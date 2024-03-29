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Челсі - Бернлі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 березня 2024, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
35'
Бернлі
Бернли
Хід матчу
16' Assignon, Lorenz
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
46%
Нічия
28%
Бернлі
26%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 4 times, there have been 4 draws while Burnley FC have won 1 times. The goal difference is 18-8 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 18 meetings, Chelsea FC have won 12 times, there have been 5 draws while Burnley FC have won 1 times. The goal difference is 45-15 in favour of Chelsea FC.
  • Burnley FC's last away win against Chelsea FC was in 2017.
  • Did you know that Chelsea FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Burnley FC scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • Chelsea FC have won 3 home matches in a row.
  • Burnley FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Burnley FC in their last 4 encounters.
  • Burnley FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Burnley FC haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Nicolas Jackson has more yellow cards (9) than any other player at Chelsea FC. Charlie Taylor has collected 7 for Burnley FC.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Burnley FC have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 26% of their matches, Burnley FC in 26% of their matches.
  • Chelsea FC wins 26% of halftimes, Burnley FC wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Burnley FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, Burnley FC won 0, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.8 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 0.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Burnley FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Burnley FC is 1.
  • Chelsea FC scores 1.8 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.07 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
10
Перемог
15
Ігор
1
Перемог
Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
05.03.2022 - 17:00 Бернлі 0 - 4 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Челсі 1 - 1 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
31.01.2021 - 14:00 Челсі 2 - 0 Завершено Бернлі
Останні матчі - Челсі
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 14:45 Челсі 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі Н
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:30 Челсі 3 - 2 Завершено Лідс Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 17:00 Бернлі 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 15:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Бернлі 0 - 5 Завершено Арсенал П
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Головні події
16'
Assignon, Lorenz
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
46%
Нічия
28%
Бернлі
26%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
3
Cucurella, Marc
5
Badiashile, Benoit
2
Disasi, Axel
27
Gusto, Malo
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
10
Mudryk, Mykhailo
23
Gallagher, Conor
20
Palmer, Cole
15
Jackson, Nicolas
49
Muric, Arijanet
20
Assignon, Lorenz
2
O'Shea, Dara
33
Esteve, Maxime
22
Vitinho
34
Bruun Larsen, Jacob
24
Cullen, Joshua
16
Berge, Sander
47
Odobert, Wilson
25
Amdouni, Zeki
17
Foster, Lyle
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 25
    Amdouni, Zeki
    Форвард
  • 17
    Foster, Lyle
    Форвард
  • 34
    Bruun Larsen, Jacob
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 47
    Odobert, Wilson
    Форвард
  • 20
    Assignon, Lorenz
    Захисник
    16
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 33
    Esteve, Maxime
    Півзахисник
  • 22
    Vitinho
    Захисник
  • 49
    Muric, Arijanet
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
3
Удари повз
2
7
Блоковано ударів
3
Штрафні
5
5
Кутові
2
4
Фоли
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
5
1
ЖК
1
1
Офсайди
Трансляція
36'
Жовта картка
Ассіньйон прокинув м'яч до правого флангу штрафного й напоровся на Кукурелью.
35'
Небезпечний момент
Джексон протягнув м'яч через правий фланг контратаки, після чого викотив пас на протилежний бік штрафного, де в дотик бив Мудрик, але спрямував м'яч точно до рук воротаря в центрі воріт.
33'
Вітіньйо з лівого флангу виконав подачу на ближню стійку до захисника Челсі.
30'
Простріл Ларсена з правого флангу не зміг у центрі штрафного зупинити Амдуні.
27'
Ларсен на правому фланзі атаки сфолив проти Кукурельї, на якого скинув п'ятою м'яч Мудрик.
25'
Подача штрафного з лівого флангу від Бернлі завершилась метушнею перед володіннями Петровича, але без удару.
23'
Небезпечний момент
ГОЛ СКАСОВАНО! Гольовий пас поцупили в Мишка.
21'
Так, Дісасі міг зіграти рукою.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мудрик розіграв кутовий на лівому фланзі з Палмером, після чого закрутив подачу на дальню стійку, де Дісасі підставив голову.
19'
Небезпечний момент
Палмер поміж ніг супернику покотив м'яч на правий фланг штрафного, де Джексон прибрав суперника, але удар у дальній ногою парирував Мурич.
18'
Мудрик невдало здалеку з лівого флангу закрутив м'яч у дальній кут.
18'
Небезпечний момент
Заблокували спробу Палмера в центрі штрафного завершити простріл Гюсто з правого флангу.
16'
Жовта картка
Ассіньйон фолом на правому фланзі оборони зупинив ривок Мудрика.
14'
Небезпечний момент
Одобер підібрав м'яч на лівому фланзі, після чого зайшов до штрафного та бив у дальню дев'ятку, але Петрович парирував.
13'
Небезпечний момент
Стінку з Галлагером виконав Палмер на правому фланзі штрафного, але пробив повз ближню стійку.
10'
Небезпечний момент
Поперечина! Енцо з лівого флангу штрафного завершував передачу Галлагера, проте Мурич парирував у верхній каркас.
9'
Небезпечний момент
Берге з глибини закинув до правого флангу штрафного на хід Ларсену, який потім пробив низом повз дальню стійку.
7'
Гості сьогодні стартують доволі впевнено. Їм зараз головне не пропустити.
5'
Одобер не зміг провести м'яч до правого флангу штрафного повз Кукурелью.
4'
Галлагер сфолив перед власним штрафним проти Ларсена.
4'
Бернлі почав відповідати власними атаками.
2'
Небезпечний момент
Палмер на лівому фланзі штрафного зіграв у стінку з Кукурельєю, після чого несподівано пробив у сітку із зовнішнього боку.
1'
Челсі одразу кинувся атакувати на старті гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Челсі — 4:1.
Інфо
Бернлі йде передостаннім із 4 перемогами, 5 нічиїми та 20 поразками — 17 очок.
Інфо
Челсі йде одинадцятим із 11 перемогами, 6 нічиїми та 10 поразками — 39 очок.
Запасні: Траффорд, Тейлор, Екдаль, Корк, Гудмундссон, Браунгілл, Родрігес, Мануель, Трезор.
Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О’Ши, Естев, Вітіньйо — Бруун Ларсен, Каллен, Берге, Одобер — Амдуні, Фостер.
Запасні: Беттінеллі, Сілва, Гілкріст, Ачеампонг, Казадеї, Тауріайнен, Стерлінг, Мадуеке, Вашингтон.
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Палмер, Галлагер, Мудрик — Джексон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даррен Інгленд (Йоркшир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Бернлі.
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Анонс матчу "Челсі" - "Бернлі" 30.03.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Бернлі" (Бернли):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Бернлі" можна подивитися 30.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Попередній матч команди "Бернлі" був зіграний проти Брентфорд - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

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