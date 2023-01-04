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Наполі - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 21 травня 2023, 19:00 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Маринелли, Ливио
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
1 - 0
Оновити
75'
Інтер
Милан
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Хід матчу
19' Gagliardini, Roberto 41' Gagliardini, Roberto
58' Ніколо Барелла Вийшов: Brozovic, Marcelo 58' Алессандро Бастоні Вийшов: Франческо Ачербі 64' Elmas, Eljif
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
35%
Нічия
41%
Інтер
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SSC Napoli and Inter Milano when SSC Napoli is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with SSC Napoli playing at home, SSC Napoli have won 12 times, there have been 9 draws while Inter Milano have won 5 times. The goal difference is 34-24 in favour of SSC Napoli.
  • During the last 49 meetings, SSC Napoli have won 16 times, there have been 13 draws while Inter Milano have won 20 times. The goal difference is 60-53 in favour of Inter Milano.
  • Last season's matches: 1-1 (SSC Napoli at home) and 3-2 (Inter Milano at home).
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches in Serie A.
  • Did you know that SSC Napoli scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Inter Milano scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Inter Milano have a winning streak of 8 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 9 games.
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Inter Milano have lost none of their last 8 away matches.
  • When playing at home, SSC Napoli have not lost to Inter Milano in their last 3 encounters.
  • SSC Napoli haven't scored in 3 of their 17 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 3 of their 17 away matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli's home record this season: 12-3-2.
  • Victor Osimhen is SSC Napoli's top scorer with 23 goals. Lautaro Martinez has scored 20 times for Inter Milano.
  • Tanguy Ndombele has more yellow cards (5) than any other player at SSC Napoli. Marcelo Brozovic has collected 9 for Inter Milano.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • SSC Napoli wins 1st half in 49% of their matches, Inter Milano in 39% of their matches.
  • SSC Napoli wins 49% of halftimes, Inter Milano wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than SSC Napoli.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against SSC Napoli (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 0, Inter Milano won 3, 2 draws.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • SSC Napoli have won just 0 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • SSC Napoli scores 0.8 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.4 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and Inter Milano is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and Inter Milano is 1.
  • SSC Napoli scores 2.22 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.77 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Наполі
9
Перемог
27
Ігор
9
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Наполі 1 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Інтер 3 - 2 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2020/2021
18.04.2021 - 21:45 Наполі 1 - 1 Завершено Інтер
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Монца 2 - 0 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.05.2023 - 19:00 Наполі 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.05.2023 - 21:45 Удінезе 1 - 1 Завершено Наполі Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Наполі 1 - 1 Завершено Салернітана Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 21:45 Ювентус 0 - 1 Завершено Наполі В
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Останні матчі - Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.05.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.05.2023 - 21:45 Інтер 4 - 2 Завершено Сассуоло В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.05.2023 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.05.2023 - 19:00 Рома 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Еллас Верона 0 - 6 Завершено Інтер В
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Головні події
Elmas, Eljif
64'
58'
Ніколо Барелла
Вийшов: Brozovic, Marcelo
58'
Алессандро Бастоні
Вийшов: Франческо Ачербі
41'
Gagliardini, Roberto
19'
Gagliardini, Roberto
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
35%
Нічия
41%
Інтер
24%
Склади команд
22
Meret, Alex
17
Olivera, Mathias
4
Kim, Min-jae
13
Амір Ррахмані
22
Di Lorenzo, Giovanni
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
77
Kvaratskhelia, Khvicha
20
Пьотр Зеліньский
22
Elmas, Eljif
9
Osimhen, Victor
24
Андре Онана
33
D`Ambrosio, Danilo
6
De Vrij, Stefan
95
Алессандро Бастоні
12
Bellanova, Raoul
5
Gagliardini, Roberto
21
Asllani, Kristjan
23
Ніколо Барелла
8
Робін Гозенс
90
Ромелу Лукаку
11
Хоакін Корреа
Стартовий склад
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 22
    Elmas, Eljif
    Півзахисник
    64
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 22
    Meret, Alex
    Воротар
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 11
    Хоакін Корреа
    Півзахисник
  • 12
    Bellanova, Raoul
    Захисник
  • 5
    Gagliardini, Roberto
    Півзахисник
    41 19
  • 21
    Asllani, Kristjan
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
    58
  • 8
    Робін Гозенс
    Півзахисник
  • 33
    D`Ambrosio, Danilo
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
    58
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
13
Штрафні
8
7
Фоли
13
1
ЖК
1
6
Удари повз
1
4
Блоковано ударів
2
63%
Володіння м'ячем
37%
4
Удари в отвір
1
1
Офсайди
1
Сейви
3
4
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Наполі - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
69'
Заміна
67'
Гоооол!!!
Наполі відкриває рахунок! Активний Ангісса нарешті домігся свого. Прийняв м'яч у районі одинадцятиметрової позначки камерунець і з розвороту вгатив у кут. Онана майже відбив, але удар був дуже сильним.
66'
Небезпечний момент
Онана в красивому стрибку потягнув обвідний удар Кварацхелії у дальній кут! Дуже якісний сейв.
64'
Жовта картка
Брозович добряче повозив Ельмаса та змусив того зфолити. Македонець пропустить наступний матч.
63'
Інтер вибіг у блискавичну контратаку! Белланова класно прострілив, а Госенс був готовий завершувати атаку ударом, але Ангісса в останній момент заблокував спробу німця.
59'
Зелінському дали простір і час, щоб підготувати дальній удар, але поляк не влучив у ворота.
58'
Заміна
Бастоні та Барелла йдуть відпочивати. Ачербі та Брозович з'являться на полі.
53'
Лукаку міг тікати у контратаку, але відразу три захисники накинулися на бельгійця та відібрали м'яч.
51'
Зелінський виконував штрафний із дуже перспективної позиції, але влучив у Д'Амброзіо, який стояв поруч зі стінкою.
48'
Небезпечний момент
Знову нетривіальний розіграш стандарту від Зелінського призводить до небезпечного моменту! Утім Онана уважно діє на лінії та парирує удар Ді Лоренцо з близької відстані.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Наполі взагалі не розумів, як проходити оборону Інтера, і тут Гальярдіні вирішив допомогти супернику. У меншості нерадзуррі буде значно складніше взяти очки.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Лукаку протиснув захисника та потужно пробив з гострого кута. Мерет про всяк випадок стрибнув, але м'яч пройшов повз ворота.
45+1'
Інфо
Компенсовано одну хвилину.
42'
Друга жовта
Гальярдіні догрався. Арбітр одного разу вже пробачив півзахисника Інтера, але цей фол на Ангісса неможливо було проігнорувати.
41'
Небезпечний момент
Зелінський вирішив підловити Онана та замість подачі виконав прямий удар зі штрафного. Якби влучив у площину, голу не уникнути.
37'
Наполі продовжує комбінувати на половині поля суперника, але Інтер майже не залишає вільного простору.
33'
Невеличка пожежа виникла в карному майданчику Інтера, першим зорієнтувався Осімхен і пробив через себе. М'яч зрізався з ноги та пішов у напрямку кутового прапорця.
30'
Бастоні смикнув Осімхена за футболку в межах карного, але Віктор надто картинно падав. Пенальті не буде.
24'
Гальярдіні збив у підкаті Кварацхелію. Господарі вимагають другу жовту, але Марінеллі відхиляє всі претензії.
23'
Ельмас поклав м'яч на голову Осімхену, але удар форварда Наполі по центру воріт став легкою здобиччю для Онана.
19'
Жовта картка
Гальярдіні пішов у підкат і замість того, щоб зіграти у м'яч, вдарив по нозі Ді Лоренцо.
17'
Небезпечний момент
Ше одна спроба забити від Ангісса. Цього разу вже небезпечніше! Піймав м'яч злету 99-й номер Наполі та спрямовував у ближній кут. Онана не встигав зреагувати, але удар прийшовся на сітку з зовнішнього боку.
12'
Неаполітанці оригінально розіграли штрафний, внаслідок чого Ангісса опинився на ударній позиції. Камерунець з розвороту цілив у дальній кут, трохи забракло влучності.
11'
Корреа міг виводити Лукаку віч-на-віч, але Ррахмані прочитав епізод і перехопив м'яч.
9'
Корреа прийняв пас із глибини, розвернувся обличчям до воріт і пробив на силу. Кім взяв удар на себе.
5'
Ррахмані запустив лонгбол на Осімхена. Нігерієць не наздогнав м'яч, але подякував партнерові за передачу.
2'
Онана вийшов з воріт і забрав м'яч до рук, перехопивши закидання Ді Лоренцо до карного.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Футболісти вшанували пам'ять жертв повіні в Емілья-Романьї хвилиною мовчання.
Інфо
Арбітр — Лівіо Марінеллі.
Запасні: Голліні (в), Марфелла (в), Берешинський, Гаетано, Демме, Дзербін, Естігор, Жуан Жезус, Зедадка, Ндомбеле, Політано, Распадорі, Руй, Сімеоне.
Інфо
Стартовий склад Наполі (4-2-3-1): Мерет — Олівера, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо (к) — Лоботка, Ангісса — Кварацхелія, Зелінський, Ельмас — Осімхен. Головний тренер — Лучано Спалетті.
Запасні: Кордаз (в), Ханданович (в), Акінсанміро, Ачербі, Брозович, Дарміан, Джеко, Дімарко, Думфріс, Мартінес, Станкович, Чалханоглу.
Інфо
Стартовий склад Інтера (3-5-2): Онана — Бастоні, де Врей, Д'Амброзіо (к) — Госенс, Барелла, Асллані, Гальярдіні, Белланова — Корреа, Лукаку. Головний тренер — Сімоне Індзагі.
Інтер досі не гарантував собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Мотивація Наполі — взяти реванш за поразку в першому колі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 36-го раунду Серії А між Наполі та Інтером.
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Анонс матчу Наполі - "Інтер" 21.05.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Наполі (Неаполь) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 21.05.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Наполі (Неаполь) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Наполі у попередньому футбольному матчі 04.01.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - "Інтер" можна подивитися 21.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Наполі - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий матч команди Наполі був зіграний проти Монца - 14.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монца.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Мілан - 16.05.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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