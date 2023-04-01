Брайтон енд Хоув Альбіон - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Брентфорд 06.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 06.12.2023

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось со счетом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Предыдущий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Челсі" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Предыдущий поединок команди Брентфорд був зіграний проти Лутон Таун - 02.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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