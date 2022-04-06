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Евертон - Бернлі онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 01 листопада 2023, 21:45
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
2 - 0
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76'
Бернлі
Бернли
Хід матчу
13' Tarkowski, James 29' Al-Dakhil, Ameen
53' Onana, Amadou 58' Vitinho 66' Джей Родрігес Вийшов: Amdouni, Zeki 66' Bruun Larsen, Jacob Вийшов: Odobert, Wilson 66' Redmond, Nathan Вийшов: Zaroury, Anass
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
34%
Нічия
31%
Бернлі
34%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 6 times, there have been 0 draws while Burnley FC have won 2 times. The goal difference is 13-5 in favour of Everton FC.
  • During the last 16 meetings, Everton FC have won 8 times, there have been 1 draws while Burnley FC have won 7 times. The goal difference is 26-17 in favour of Everton FC.
  • Everton FC wins 1st half in 17% of their matches, Burnley FC in 33% of their matches.
  • Everton FC wins 17% of halftimes, Burnley FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Burnley FC.
  • On their last meeting Burnley FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In EFL Cup, Burnley FC has better performance than Everton FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Burnley FC won 2, 1 draws.
  • Everton FC scores 1.6 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 1.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Burnley FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Burnley FC is 1.6.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Everton FC scores 0.75 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.34 goals when playing away (on average).
  • Burnley FC have lost 3 matches in a row.
  • Burnley FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
15
Ігор
7
Перемог
Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.04.2022 - 21:30 Бернлі 3 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.09.2021 - 22:00 Евертон 3 - 1 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.03.2021 - 19:30 Евертон 1 - 2 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2019/2020
05.12.2020 - 16:00 Бернлі 1 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.10.2023 - 21:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Бернлі П
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Головні події
66'
Джей Родрігес
Вийшов: Amdouni, Zeki
66'
Bruun Larsen, Jacob
Вийшов: Odobert, Wilson
66'
Redmond, Nathan
Вийшов: Zaroury, Anass
58'
Vitinho
ГООЛ! Onana, Amadou
53'
29'
Al-Dakhil, Ameen
ГООЛ! Tarkowski, James
13'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
34%
Нічия
31%
Бернлі
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
    13
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
    53
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 10
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 9
    Джей Родрігес
    Форвард
    66
  • 15
    Redmond, Nathan
    Півзахисник
    66
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 22
    Vitinho
    Захисник
    58
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
  • 28
    Al-Dakhil, Ameen
    Півзахисник
    29
  • 31
    Tresor, Mike
    Форвард
  • 34
    Bruun Larsen, Jacob
    66
  • 44
    Delcroix, Hannes
  • 49
    Muric, Arijanet
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
40%
Володіння м'ячем
60%
10
Штрафні
5
4
Фоли
9
4
Удари повз
3
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
2
1
Офсайди
1
1
Сейви
1
2
Кутові
4
ЖК
2
Трансляція
66'
Заміна
65'
Небезпечний момент
Гаррісон напевне вже бачив мʼяч у воротах, але в останній момент Оші в підкаті перевів гру на кутовий.
60'
Миколенко відіграв уважно та зняв мʼяч з ноги в Трезора, за що одразу отримав похвалу від Пікфорда.
53'
Гоооол!!!
А кутового Евертону достатньо! Макніл подав, Тарковскі скинув, а Онана з близької відстані вколотив мʼяч у ворота. Колишні гравці сьогодні ховають Бернлі.
52'
Знову непоганий момент виник у Кальвера-Льюїна в результаті контратаки, але витиснути він зміг лише кутовий. Одразу два суперники проти нього діяли.
48'
Офсайд
Кальвер-Льюїн отримав пас із глибини, розібрався із захисником і відправив мʼяч повз воротаря, але гол не буде зараховано через офсайд.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Евертон заслужено йде на перерву з мінімальною перевагою в рахунку. У Миколенка далеко не все виходило, міг і на жовту присісти в якийсь момент.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
40'
Нічого цікавого не відбувається на полі. Рівна гра без моментів, що більше на руку Евертону.
31'
Берге скористався тим, що Миколенко не встиг повернутися в захист і прострілював з флангу на Родрігеса. Центральні захисники перехопили мʼяч.
29'
Мʼяч вдало відскочив до Онана в карному, але він цим не скористався. Вгатив вище воріт, хоча міг забувати у напівпорожні.
23'
Перша більш менш осмислена атака Бернлі нічим особливим не завершилася. Удар Редмонда був заблокований захисником.
19'
Макніл побачив можливість пробити з-за меж карного й одразу ж виконав задумане. Можливо, краще було підключити Миколенка по флангу.
13'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Макніл не зустрів жодного спротиву, спокійно виконав подачу, а Тарковскі головою відправив мʼяч у сітку.
11'
Цікава позиційна атака Евертона втратила швидкість біля воріт і завершилася слабеньким ударом Онана здалеку.
7'
Декілька навісів виконали «іриски», жоден із них не знайшов свого адресата в карному майданчику.
5'
Евертон одразу забрав ініціативу собі. Бернлі зосереджений на активному захисті.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Майкл Солсбері.
Запасні: Віржінія (в), Бету, Годфрі, Гує, Доббін, Дукуре, Кін, Паттерсон, Шерміті.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Янг — Макніл, Онана, Гарнер, Гаррісон — Данжума — Кальвер-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
Запасні: Вігуру (в), Массенго, Амдуні, Браунхілл, Зарурі, Корк, Одобер, Робертс, Тейлор.
Інфо
Стартовий склад Бернлі: Мурич — Делькруа, Аль-Дахіль, Оші, Вітінью — Бруун Ларсен, Каллен (к), Берге — Редмонд, Родрігес, Трезор. Головний тренер — Венсан Компані.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Кубку футбольної ліги між Евертоном і Бернлі.
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Анонс матчу Евертон - "Бернлі" 01.11.2023, Кубок англійської ліги

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 01.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Бернлі", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та Евертон у попередньому футбольному матчі 06.04.2022 закінчилось с таким счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Бернлі" можна подивитися 01.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 29.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Прошедший поединок команди "Бернлі" був зіграний проти "Борнмут" - 28.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Бернлі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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