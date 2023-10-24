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Реал Сосьєдад - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 листопада 2023, 19:45 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
3 - 1
Оновити
63'
Бенфіка
Лиссабон
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Хід матчу
6' Мікель Меріно 11' Oyarzabal, Mikel 20' Luis, Florentino 21' Barrenetxea, Ander 31' Luis, Florentino Вийшов: Jurasek, David
49' Рафаел Сілва
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
35%
Нічия
29%
Бенфіка
35%
Цікаві факти
  • Benfica Lisbon have a losing streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Real Sociedad San Sebastian have won 3 home matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Real Sociedad San Sebastian have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 46% of their matches, Benfica Lisbon in 49% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 46% of halftimes, Benfica Lisbon wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Real Sociedad San Sebastian.
  • On their last meeting Real Sociedad San Sebastian won by 1 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Benfica Lisbon leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Sociedad San Sebastian has better performance than Benfica Lisbon.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.62 goals when playing at home and Benfica Lisbon scores 2.03 goals when playing away (on average).
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Реал Сосьєдад Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.10.2023 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2023/2024
04.11.2023 - 17:30 Chaves 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Кубок португальської ліги 2023/2024
31.10.2023 - 22:15 Арока 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
28.10.2023 - 20:00 Бенфіка 1 - 1 Завершено Каса Піа Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Португалії 23-25
07.10.2023 - 22:30 Ешторіл 0 - 1 Завершено Бенфіка В
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Головні події
49'
Рафаел Сілва ГООЛ!
31'
Luis, Florentino
Вийшов: Jurasek, David
ГООЛ! Barrenetxea, Ander
21'
20'
Luis, Florentino
ГООЛ! Oyarzabal, Mikel
11'
ГООЛ! Мікель Меріно
6'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
35%
Нічия
29%
Бенфіка
35%
Склади команд
1
Remiro, Alex
3
Munoz, Aihen
24
Le Normand, Robin
5
Zubeldia, Igor
6
Арiц Елустондо
8
Мікель Меріно
4
Zubimendi, Martin
23
Mendez, Brais
7
Barrenetxea, Ander
10
Oyarzabal, Mikel
14
Take
1
Trubin, Anatolii
4
Silva, Antonio
30
Ніколас Отаменді
5
Morato
87
Goncalves Neves, Joao Pedro
61
Luis, Florentino
20
Жоау Маріу
8
Aursnes, Fredrik
11
Анхель Ді Марія
9
Артур Даніель Іраван
27
Рафаел Сілва
Стартовий склад
  • 7
    Barrenetxea, Ander
    Півзахисник
    21
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
    11
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
    6
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 23
    Mendez, Brais
  • 3
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 6
    Арiц Елустондо
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 9
    Артур Даніель Іраван
    Захисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
    49
  • 87
    Goncalves Neves, Joao Pedro
    Півзахисник
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
    31 20
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 5
    Morato
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Роджер Шмидт
Статистика матчу
5
Штрафні
11
10
Фоли
4
56%
Володіння м'ячем
44%
5
Удари в отвір
3
1
Блоковано ударів
2
4
Кутові
2
2
Сейви
2
ЖК
1
1
Офсайди
1
1
Удари повз
2
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Бенфіка
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
58'
Небезпечний момент
Отаменді запустив гармату в центральної зони перед штрафним під поперечину, але Реміро витягнув на кутовий.
56'
Останнє попередження для фанів Бенфіки.
53'
Фанати Бенфіки жбурнули у вболівальників господарів фаєр.
51'
Браїса відправив на газон Маріу ударом по ногах на лівому фланзі атаки.
49'
Гоооол!!!
ГОЛ! Отаменді другим фронтом атаки з лівого флангу штрафного покотив у центр на Рафу, а той у дотик перевів повз воротаря.
46'
Трубін у воротарському кулаками перехопив подачу Барренечеа з лівого флангу, після чого в нього влетів Ле Норман.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Цих лісабонських трупів винесли ще за перші 20 хвилин, і шкода тільки Трубіна, бо захист його команди — це суцільний жах. Шмідт може подавати у відставку вже в перерві — ми зрозуміємо, а керівництво підпише.
Свисток
Ідемо на перерву. 3:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Барренечеа полетів на газон на лівому фланзі атаки через фол Антоніу.
45+2'
До Рафи перед штрафним відскочила перехоплена подача з правого флангу із стандарту, але в два дотики він пробив над воротами.
45+1'
Субельдія на лівому фланзі оборони штовхнув у спину Рафу.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
41'
Небезпечний момент
Оярсабаль із правого флангу штрафного потужно низом пробив із-під захисника в ближній кут, але Трубін витягнув!
39'
Пара суперників не дали Барренечеа на лівому фланзі штрафного зробити простріл.
36'
Кубо виборов м'яч на правому фланзі атаки в Трубіна, який далеко вийшов із воріт, але захисник підстрахував.
34'
Небезпечний момент
Точно в Реміро головою пробив Отаменді на завершення подачі Ді Марії з лівого флангу із стандарту.
33'
Фол від Барренечеа біля правого кутового прапорця на власній половині.
31'
Заміна
Юрасек гратиме замість Флорентіну.
30'
Субіменді сфолив проти Рафи на правому фланзі атаки.
29'
Незабитий пенальті
БРАЇС НЕ ЗАБИВ ПЕРШИЙ ПЕНАЛЬТІ В КАР'ЄРІ УДАРОМ У ЛІВУ СТІЙКУ!
27'
Небезпечний момент
Пенальті! Оярсабаль розвертався в центрі штрафного під передачу Барренечеа, але отримав підкат ззаду від Отаменді.
25'
Кутовий
Простріл Кабрала з правого флангу Рафа на ближній у дотик перевів повз стійку.
23'
Невеша збив Барренечеа під час перетину суперником центральної лінії.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Барренечеа з передачі Меріно до лівого флангу штрафного поклав Невеша, після чого пробив у дальню дев'ятку.
20'
Жовта картка
Ноги Аєна підкатом зачепив на правому фланзі захисту Флорентіну.
18'
Офсайд
Оярсабаль у центрі штрафного головою замикав подачу з правого флангу від Меріно.
16'
Небезпечний момент
ГОЛ СКАСОВАНО! Меріно зіграв рукою перед тим, як добив.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Браїс із розіграшу штрафного на правому фланзі подав на дальню стійку, де Меріно спочатку пробив у ногу Трубіну, а потім добив миттєво.
13'
Флорентіну зрубав Меріно в центрі поля.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Флорентіну передачею назад із лівого флангу оборони просто подарував м'яч Оярсабалю, який зайшов до штрафного повз Отаменді та пробив повз Трубіна.
10'
Зажували спробу Ді Марії пробити з лівого флангу штрафного.
8'
Просто хаос на трибунах. Камера скаче з місця на місце.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Елустондо на дальньому боці штрафного зльоту замикав відскок від подачі з правого флангу, але вийшов гольовий пас на правий кут воротарського на голову Меріно.
5'
Оярсабаль на правому фланзі контратаки заробив кутовий.
4'
На центральному вході до штрафного Маріу отримав скидання назад від Отаменді, але влучив ударом у захисника. Буде кутовий.
3'
Підкат Меріно в центрі поля зачепив ноги Маріу.
1'
Сосьєдад чинить тиск на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому матчі Реал Сосьєдад переміг 1:0.
Інфо
Бенфіка йде останньою з 3 поразками — 0 очок.
Інфо
Реал Сосьєдад іде першим із 2 перемогами та 1 нічиєю — 7 очок.
Запасні: Соареш, Кокубо, Юрасек, Гедеш, Тенгстедт, Шикінью, Муса, Жоао Віктор, Араужу, Говея.
Бенфіка: Трубін — А. Сілва, Отаменді, Морато — Невеш, Флорентіну, Маріу, Еурснес — Ді Марія, Кабрал, Р. Сілва.
Запасні: Аєса, Марреро, Одріосола, Фернандес, Шо, Захарян, Оласагасті, Садік, Туррьєнтес, Гонсалес, Магугаселая, Марін.
Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Аєн — Мендес, Мендес, Субіменді, Меріно — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи D. На полі стадіону Аноета (Сан-Себастьян, Іспанія) зіграють Реал Сосьєдад та лісабонська Бенфіка.
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - Бенфіка 08.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 08.11.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Бенфіка можна подивитися 08.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Барселона" - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команди Бенфіка був зіграний проти - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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