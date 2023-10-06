Бернлі - Челсі онлайн трансляція матчу

Поганенький перший тайм для Челсі за умови відсутності Мудрика в старті. Команда пропустила дивний гол, після чого ледь знаходила гольові моменти, і зрештою один із численних прострілів Стерлінга свого таки досяг. На впевнений футбол це не дуже схоже.