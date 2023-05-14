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Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 грудня 2023, 16:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
3'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
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Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
32%
Брайтон енд Хоув Альбіон
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 2 times, there have been 1 draws while Brighton & Hove Albion have won 4 times. The goal difference is 11-8 in favour of Brighton & Hove Albion.
  • During the last 15 meetings, Arsenal FC have won 6 times, there have been 3 draws while Brighton & Hove Albion have won 6 times. The goal difference is 22-22 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 0-3 (Arsenal FC at home) and 2-4 (Brighton & Hove Albion at home).
  • In Premier League, Arsenal FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Arsenal FC have won 6 home matches in a row.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 6-2-0.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 6. Pascal Gross is Brighton & Hove Albion's biggest assister (6).
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 44% of their matches, Brighton & Hove Albion in 35% of their matches.
  • Arsenal FC wins 44% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 1, Brighton & Hove Albion won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC scores 1.2 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC scores 2.52 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.93 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Арсенал
4
Перемог
13
Ігор
6
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 19:45 ПСВ 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 22:15 Лутон Таун 3 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Арсенал 6 - 0 Завершено Ланс В
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Марсель В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 АЕК 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
32%
Брайтон енд Хоув Альбіон
29%
Склади команд
22
Raya, David
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
29
Havertz, Kai
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
9
Jesus, Gabriel
7
Saka, Bukayo
1
Verbruggen, Bart
34
Veltman, Joel
29
Van Hecke, Jan Paul
5
Dunk, Lewis
6
Джеймс Мілнер
13
Паскаль Гросс
11
Gilmour, Billy
24
Adingra, Simon
14
Адам Лаллана
22
Mitoma, Kaoru
28
Ferguson, Evan
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 28
    Ferguson, Evan
    Форвард
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 14
    Адам Лаллана
    Півзахисник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 11
    Gilmour, Billy
    Півзахисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 6
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Роберто Де Дзерби
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
2'
Каноніри активно розпочали - Жезус одразу ж вивалився на ударну, правда пробити захисники йому таки не дали
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди!
Брайтон зараз йде на 7-му місці – 26 очок
У турнірній таблиці Арсенал бореться перший рядок з Ліверпулем. У канонірів 36 очок і вони на один пункт відстають від червоних
Окремо зазначимо, що українець Олександр Зінченко займе своє традиційне місце на лівому фланзі оборони канонірів
Інфо
Стартовий склад Брайтона: Барт Вербрюгген, Йоел Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюїс Данк, Паскаль Грос, Адам Лаллана, Сімон Адінгра, Джеймс Мілнер, Біллі Гілмор, Каору Мітома, Еван Фергюсон
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Давид Райя, Бен Уайт, Вільям Саліба, Габріел Магальянс, Олександр Зінченко, Мартін Едегор, Деклан Райс, Кай Хаверц, Букайо Сака, Габріел Жезус, Габріел Мартінеллі
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00, судить гру буде Тім Робінсон.
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 17-го туру чемпіонату Англії, в якому Арсенал прийме Брайтон.
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Анонс матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон 17.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 17.12.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 14.05.2023 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 17.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 12.12.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Марсель - 14.12.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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