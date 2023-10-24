Реал Сосьєдад - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Reale Arena.
Дата проведення матчу: 08.11.2023
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Бенфіка (Лиссабон):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Бенфіка можна подивитися 08.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Предыдущий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Барселона" - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Прошедший поединок команди Бенфіка був зіграний проти - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.
Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.