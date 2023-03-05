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Ноттінгем Форест - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 грудня 2023, 19:30 - Сити Граунд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 2 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 9-8 in favour of Everton FC.
  • During the last 11 meetings, Nottingham Forest have won 4 times, there have been 3 draws while Everton FC have won 4 times. The goal difference is 16-12 in favour of Everton FC.
  • Nottingham Forest's last home win against Everton FC was in 1995.
  • Last season's matches: 2-2 (Nottingham Forest at home) and 1-1 (Everton FC at home).
  • Did you know that Nottingham Forest scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Everton FC scores 36% of their goals between the minutes 0-15?
  • Everton FC haven't lost in their last 4 games.
  • Nottingham Forest haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Taiwo Awoniyi is Nottingham Forest's top scorer with 4 goals. Abdoulaye Doucoure has scored 4 times for Everton FC.
  • A year ago, Nottingham Forest were number 20 in the table with 9 points. Now they are number 14 with 13 points.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 30% of their matches, Everton FC in 20% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 30% of halftimes, Everton FC wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Everton FC won 1, 3 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Nottingham Forest scores 1 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Everton FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Everton FC is 0.6.
  • Nottingham Forest scores 1.26 goals when playing at home and Everton FC scores 1.29 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.11.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Лутон Таун Н
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 3 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон В
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Трансляція
Арбітр зустрічі: Пол Тірні
Головний тренер Евертону: Шон Дайч
На лаві запасних: Віржінія, Годфрі, Груневелд, Доббін, Кін, Коулмен, Паттерсон, Хант, Шерміті
Інфо
Стартовий склад Евертону (4-4-1-1): Пікфорд - Миколенко, Брентвейт, Янг - Макніл, Гує, Гарнер, Гаррісон - Дукуре - Бето
Головний тренер Ноттінгем Форест: Стівен Купер
На лаві запасних: Айна, Вільямс, Домінгес, Куяте, Ніакате, Орігі, Тернер, Феліпе, Хадсон-Одой
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест (4-3-3): Влаходімос - Тоффоло, Мурільйо, Болі, Ор'є - Єйтс, Мангала, Сангаре - Еланга, Вуд, Гіббс-Вайт
Перед початком поєдинку обидві команди розташовуються у нижній частині турнірної таблиці. Ноттінгем, після тринадцяти матчів, має в своєму активі три перемоги та чотири нічиї, а тринадцять балів дають клубу лише п'ятнадцяту сходинку. Евертон міг би мати більш краще становище ніж у їх сьогоднішнього суперника, але у зв'язку з відрахуванням у них десяти очок за порушення правил фінансового феєр-плей, у клубу залишилося усього чотири бали. А у зв'язку з перемогою Бернлі у сьогоднішньому матчі клуб опустився на останню сходинку АПЛ
Матч пройде у Ноттінгемі на стадіоні "Сіті Граунд" та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу чотирнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Ноттінгем Форест на своєму полі прийме у гостях Евертон
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Останні матчі
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - Евертон 02.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 02.12.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та Евертон у попередньому футбольному матчі 05.03.2023 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Евертон можна подивитися 02.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 26.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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