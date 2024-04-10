Боруссія - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 16.04.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Атлетіко" (Мадрид):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 10.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
Минулий матч команди "Боруссія" був зіграний проти Боруссія - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Минулий матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Жирона - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".
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