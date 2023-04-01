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Брайтон енд Хоув Альбіон - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 грудня 2023, 21:30 - Фолмер Amex Стэдиум
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
28'
Брентфорд
Брентфорд
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Нічия
33%
Брентфорд
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Brentford FC is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 5 times, there have been 2 draws while Brentford FC have won 3 times. The goal difference is 15-9 in favour of Brighton & Hove Albion.
  • During the last 21 meetings, Brighton & Hove Albion have won 9 times, there have been 5 draws while Brentford FC have won 7 times. The goal difference is 26-22 in favour of Brighton & Hove Albion.
  • Last season's matches: 3-3 (Brighton & Hove Albion at home) and 2-0 (Brentford FC at home).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Brentford FC scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in their last 7 games.
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Evan Ferguson is Brighton & Hove Albion's top scorer with 6 goals. Bryan Mbeumo has scored 6 times for Brentford FC.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 37% of their matches, Brentford FC in 33% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 37% of halftimes, Brentford FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 2 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Brentford FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Brentford FC won 2, 1 draws.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 4 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 4 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.4 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.2 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Brentford FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Brentford FC is 1.6.
  • Brighton & Hove Albion scores 2.08 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 3 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.10.2022 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.12.2021 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Брентфорд 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд В
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Нічия
33%
Брентфорд
33%
Склади команд
23
Steele, Jason
41
Hinshelwood, Jack
3
Igor
29
Van Hecke, Jan Paul
13
Паскаль Гросс
11
Gilmour, Billy
20
Baleba, Carlos
22
Mitoma, Kaoru
24
Adingra, Simon
40
Buonanotte, Facundo Valentin
9
Pedro, Joao
1
Flekken, Mark
30
Roerslev Rasmussen, Mads
5
Pinnock, Ethan
26
Baptiste, Shandon
27
Janelt, Vitaly
15
Onyeka, Frank
16
Бенжамін Ангуа
33
Yarmoliuk, Yehor
19
Mbeumo, Bryan
7
Maupay, Neal
14
Ghoddos, Saman
Стартовий склад
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 40
    Buonanotte, Facundo Valentin
    Півзахисник
  • 11
    Gilmour, Billy
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 41
    Hinshelwood, Jack
    Півзахисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 23
    Steele, Jason
    Воротар
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 7
    Maupay, Neal
  • 14
    Ghoddos, Saman
    Форвард
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 33
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 26
    Baptiste, Shandon
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Томас Франк
Статистика матчу
2
Штрафні
2
Офсайди
1
63%
Володіння м'ячем
37%
2
Фоли
1
1
Кутові
Трансляція
27'
Гоооол!!!
25'
Жовта картка
25'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Брайтона призначає арбітр! Янельт на швидкості входив до карного і ван Геке підчепив його рукою. Контакт був легкий, але цього виявилося достатньо для падіння.
22'
Після затяжної паузи через пошкодження у Флеккена господарі виконали кутовий. Завершився він ударом зльоту від Адінгри, який не досяг своєї мети.
20'
Небезпечний момент
Нарешті хороший момент у нашій грі! Хіншелвуд дотягнув мʼяч до лицьової та прострілив на Гросса, який пробивав у ближній кут с близької відстані. Рикошетів ніби не було, але суддя призначив кутовий.
15'
Брентфорд чи не вперше відпружинив від своїх воріт і одразу міг виникнути небезпечний момент. Ван Геке зіграв уважно та не дав нічого створити.
7'
Брайтон на правах господаря поля активніше починає зустріч. Майже весь час «чайки» з м’ячем, Брентфорд працює у пресингу.
4'
Гравець Брентфорда обрізався в центрі поля, що ледь не призвело до моменту біля їхніх воріт. Мітома віддав поганий пас на Буонанноте, тому цього не сталося.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Пітер Бенкс.
Запасні: Вербрюгген (в), Баррінгтон, Бейкер-Боаті, Велтман, Кавана, Мілнер, Модер, ОʼМахоні, Фергюсон.
Інфо
Стартовий склад Брайтона: Стіл — Хіншелвуд, Ігор, ван Геке, Гросс (к) — Гілмор, Балеба — Мітома, Адінгра, Буонанотте — Жуан Педро. Головний тренер — Роберто Де Дзербі.
Запасні: Стракоша (в), Адекун, Вісса, Гуд, Дамсгор, Занка, Льюїс-Поттер, Олакігбе, Перт-Харріс.
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Флеккен — Янельт, Мі, Піннок, Рерслев — Ярмолюк, Баптіст, Оньєка — Годдос, Мопе, Мбемо. Головний тренер — Томас Франк.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 15-го раунду АПЛ між Брайтоном і Брентфордом.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Брентфорд 06.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 06.12.2023
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось со счетом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Брентфорд можна подивитися 06.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Челсі" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий поединок команди Брентфорд був зіграний проти Лутон Таун - 02.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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