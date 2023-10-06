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Бернлі - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 жовтня 2023, 17:00 - Турф Муур . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Бернлі
Бернли
1 - 4
Оновити
88'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
15' Odobert, Wilson 26' Cucurella, Marc 27' Fernandez, Enzo 30' Cullen, Joshua 38' Odobert, Wilson 42' Al-Dakhil, Ameen 45' Тьяго Сілва
46' Al-Dakhil, Ameen Вийшов: O'Shea, Dara 46' Broja, Armando Вийшов: Jackson, Nicolas 50' Palmer, Cole 61' Vitinho Вийшов: Конор Робертс 61' Tresor, Mike Вийшов: Koleosho, Luca 61' Cullen, Joshua Вийшов: Ramsey, Aaron 65' Рахім Стерлінґ 74' Caicedo, Moises 74' Jackson, Nicolas 79' Odobert, Wilson Вийшов: Bruun Larsen, Jacob
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
26%
Нічия
33%
Челсі
41%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Burnley FC playing at home, Burnley FC have won 0 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 7 times. The goal difference is 23-6 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 17 meetings, Burnley FC have won 1 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 11 times. The goal difference is 41-14 in favour of Chelsea FC.
  • Burnley FC have a losing streak of 4 matches at home.
  • Burnley FC haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Burnley FC's home record this season: 0-0-4.
  • Lyle Foster is Burnley FC's top scorer with 2 goals. Raheem Sterling has scored 2 times for Chelsea FC.
  • Burnley FC wins 1st half in 33% of their matches, Chelsea FC in 23% of their matches.
  • Burnley FC wins 33% of halftimes, Chelsea FC wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 4 goals.
  • When Burnley FC leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Burnley FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Burnley FC.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Burnley FC won 0, Chelsea FC won 4, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Burnley FC scores 0.2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2.6 goals against Burnley FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Burnley FC and Chelsea FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Burnley FC and Chelsea FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Burnley FC scores 2 goals when playing at home and Chelsea FC scores 0.84 goals when playing away (on average).
  • Louis Beyer has more yellow cards (3) than any other player at Burnley FC. Nicolas Jackson has collected 5 for Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бернлі
1
Перемог
14
Ігор
9
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
05.03.2022 - 17:00 Бернлі 0 - 4 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Челсі 1 - 1 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
31.01.2021 - 14:00 Челсі 2 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2019/2020
31.10.2020 - 17:45 Бернлі 0 - 3 Завершено Челсі
Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.10.2023 - 21:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Бернлі П
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 21:45 Солфорд Сіті 0 - 4 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.09.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Бернлі Н
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Челсі В
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Челсі 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
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Головні події
Odobert, Wilson
Вийшов: Bruun Larsen, Jacob
79'
74'
Caicedo, Moises
74'
Jackson, Nicolas ГООЛ!
65'
Рахім Стерлінґ ГООЛ!
Vitinho
Вийшов: Конор Робертс
61'
Tresor, Mike
Вийшов: Koleosho, Luca
61'
Cullen, Joshua
Вийшов: Ramsey, Aaron
61'
50'
Palmer, Cole ГООЛ!
Al-Dakhil, Ameen
Вийшов: O'Shea, Dara
46'
46'
Broja, Armando
Вийшов: Jackson, Nicolas
45'
Тьяго Сілва
42'
Al-Dakhil, Ameen ГООЛ!
Odobert, Wilson
38'
Cullen, Joshua
30'
27'
Fernandez, Enzo
26'
Cucurella, Marc
ГООЛ! Odobert, Wilson
15'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
26%
Нічия
33%
Челсі
41%
Склади команд
1
Trafford, James
3
Taylor, Charlie
44
Delcroix, Hannes
28
Al-Dakhil, Ameen
22
Vitinho
8
Джош Браунхілл
24
Cullen, Joshua
16
Berge, Sander
31
Tresor, Mike
17
Foster, Lyle
47
Odobert, Wilson
1
Sanchez, Robert
3
Cucurella, Marc
2
Disasi, Axel
6
Тьяго Сілва
2
Colwill, Levi
23
Gallagher, Conor
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
20
Palmer, Cole
19
Broja, Armando
7
Рахім Стерлінґ
Стартовий склад
  • 31
    Tresor, Mike
    Форвард
    61
  • 17
    Foster, Lyle
    Форвард
  • 47
    Odobert, Wilson
    Форвард
    79 38 15
  • 8
    Джош Браунхілл
    Півзахисник
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
    61 30
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 3
    Taylor, Charlie
    Захисник
  • 44
    Delcroix, Hannes
  • 28
    Al-Dakhil, Ameen
    Півзахисник
    46 42
  • 22
    Vitinho
    Захисник
    61
  • 1
    Trafford, James
    Воротар
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    50
  • 19
    Broja, Armando
    Форвард
    46
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    65
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
    74
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
    27
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
    26
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
    45
  • 2
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Компани, Венсан
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
4
Кутові
3
57%
Володіння м'ячем
43%
3
Удари в отвір
5
Удари повз
1
2
ЖК
4
8
Штрафні
11
8
Фоли
6
3
Офсайди
2
2
Сейви
2
2
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Бернлі" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
83'
Заміна
МУДРИК гратиме замість Стерлінга.
81'
Санчес парирував на кутовий дальній постріл Колеошо зі входу до лівого флангу штрафного.
79'
Заміна
Брун Ларсен вийшов догравати замість Одобера.
77'
Точно в захисника поцілив Одобер у центрі штрафного на завершення подачі Олеошо з правого флангу.
75'
Гоооол!!!
ГОЛ! Палмер на дальньому боці штрафного зупинив передачу Стерлінга з лівого флангу, після чого покотив у центр на Джексона, а той у три дотики відіграв захисника та воротаря.
73'
Жовта картка
Кайседо відкинув м'яч після свистка.
70'
Бернлі якось зневірливо тримає м'яч на власній половині.
67'
Так і не знайшли офсайд у Стерлінга.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! У центрі поля Кайседо забрав м'яч у Ремзі, після чого відіграв на Галлагера, а той развернув ліворуч на Стерлінга, який уже в межах штрафного пробив у дальній від себе кут.
61'
Заміна
Замість Каллена гратиме Ремзі.
61'
Заміна
Трезора поміняв Колеошо.
61'
Заміна
Робертс гратиме замість да Сілви.
57'
Енцо здалеку з лівого флангу вистрілив до рук воротаря.
54'
Небезпечний момент
Санчес дістав під поперечиною дальній постріл від Одобера на завершення зміщення з лівого флангу.
52'
Палмеру вдалось забрати м'яч на правому фланзі атаки, але зробити передачу до штрафного на Стерлінга він віддав неточно.
50'
Гоооол!!!
ГОЛ! У правий кут низом покотив Палмер із пенальті.
48'
Небезпечний момент
Пенальті! Стерлінг забіг до лівого флангу штрафного повз Да Сілву, а той його збив.
46'
Заміна
Джексон гратиме замість Брої.
46'
Заміна
О'Ши випустили замість Аль-Дахіля.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Поганенький перший тайм для Челсі за умови відсутності Мудрика в старті. Команда пропустила дивний гол, після чого ледь знаходила гольові моменти, і зрештою один із численних прострілів Стерлінга свого таки досяг. На впевнений футбол це не дуже схоже.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Жовта картка
Да Сілву блоком у центральному колі зупинив Сілва.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
44'
У центрі поля тримається м'яч на завершення тайму.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Стерлінг від лицьової на лівому фланзі штрафного робив простріл на ближню, де Аль-Дахіль примудрився підрізати м'яч над головою власного воротаря.
40'
Стерлінг із лівого флангу прострілив на ближню, але Да Сілва перевів м'яч на кутовий.
38'
Жовта картка
Одобер вирішив завадити супернику виконати штрафний на чужій половині.
36'
Небезпечний момент
Траффорд не пропустив поміж ніг удар Стерлінга з лівого кута воротарського низом під ближню стійку.
34'
Відскочив м'яч до рук воротаря від Стерлінга, який на дальньому куті воротарського чіпляв подачу Енцо з правого флангу.
32'
Каллен заблокував підкатом на правому фланзі штрафного спробу Енцо на дальній замкнути навіс із правого краю атаки власної команди.
30'
Жовта картка
Каллен руками не пускав Стерлінга до контратаки, перебуваючи на чужій половині.
27'
Жовта картка
А Енцо навіщось поговорив із арбітром.
26'
Жовта картка
Відвертий удар на правому фланзі атаки по ногах Одобера від Кукурельї.
23'
Дуже невпевнені спроби атакувати від Челсі.
21'
Галлагер не зміг обробити закидання до правого флангу штрафного.
19'
Тейлор вибив подалі за межи штрафного простріл Стерлінга з лівого флангу.
17'
Челсі розкатує м'яч на чужій половині поля.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фостер від центральної лінії пройшов правим флангом контратаки до центрального входу до штрафного, після чого віддав ліворуч на Одобера, а той із-під Кукурельї пробив у дальній кут.
13'
Небезпечний момент
Стерлінг закрутив дальній постріл на завершення зміщення з лівого флангу повз праву стійку.
12'
Челсі намагається витягнути суперників на власну половину.
10'
Неквапливо пересувають м'яч команди.
8'
Стерлінг не зачепився за закидання з глибини оборони до центрального входу до чужого штрафного.
6'
На дриблінгу просунувся до лівого флангу штрафного Одобер, але простріл виконав невдалий.
3'
Да Сілва на правому фланзі захисту не дав Коулвіллу прострілити від лицьової.
1'
Кутовий
Погана подача від кута поля з лівого флангу від Стерлінга.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Челсі йде одинадцятим із 2 перемогами, 2 нічиїми та 3 поразками — 8 очок.
Інфо
Бернлі йде третім із кінця з 1 перемогою, 1 нічиєю та 5 поразками — 4 очки.
Запасні: Петрович, Маатсен, Гілкріст, Мудрик, Угочукву, Чуквуемека, Мадуеке, Джексон, Матос.
Челсі: Санчес — Кукурелья, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо, Енцо — Палмер, Броя, Стерлінг.
Запасні: Мурич, О’Ши, Робертс, Корк, Ремзі, Родрігес, Амдуні, Колеошо, Бруун Ларсен.
Бернлі: Траффорд — да Сілва, Аль-Дахіль, Делькруа, Тейлор — Берге, Каллен, Браунгілл — Одоберт, Тресор, Фостер.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тьорф Мур (Бернлі, Англія) зіграють Бернлі та лондонський Челсі.
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Анонс матчу "Бернлі" - "Челсі" 07.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Бернлі" (Бернли) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 07.10.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Бернлі" (Бернли) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 05.03.2022 закінчилось со счетом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Компани, Венсан и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Бернлі" - "Челсі" можна подивитися 07.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Бернлі" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Прошедший матч команди "Бернлі" був зіграний проти Лутон Таун - 03.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Фулгем - 02.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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