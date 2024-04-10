  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Боруссія - Атлетіко Дивитися онлайн
У тренді

Боруссія - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 16 квітня 2024, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
0 - 0
Оновити
31'
Атлетіко
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
30' Сезар Аспiлiкуета
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
40%
Нічия
36%
Атлетіко
25%
Цікаві факти
  • The result of the first leg: Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2-1.
  • Atletico Madrid have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 43% of their matches, Atletico Madrid in 42% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 43% of halftimes, Atletico Madrid wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Atletico Madrid.
  • On their last meeting Atletico Madrid won by 1 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Atletico Madrid has better performance than Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Borussia Dortmund scores 2.23 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.66 goals when playing away (on average).
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 3 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Borussia Dortmund won 1, Atletico Madrid won 2, 0 draws.
  • Borussia Dortmund scores 1.67 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 1.33 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and Atletico Madrid is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and Atletico Madrid is 1.33.
  • Atletico Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
Особисті зустрічі
Боруссія
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
06.11.2018 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
24.10.2018 - 22:00 Боруссія 4 - 0 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
13.04.2024 - 16:30 Боруссія 1 - 2 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Боруссія 0 - 1 Завершено Штутгарт П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Баварія 0 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
17.03.2024 - 18:30 Боруссія 3 - 1 Завершено Айнтрахт В
Показати більше
Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 15:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Жирона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.04.2024 - 22:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.03.2024 - 22:15 Атлетіко 3 - 1 Завершено Інтер В
Показати більше
Головні події
30'
Сезар Аспiлiкуета
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
40%
Нічия
36%
Атлетіко
25%
Склади команд
1
Kobel, Gregor
22
Maatsen, Ian
4
Schlotterbeck, Nico
15
Матс Хуммельс
26
Ryerson, Julian
23
Емре Джан
20
Sabitzer, Marcel
10
Sancho, Jadon
19
Юліан Брандт
27
Adeyemi, Karim
14
Fullkrug, Niclas
13
Ян Облак
16
Molina, Nahuel
20
Аксель Вітсель
2
Хосе Марiя Хiменес
22
Hermoso, Mario
3
Сезар Аспiлiкуета
14
Маркос Льоренте
6
Коке
5
Родрiго де Пауль
19
Альваро Мората
7
Антуан Грiзманн
Стартовий склад
  • 14
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
  • 10
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 20
    Sabitzer, Marcel
  • 22
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 6
    Коке
    Захисник
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 16
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 3
    Сезар Аспiлiкуета
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдин Терцис
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
3
Штрафні
4
3
Фоли
1
3
Удари в отвір
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
3
Кутові
1
1
Сейви
3
66%
Володіння м'ячем
34%
1
Офсайди
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - "Атлетіко"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
27'
Над поперечиною пролетів м'яч після пострілу здалеку від Забітцера з лівого флангу.
25'
Вітсель на правому фланзі атаки сфолив проти Фюллькруга.
23'
Офсайд
Закидання з лівого флангу від Коке пішло в офсайд для Льоренте.
20'
Моліна ледь не підставив Облака передачею назад із правого флангу до штрафного, але той зреагував.
17'
Небезпечний момент
Облак забрав до рук удар зльоту від Адеємі на завершення подачі з правого флангу на дальній бік штрафного.
15'
Небезпечний момент
Кутовий на лівому фланзі від Брандта завершився ударом головою від Фюллькруга перед Облаком, але Аспілікуета перевів м'яч за лицьову.
13'
Позиційна атака від Боруссії на чужій половині.
11'
Навіс Моліни з правого флангу Гуммельс перевів у аут.
9'
Адеємі сфолив на лівому фланзі атаки проти Коке.
7'
Боруссія зараз тупо тисне на гальма, бо розійшлись команди.
5'
Небезпечний момент
Передачу з правого флангу під дальній удар від Моліни Де Пауль у дотик перевів до рук Кобелю.
4'
Небезпечний момент
Мората довів м'яч до центрального входу до штрафного під час контратаки через правий фланг, але підняв його над Кобелем повз праву стійку.
3'
Небезпечний момент
Дивом Забітцер у центрі штрафного влучив у захисника під час прострілу Адеємі з лівого флангу.
2'
Грубо влетів у Коке в центрі поля Джан.
1'
Прогнозована гра першим номером від Боруссії.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Молдован, Гоміс, Пауліста, Ньїгес, Корреа, Савич, Рікельме, Вермерен, Мандава, Барріос, Ніньйо.
Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Ермосо — Моліна, Льоренте, Коке, Де Пауль, Аспілікуета — Мората, Грізманн.
Запасні: Меєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Ройс, Дюранвіль, Вольф, Мукоко, Зюле, Ветьєн, Байно-Гіттенс.
Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Санчо, Брандт, Адеємі — Фюллькруг.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому матчі переміг Атлетіко — 2:1.
Славко Вінцич (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Зігналь Ідуна Парк (Дортмунд, Німеччина) зіграють дортмундська Боруссія та мадридський Атлетіко.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Візела Візела 0 Chaves Chaves 1 Завершено 22:00 - Вчора Челсі Челсі 6 Евертон Евертон 0 Завершено 22:00 - Вчора Осасуна Осасуна 0 Валенсія Валенсія 1 Завершено 21:45 - Вчора Аталанта Аталанта 2 Еллас Верона Еллас Верона 2 Завершено 20:30 - Вчора Хапоель Хапоель 1 Маккабі Маккабі 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Боруссія" - "Атлетіко" 16.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 16.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 10.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Атлетіко" можна подивитися 16.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Минулий матч команди "Боруссія" був зіграний проти Боруссія - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Минулий матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Жирона - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.