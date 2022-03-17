Ньюкасл - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ньюкасл - Евертон 19.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Ньюкасл (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 19.10.2022

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ньюкасл (Ньюкасл) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 17.03.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)

Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Прошедший поединок команди Ньюкасл був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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