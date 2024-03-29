Челсі - Бернлі онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Бернлі" (Бернли):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".
Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани
Попередній матч команди "Бернлі" був зіграний проти Брентфорд - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".
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