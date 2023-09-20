Інтер - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Перший доволі небезпечний момент у матчі. Під час контратаки "нерадзурі" Тюрам виконав передачу на Санчеса на правому фланзі, той намагався прострілити на Дімарко, але передачу було заблоковано, після цього Санчес виконав ще один пас на Мхітаряна, але після рикошету м'яч вийшов за межі поля