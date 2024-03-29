Челсі - Бернлі онлайн трансляція матчу

29.03.2024 в 17:49 Челсі – Бернлі. Анонс та прогноз матчу 30-го туру АПЛ на 30.03.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Челсі" та "Бернлі" у рамках чемпіонату Англії