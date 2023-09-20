  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Інтер - Реал Сосьєдад Дивитися онлайн
У тренді

Інтер - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 грудня 2023, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
60'
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
Дивитись трансляцію
Хід матчу
21' Zubeldia, Igor 44' Zakharyan, Arsen
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
31%
Нічия
34%
Реал Сосьєдад
34%
Цікаві факти
  • Inter Milano haven't lost in their last 13 games.
  • Inter Milano have won 4 home matches in a row.
  • Inter Milano haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in their last 7 games.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost none of their last 7 away matches.
  • When playing away, Real Sociedad San Sebastian have not conceded a goal so far this season.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 41% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 44% of their matches.
  • Inter Milano wins 41% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Inter Milano scores 1.9 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Інтер
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Реал Сосьєдад
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
09.12.2023 - 21:45 Інтер 4 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.12.2023 - 21:45 Наполі 0 - 3 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Бенфіка 3 - 3 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 21:45 Інтер 2 - 0 Завершено Фрозіноне В
Показати більше
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Вільярреал 0 - 3 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 1 Завершено Реал Сосьєдад Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Зальцбург Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.11.2023 - 17:15 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 17:15 Альмерія 1 - 3 Завершено Реал Сосьєдад В
Показати більше
Головні події
44'
Zakharyan, Arsen
21'
Zubeldia, Igor
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
31%
Нічия
34%
Реал Сосьєдад
34%
Склади команд
1
Sommer, Yann
30
Augusto, Carlos
15
Франческо Ачербі
36
Маттео Дарміан
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
16
Frattesi, Davide
7
Хуан Куадрадо
70
Алексіс Санчес
9
Thuram, Marcus
1
Remiro, Alex
18
Traore, Hamari
5
Zubeldia, Igor
24
Le Normand, Robin
3
Munoz, Aihen
14
Take
4
Zubimendi, Martin
8
Мікель Меріно
12
Zakharyan, Arsen
19
Садік Умар
10
Oyarzabal, Mikel
Стартовий склад
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 16
    Frattesi, Davide
    Півзахисник
  • 7
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 30
    Augusto, Carlos
    Півзахисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 19
    Садік Умар
    Форвард
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 12
    Zakharyan, Arsen
    Півзахисник
    44
  • 18
    Traore, Hamari
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
    21
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 3
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Альгвасиль, Иманоль
Статистика матчу
3
Блоковано ударів
2
1
Кутові
3
10
Штрафні
6
4
Фоли
10
ЖК
2
27%
Володіння м'ячем
73%
1
Удари повз
1
2
Офсайди
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Реал Сосьєдад
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
54'
Поки, гравці у другому таймі грають більш активно, ніж у першій половині зустрічі
50'
Реміро та Ле Норман розігравали м'яч біля своїх воріт і ледве не привезли гол на свої ворота, але Мхітарян при відборі м'яча порушив правила проти захисника Ла Реалу
49'
"Нерадзурі" досить активно розпочали другу половину зустрічі і виконали вже дві атаки, але справа так і не дійшла до удару по воротах
46'
Свисток
Сандро Шерер дає свисток про старт другого тайму
Доволі спокійний і, навіть, трішки нудний матч. Більше контролюють м'яч гості, але небезпечніші моменти були у Інтера. Наявний рахунок більше влаштовує іспанців і італійці напевно будуть більш активними у завершальній частині матчу. Чекаємо п'ятнадцять хвилин та повертаємося до гри, аби дізнатися чим завершиться протистояння лідерів групи D
45+2'
Свисток
Сандро Шерер дає свисток про завершення першої половини зустрічі
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
45'
Після чергової спроби атаки Інтеру було завдано удару по воротах, але доволі слабким вийшов удар і Реміро спокійно забрав м'яч у руки
44'
Жовта картка
Захарян не встиг за Фраттезі у центрі поля під час контратаки суперників і схопив його за футболку , за що й отримав попередження від арбітра
42'
Кутовий
Знову корнер у "біло-синіх", проте цього разу менш вдало, адже після навісу з лівого флангу на ближню стійку італійці доволі спокійно вибили м'яч
41'
Кутовий
Непоганий кутовий у іспанців і після навісу з правого флангу на дальню стійку Меріно забігав і виконав удар, але м'яч влучив у голову супернику і вийшов на іще один кутовий
37'
Небезпечний момент
Перший доволі небезпечний момент у матчі. Під час контратаки "нерадзурі" Тюрам виконав передачу на Санчеса на правому фланзі, той намагався прострілити на Дімарко, але передачу було заблоковано, після цього Санчес виконав ще один пас на Мхітаряна, але після рикошету м'яч вийшов за межі поля
36'
Небезпечний момент
Тюрам виконав навісну передачу з лівого флангу і м'яч знайшов голову Мхітаряна, який виконав удар головою, але вище воріт
35'
Гравці обох команди досить часто помиляються, що й призводить до великої кількості втрат, тим паче під час атак
32'
Інфо
Пройшло більш ніж півгодини матчу і ще не завдано ні одного удару у площину воріт від жодної з команд
28'
Офсайд
Перший офсайд зафіксовано у матчі. Санчес не встиг повернутися з атаки та залишився на кілька метрів далі лінії останнього захисника. Тюрам був іще далі, метрів десять, не менше було до найближчого захисника
27'
Кутовий
Сосьєдад заробив право на кутовий, але після розіграшу на правому фланзі м'яч повернули у центральну частину
24'
Гра йде доволі повільно і за весь час завдано лише три удари від обох команд
22'
"Нерадзурі" виконали штрафний, який виявився невдалим
21'
Жовта картка
Субельдія порушує правила проти Тюрама поблизу власного карного майданчику і за це Сандро Шерер дістає жовту картку з кишені та показує її захиснику Сосьєдаду
20'
Інфо
У володіння м'ячем повна домінація на боці гостей. У іспанців цей показник 81%, а у Інтеру всього 19%
16'
Матч перебігає досить спокійно і здебільшого відбувається у центрі поля
13'
Кутовий
Гравці Сосьєдаду виконали кутовий, після навісу з правого флангу на ближню стійку суперники вибили м'яч
9'
"Біло-сині" продовжують контролювати м'яч, але поки шлях до воріт Інтера для них закритий
5'
Поки гості перехопили м'яч та намагаються створити власну атаку
2'
Кутовий
Гравці Інтеру досить швидко заробили право на кутовий, але після розіграшу його на правому фланзі довелося повертати його у бік центра поля
1'
Свисток
Сандро Шерер дає свисток про початок матчу. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Судитиме матч арбітр зі Швейцарії: Сандро Шерер
Головний тренер Реал Сосьєдаду: Іманоль Альгуасіль
На лаві запасних: Деді, Андре Сілва, Гонсалес, Елустондо, Магунаселая Аргоїтія, Марреро, Одріосола, Оласагасті, Пачеко, Тірні, Турр'єнтес, Фернандес
Інфо
Стартовий склад Реал Сосьєдада (4-4-2): Реміро - Муньйос, Ле Норман, Субельдія, Траоре - Захарян, Меріно, Субіменді, Кубо - Оярсабаль, Садік
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Арнаутович, Асллані, Аудеро, Барелла, Бастоні, Бісек, Ді Дженнаро, Классен, Мартінес, Стабіле
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Карлос Аугусто, Ачербі, Дарміан - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Фраттезі, Куадрадо - Санчес, Тюрам
Обидві команди достроково забезпечили собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів й у сьогоднішньому матчі лише вирішуватимуть, яка з команд фінішує на першій сходинці, а яка на другій. Минулий матч у Сан-Себастьяні закінчився нічиєю 1:1
Матч пройде у Мілані на арені "Стадіо Джузеппе Меацца", він же "Сан-Сіро" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі D, в якому зустрінуться Інтер та Реал Сосьєдад
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Ланс Ланс 1 Севілья Севілья 1 Завершено 19:45 - Сьогодні ПСВ ПСВ 1 Арсенал Арсенал 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Копенгаген U19 Копенгаген U19 6 Галатасарай U19 Галатасарай U19 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Зальцбург U19 Зальцбург U19 4 Бенфіка U19 Бенфіка U19 2 Завершено 22:00 - Вчора Portsmouth Portsmouth 2 Болтон Болтон 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Інтер" - Реал Сосьєдад 12.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 12.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Інтер" (Милан) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал Сосьєдад та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 20.09.2023 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Реал Сосьєдад можна подивитися 12.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти "Удінезе" - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Вільярреал - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.