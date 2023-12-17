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Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 квітня 2024, 19:30 - Фолмер Amex Стэдиум
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
4'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
31%
Нічия
28%
Арсенал
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 4 times. The goal difference is 14-11 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 16 meetings, Brighton & Hove Albion have won 6 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 24-22 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 2-4 (Brighton & Hove Albion at home) and 0-3 (Arsenal FC at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 8 matches in Premier League.
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 3 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion's home record this season: 7-6-1.
  • Joao Pedro is Brighton & Hove Albion's top scorer with 8 goals. Bukayo Saka has scored 13 times for Arsenal FC.
  • Pascal Gross has assisted the most goals for Brighton & Hove Albion with 10. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (8).
  • Buonanotte Facundo has more yellow cards (7) than any other player at Brighton & Hove Albion. Kai Havertz has collected 8 for Arsenal FC.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 31% of their matches, Arsenal FC in 46% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 31% of halftimes, Arsenal FC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 65% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 3, Arsenal FC won 2, 0 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 2 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.6 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC is 1.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.85 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC haven't lost in their last 6 games.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
6
Перемог
14
Ігор
5
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 21:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.03.2024 - 22:20 Арсенал 1 - 0 Завершено Порту В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал В
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Новини команд
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
31%
Нічия
28%
Арсенал
41%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
30
Estupinan, Pervis
5
Dunk, Lewis
29
Van Hecke, Jan Paul
2
Lamptey, Tariq
15
Moder, Jakub
20
Baleba, Carlos
24
Adingra, Simon
13
Паскаль Гросс
10
Enciso, Julio
18
Welbeck, Danny
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
20
Жоржиньйо
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
9
Jesus, Gabriel
Стартовий склад
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 10
    Enciso, Julio
  • 15
    Moder, Jakub
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
2'
Небезпечний момент
Вербрюгген не перехопив подачу штрафного з лівого флангу в центрі власних володінь, тому головою вільно бив Габріел, але поцілив повз ближню стійку.
1'
Штрафний для Арсенала на лівому фланзі атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Арсенал — 2:0.
Інфо
Арсенал іде третім із 21 перемогою, 5 нічиїми та 3 поразками — 68 очок.
Інфо
Брайтон іде дев'ятим із 11 перемогами, 10 нічиїми та 9 поразками — 43 очки.
Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Томіясу, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Мартінеллі, Нкетіа, Троссар.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Жезус.
Запасні: Стіл, Ігор, Барко, Велтман, Лаллана, Буонанотте, П’юпіон, Педро, Фаті.
Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба, Модер — Енсісо, Гросс, Адінгра — Велбек.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Джон Брукс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Amex Стедіум (Брайтон, Англія) зіграють Брайтон та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал 06.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 06.04.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 17.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал можна подивитися 06.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Минулий поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Брентфорд - 03.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти Лутон Таун - 03.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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