Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал 06.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 06.04.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 17.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Минулий поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Брентфорд - 03.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти Лутон Таун - 03.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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