
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
26
Sels, Matz
7
Williams, Neco
19
Niakhate, Moussa
40
Murillo
43
Aina, Ola
16
Dominguez, Nicolas
28
Oliveira, Danilo
20
Reyna, Giovanni
10
Gibbs-White, Morgan
14
Каллум Хадсон-Одой
11
Wood, Chris
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 21
    Gomes, Andre
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
    29
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 20
    Reyna, Giovanni
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 19
    Niakhate, Moussa
    Захисник
  • 40
    Murillo
  • 43
    Aina, Ola
  • 26
    Sels, Matz
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Нуну Эшпириту Санту
Статистика матчу
5
Штрафні
8
8
Фоли
5
2
Удари в отвір
3
4
Кутові
4
3
Сейви
1
42%
Володіння м'ячем
58%
1
Удари повз
Трансляція
Свисток
Тайм завершен
Счет периода
45+3'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Евертон)
45+3'
Кутовий
Угловой удар - (Ноттінгем Форест)
45+2'
Кутовий
Угловой удар - (Ноттінгем Форест)
45+2'
Кутовий
Угловой удар - (Ноттінгем Форест)
45'
Кутовий
Угловой удар - (Ноттінгем Форест)
45'
Просмотр VAR - (Ноттінгем Форест)
40'
Сейв - (Евертон)
40'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Ноттінгем Форест)
39'
Штрафной удар Абдулайе Дукуре - (Ноттінгем Форест)
38'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ноттінгем Форест)
35'
Кутовий
Угловой удар - (Евертон)
32'
Штрафной удар - (Ноттінгем Форест)
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! - (Евертон)
28'
Небезпечний момент
Удар по воротам Каллум Хадсон-Одой - (Ноттінгем Форест)
28'
Сейв - (Евертон)
27'
Сейв - (Ноттінгем Форест)
27'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Евертон)
21'
Штрафной удар - (Ноттінгем Форест)
20'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ноттінгем Форест)
20'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот Віталій Миколенко - (Евертон)
18'
Штрафной удар - (Евертон)
17'
Штрафной удар - (Ноттінгем Форест)
14'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ноттінгем Форест)
13'
Штрафной удар - (Евертон)
11'
Штрафной удар - (Ноттінгем Форест)
10'
Кутовий
Угловой удар - (Евертон)
9'
Кутовий
Угловой удар - (Евертон)
8'
Штрафной удар - (Евертон)
7'
Штрафной удар - (Ноттінгем Форест)
7'
Кутовий
Угловой удар - (Евертон)
6'
Штрафной удар Джек Гарісон - (Ноттінгем Форест)
5'
Сейв - (Евертон)
5'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Ноттінгем Форест)
2'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ноттінгем Форест)
2'
Штрафной удар - (Евертон)
1'
Штрафной удар - (Ноттінгем Форест)
1'
Штрафной удар - (Евертон)
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Евертон - Ноттінгем Форест 21.04.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та Евертон у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Нуну Эшпириту Санту розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 15.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Попередній поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Вулверхемптон" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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