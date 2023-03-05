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Ноттінгем Форест - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 березня 2023, 16:00 - Сити Граунд
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
35%
Нічия
31%
Евертон
35%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 2 times, there have been 1 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 7-6 in favour of Everton FC.
  • During the last 10 meetings, Nottingham Forest have won 4 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 4 times. The goal difference is 14-10 in favour of Everton FC.
  • Nottingham Forest's last home win against Everton FC was in 1995.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 33% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 6% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Everton FC have lost 4 away matches in a row.
  • Everton FC haven't won any of their last 10 away matches.
  • Nottingham Forest haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 7 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 1-4-7.
  • Brennan Johnson is Nottingham Forest's top scorer with 5 goals. Demarai Gray has scored 3 times for Everton FC.
  • Morgan Gibbs-White has assisted the most goals for Nottingham Forest with 5. Alex Iwobi is Everton FC's biggest assister (6).
  • Joe Worrall has more yellow cards (6) than any other player at Nottingham Forest. Amadou Onana has collected 7 for Everton FC.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 38% of their matches, Everton FC in 24% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 38% of halftimes, Everton FC wins 24%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 65% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Everton FC won 2, 2 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Nottingham Forest scores 0.6 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Everton FC is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Nottingham Forest scores 1.68 goals when playing at home and Everton FC scores 0.89 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Everton FC have lost their last 3 away matches.
  • A year ago, Everton FC were number 14 in the table with 26 points. Now they are number 18 with 21 points.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Фулгем 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
35%
Нічия
31%
Евертон
35%
Трансляція
Інфо
Евертон іде вісімнадцятим із 5 перемогами, 6 нічиїми та 14 поразками — 21 очко.
Інфо
Ноттінгем Форест іде чотирнадцятим із 6 перемогами, 7 нічиїми та 11 поразками — 25 очок.
Запасні: Бегович, Голгейт, Міна, Вінагре, Коуді, Девіс, Мопе, Сіммс.
Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Годфрі — Онана, Гує, Дукуре — Івобі, Макніл — Грей.
Запасні: Геннессі, Вільямс, Тоффоло, Мангала, Лінгард, Єтс, Сарридж, Денніс, Аю.
Інфо
Ноттінгем Форест: Навас — Ор'є, Воррелл, Феліпе, Лоді — Фройлер, Шелві, Колбек — Джонсон, Гіббс-Вайт — Вуд.
Інфо
Миколенко через хворобу пропускає матч.
Джон Брукс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сіті Граунд (Ноттінгем, Англія) зіграють Ноттінгем Форест та Евертон.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - Евертон 05.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 20.08.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Евертон можна подивитися 05.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 25.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 01.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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