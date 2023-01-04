Наполі - Інтер онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Наполі відкриває рахунок! Активний Ангісса нарешті домігся свого. Прийняв м'яч у районі одинадцятиметрової позначки камерунець і з розвороту вгатив у кут. Онана майже відбив, але удар був дуже сильним.