Евертон - Бернлі онлайн трансляція матчу

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 01.11.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Бернлі" (Бернли):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Бернлі", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та Евертон у попередньому футбольному матчі 06.04.2022 закінчилось с таким счетом: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 29.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани
Прошедший поединок команди "Бернлі" був зіграний проти "Борнмут" - 28.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
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