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Ньюкасл - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 жовтня 2022, 21:30 - Сент-Джеймс Парк
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
38%
Нічия
43%
Евертон
19%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Everton FC is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 15 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 8 times. The goal difference is 48-35 in favour of Newcastle United.
  • During the last 55 meetings, Newcastle United have won 21 times, there have been 12 draws while Everton FC have won 22 times. The goal difference is 77-76 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 3-1 (Newcastle United at home) and 1-0 (Everton FC at home).
  • Did you know that Newcastle United scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Newcastle United haven't lost in their last 5 games.
  • Newcastle United haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Everton FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Newcastle United haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Newcastle United's home record this season: 2-3-0.
  • Miguel Almiron is Newcastle United's top scorer with 4 goals. Anthony Gordon has scored 2 times for Everton FC.
  • Newcastle United wins 1st half in 29% of their matches, Everton FC in 24% of their matches.
  • Newcastle United wins 29% of halftimes, Everton FC wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 3, Everton FC won 1, 1 draws.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United scores 1.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Everton FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Everton FC is 0.6.
  • Newcastle United scores 1.43 goals when playing at home and Everton FC scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Everton FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Ньюкасл
5
Перемог
19
Ігор
11
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.03.2022 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.02.2022 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
30.01.2021 - 14:30 Евертон 0 - 2 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2019/2020
01.11.2020 - 15:45 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Ньюкасл 5 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Фулгем 1 - 4 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 17:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 16:15 Евертон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
38%
Нічия
43%
Евертон
19%
Трансляція
Інфо
Евертон із двома перемогами, чотирма нічиїми та чотирма поразками перебуває на 14 сходинці.
Інфо
Ньюкасл іде на шостому місці з трьома перемогами шістьма нічиїми та однією поразкою.
Запасные: Бегович, Голгейт, Кін, Вінагре, Макніл, Дукуре, Девіс, Мопе.
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Онана, Гує, Івобі — Грей, Калверт-Льюїн, Гордон.
Запасні: Каріус, Ласельс, Льюїс, Таргетт, Шелві, Фрейзер, Віллок, Андерсон, Вуд.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Жоелінтон — Альмірон, Вілсон, Мерфі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тоні Гаррінгтон (Клівленд, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англія) зіграють Ньюкасл та Евертон.
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Анонс матчу Ньюкасл - Евертон 19.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Ньюкасл (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 19.10.2022
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ньюкасл (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 17.03.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ньюкасл - Евертон можна подивитися 19.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ньюкасл - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команди Ньюкасл був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу Ньюкасл - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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