Наполі - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Наполі - "Інтер" 03.12.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Наполі (Неаполь) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 03.12.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Наполі (Неаполь) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 21.05.2023 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вальтер Маццарри и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Вальтер Мадзарри



Предыдущий матч команди Наполі був зіграний проти Реал - 29.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Бенфіка - 29.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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