  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Наполі - Інтер Дивитися онлайн
У тренді

Наполі - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 03 грудня 2023, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
0 - 0
Оновити
3'
Інтер
Милан
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
30%
Нічия
33%
Інтер
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SSC Napoli and Inter Milano when SSC Napoli is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with SSC Napoli playing at home, SSC Napoli have won 13 times, there have been 9 draws while Inter Milano have won 5 times. The goal difference is 37-25 in favour of SSC Napoli.
  • During the last 50 meetings, SSC Napoli have won 17 times, there have been 13 draws while Inter Milano have won 20 times. The goal difference is 61-56 in favour of Inter Milano.
  • Last season's matches: 3-1 (SSC Napoli at home) and 1-0 (Inter Milano at home).
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches in Serie A.
  • Did you know that SSC Napoli scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Inter Milano scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • SSC Napoli have played 5 home matches in a row without winning.
  • Inter Milano have a winning streak of 6 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 10 games.
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Inter Milano have lost none of their last 10 away matches.
  • When playing at home, SSC Napoli have not lost to Inter Milano in their last 4 encounters.
  • SSC Napoli haven't scored in 1 of their 6 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 6 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's away record this season: 5-1-0.
  • Victor Osimhen is SSC Napoli's top scorer with 6 goals. Lautaro Martinez has scored 13 times for Inter Milano.
  • Giovanni Di Lorenzo has assisted the most goals for SSC Napoli with 4. Marcus Thuram is Inter Milano's biggest assister (6).
  • Inter Milano have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • SSC Napoli wins 1st half in 45% of their matches, Inter Milano in 41% of their matches.
  • SSC Napoli wins 45% of halftimes, Inter Milano wins 41%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 2 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than SSC Napoli.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against SSC Napoli (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 1, Inter Milano won 2, 2 draws.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • SSC Napoli have won just 1 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • SSC Napoli scores 1.4 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.4 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and Inter Milano is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and Inter Milano is 1.
  • SSC Napoli scores 1.77 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.72 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Наполі
10
Перемог
28
Ігор
9
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.05.2023 - 19:00 Наполі 3 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Наполі 1 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Інтер 3 - 2 Завершено Наполі
Останні матчі - Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал 4 - 2 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.11.2023 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 13:30 Наполі 0 - 1 Завершено Емполі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 19:45 Наполі 1 - 1 Завершено Уніон Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.11.2023 - 16:00 Салернітана 0 - 2 Завершено Наполі В
Показати більше
Останні матчі - Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Бенфіка 3 - 3 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 21:45 Інтер 2 - 0 Завершено Фрозіноне В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Зальцбург 0 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.11.2023 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Інтер В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
30%
Нічия
33%
Інтер
37%
Склади команд
1
Meret, Alex
3
Natan
55
Ostigard, Leo
13
Амір Ррахмані
22
Di Lorenzo, Giovanni
7
Elmas, Eljif
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
77
Kvaratskhelia, Khvicha
9
Osimhen, Victor
21
Маттео Політано
1
Sommer, Yann
36
Маттео Дарміан
6
De Vrij, Stefan
15
Франческо Ачербі
2
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
22
Генріх Мхітарян
32
Федеріко Дімарко
9
Thuram, Marcus
10
Martinez, Lautaro
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 7
    Elmas, Eljif
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 3
    Natan
  • 55
    Ostigard, Leo
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 1
    Meret, Alex
    Воротар
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Вальтер Маццарри
  • Симоне Индзаги
LIVE
Трансляція матчу Наполі - "Інтер"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
1'
Свисток
Давіде Масса дає свисток про початок матчу. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр зустрічі: Давіде Масса
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Агуме, Арнаутович, Асллані, Аудеро, Бісек, Ді Дженнаро, Карлос Аугусто, Классен, Куадрадо, Санчес, Сенсі, Стабіле, Фраттезі
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Ачербі, Де Врей, Дарміан - Дімарко, Мхітарян, Чолханоглу, Барелла, Дюмфріс - Марітнес, Тюрам
Головний тренер Наполі: Вальтер Маццаррі
На лаві запасних: Гаетано, Голліні, Демме, Дзербін, Жуан Жезус, Зелінський, Ідасяк, Каюсте, Ліндстрем, Распадорі, Сімеоне
Інфо
Стартовий склад Наполі (4-3-3): Мерет - Натан, Естігор, Ррахмані, Ді Лоренцо - Ельмас, Лоботка, Ангісса - Кварцхелія, Осімхен, Політано
Чинний чемпіон Італії Наполі у поточному сезоні займає четверту сходинку в Серії А. Після тринадцяти матчів команда має в своєму активі сім перемог та по три нічиї та поразки. Інтер, наразі, розташовується вище свого сьогоднішнього суперника і з відривом у вісім очок займає другу сходинку. Вище "нерразурі" розташувався лише Ювентус, у якого на один бал більше, але "стара сеньйора" провела свій матч поточного туру
Матч пройде у Неаполі на арені "Стадіо Дієго Армандо Марадона" та розпочнеться о 21:454 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу чотирнадцятого туру італійської Серії А, в якому зустрінуться Наполі та Інтер
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу чотирнадцятого туру італійської Серії А, в якому зустрінуться Наполі та Інтер
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Брюгге Брюгге 2 Стандард Стандард 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Севілья Севілья 1 Вільярреал Вільярреал 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Сассуоло Сассуоло 1 Рома Рома 2 Завершено 18:45 - Сьогодні Ференцварош Ференцварош 0 Мезйокйовешд-Жорі СЕ Мезйокйовешд-Жорі СЕ 0 Завершено 18:30 - Сьогодні Байєр Байєр 1 Боруссія Боруссія 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Наполі - "Інтер" 03.12.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Наполі (Неаполь) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 03.12.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Наполі (Неаполь) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 21.05.2023 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вальтер Маццарри и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - "Інтер" можна подивитися 03.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Наполі - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Вальтер Мадзарри

Предыдущий матч команди Наполі був зіграний проти Реал - 29.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Бенфіка - 29.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.