Ноттінгем Форест - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - Евертон 05.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 05.03.2023

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 20.08.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Стив Купер



Предыдущий поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 25.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 01.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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