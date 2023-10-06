Бернлі - Челсі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Бернлі" (Бернли) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Турф Муур.
Дата проведення матчу: 07.10.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между "Бернлі" (Бернли) та командою "Челсі" (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 05.03.2022 закінчилось со счетом: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Компани, Венсан и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани
Прошедший матч команди "Бернлі" був зіграний проти Лутон Таун - 03.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Фулгем - 02.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".
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