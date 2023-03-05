Ноттінгем Форест - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - Евертон 02.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 02.12.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та Евертон у попередньому футбольному матчі 05.03.2023 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Стив Купер



Прошедший поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 26.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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